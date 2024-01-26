 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sibergöz-18 Operasyonunda 28 Zanlı Gözaltına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Sibergöz-18 Operasyonunda 28 Zanlı Gözaltına Alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sibergöz-18 operasyonlarında 28 zanlının gözaltına alındığını duyurdu. İstanbul, Balıkesir, Batman, Diyarbakır, Samsun, Iğdır, Edirne, Van ve Trabzon'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, internet üzerinden dolandırıcılık suçu işleyen şüpheliler yakalandı. Bakan Yerlikaya, güvenlik güçlerini tebrik ederek siber suçlarla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

Sibergöz-18 Operasyonunda 28 Zanlı Gözaltına Alındı
26.01.2024 - 09:15,  Güncelleme: 09:17
Abone Ol

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sibergöz-18 operasyonlarında 28 zanlının gözaltına alındığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar sonucu İstanbul, Balıkesir, Batman, Diyarbakır, Samsun, Iğdır, Edirne, Van ve Trabzon'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

İnternet üzerinden nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik 9 ilde eş zamanlı düzenlenen Sibergöz-18 operasyonlarında 28 şüphelinin yakalandığını kaydeden Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren güvenlik güçlerini tebrik etti.

Yerlikaya "29 şüphelinin Türkiye'nin önde gelen 2 araç kiralama firmasının internet sitelerinin oltalama yöntemiyle sahte sitelerini kurarak, araç kiralama bedeli adı altında gönderilen IBAN numaralarına parayı gönderdikten sonra kapora bedeli, sigorta bedeli, kasko poliçesi, kasko teminatı, kaza bedeli, cayma bedeli, provizyon ücreti gibi bahanelerle para isteyerek haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. Siber suçlarla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

İçişleri Bakanı, Diyarbakır, Balıkesir, Trabzon, Dolandırıcılık, Gözaltı, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sibergöz-18 Operasyonunda 28 Zanlı Gözaltına Alındı - Son Dakika


12:40
Ticari araç sürücülerinde yaş şartı 1 yıl daha uzatıldı Ticari araç sürücülerinde yaş şartı 1 yıl daha uzatıldı
11:36
Muharrem İnce partisinin yerel seçim kararını duyurdu Muharrem İnce partisinin yerel seçim kararını duyurdu
11:35
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan için sürpriz karar Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan için sürpriz karar
11:34
10 ünlü tavuk markasına soruşturma 10 ünlü tavuk markasına soruşturma
11:16
Trafikte eşiyle tartışan adamı bulup tetikçiye kurşunlattı Trafikte eşiyle tartışan adamı bulup tetikçiye kurşunlattı
11:16
Emekli memurların zam farkı ödemesi bugün başlıyor Emekli memurların zam farkı ödemesi bugün başlıyor
11:14
AKOM tarih verdi! İstanbul'a pazar günü kar yağışı geliyor AKOM tarih verdi! İstanbul'a pazar günü kar yağışı geliyor
11:13
Malatya'yı sallayan 5.2'lik depreme canlı yayında yakalandılar Malatya'yı sallayan 5.2'lik depreme canlı yayında yakalandılar

Son Dakika
12:40 Ticari araç sürücülerinde yaş şartı 1 yıl daha uzatıldı
11:36 Muharrem İnce partisinin yerel seçim kararını duyurdu
11:35 Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan için sürpriz karar
11:34 10 ünlü tavuk markasına soruşturma
11:16 Trafikte eşiyle tartışan adamı bulup tetikçiye kurşunlattı
11:16 Emekli memurların zam farkı ödemesi bugün başlıyor
11:13 Malatya'yı sallayan 5.2'lik depreme canlı yayında yakalandılar
11:14 AKOM tarih verdi! İstanbul'a pazar günü kar yağışı geliyor
11:10 Şarkıcı Taylor Swift'in yapay zeka tarafından oluşturulan müstehcen fotoğrafları yayınlandı
10:59 Hukuki süreç başladı! İnci Taneleri dizisi yayından kalkabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2024 12:45:07. #1.13#
SON DAKİKA: Sibergöz-18 Operasyonunda 28 Zanlı Gözaltına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement