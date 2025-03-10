Sıcaklık Artıyor, Yağış Ve Buzlanma Uyarısı

(ANKARA) - Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelerde, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, yurt genelinde artmaya devam edeceği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, bugün Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Malatya ve Elazığ'ın güney ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ise artmaya devam etmesi bekleniyor.

MGM, sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma olayı olacağını; Marmara, Ege ve Karadeniz ile doğu kesimlerde de pus ve yer yer sis beklendiğini bildirdi. Öte yandan Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

MGM, çığ tehlikesi ve kar erimeleri ile buzlanma olayının neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 21, en düşük 4; İstanbul'da en yüksek 15, en düşük 5; İzmir'de en yüksek 22, en düşük 9 derece olacak.