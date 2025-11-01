Aile katliamı yapan caniden çıldırtan ifade - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Aile katliamı yapan caniden çıldırtan ifade

Aile katliamı yapan caniden çıldırtan ifade
01.11.2025 12:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'in Kurtalan ilçesinde hamile eşi ve amcasını tabancayla öldürüp annesi, diğer amcası ve yengesini yaralayan Onur Arı'nın ifadesinde, "Olayı hatırlamıyorum. Annemi, diğerlerini nasıl vurduğumu hatırlamıyorum" dediği öğrenildi. Madde bağımlısı olduğu öne sürülen Arı tutuklanırken 5 ve 6 yaşlarındaki 2 kız çocuğu koruma altına alındı.

Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Fırat Mahallesi'nde dün saat 03.00 sıralarında kan donduran bir olay yaşandı. Onur Arı, henüz bilinmeyen nedenle 3 aylık hamile eşi Mine Arı, annesi Mualla Arı, amcaları Özgür ve Fikret Arı ile yengesi Nurşen Arı'ya tabancayla ateş etti. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAMİLE EŞİNİ VE AMCASINI KATLETTİ

Ekiplerin kontrolünde Mine Arı ile Özgür Arı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Mine Arı ile Özgür Arı'nın cenazeleri de Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazeler, Konakpınar köyünde kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Aile katliamı yapan caniden çıldırtan ifade

"HATIRLAMIYORUM"

Gözaltına alınan Onur Arı, işlemlerinin ardından çelik yelek giydirilip zırhlı araçla adliyeye sevk edildi. Arı, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Arı'nın madde bağımlısı olduğu ileri sürülürken, ifadesinde, "Olayı hatırlamıyorum. Annemi, diğerlerini nasıl vurduğumu hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.

Aile katliamı yapan caniden çıldırtan ifade

ÇOCUKLARI KORUMA ALTINA ALINDI

Şüphelinin 5 ve 6 yaşlarındaki 2 kız çocuğu ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

Öte yandan yaralılardan Mualla Arı'nın dün durumunun ağır olduğu, yapılan müdahalelerle stabil hale getirildiği; Fikret Arı ile Nurşen Arı'nın ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Politika, Kurtalan, Güvenlik, Cinayet, 3-sayfa, Güncel, Siirt, Kadın, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aile katliamı yapan caniden çıldırtan ifade - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ahmet Şallı:
    Dedikodu, töre, işgüzarlık, çene; Sonuç bu. 1 0 Yanıtla
  • mehmet.0113:
    idam şart 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avrupa’da ilk fire Baltık ülkesi ’İstanbul Sözleşmesi’nden çekiliyor Avrupa'da ilk fire! Baltık ülkesi 'İstanbul Sözleşmesi'nden çekiliyor
Otobüste 16 yaşındaki çocuğu taciz eden muavin tutuklandı Otobüste 16 yaşındaki çocuğu taciz eden muavin tutuklandı
Türk siyasetine yeni bir ittifak geliyor: Güçlü bir üçüncü alternatif olması gerek Türk siyasetine yeni bir ittifak geliyor: Güçlü bir üçüncü alternatif olması gerek
PFDK, bahisçi hakemlerin cezalarını açıkladı PFDK, bahisçi hakemlerin cezalarını açıkladı
PFDK, hakem Zorbay Küçük hakkında incelemenin devamına karar verdi PFDK, hakem Zorbay Küçük hakkında incelemenin devamına karar verdi
Muazzez Abacı’nın kalp krizi geçirdiği iddia edildi Muazzez Abacı'nın kalp krizi geçirdiği iddia edildi

13:53
MasterChef Türkiye’de sürpriz konuklar: Şefler şaşkınlıklarını gizleyemedi
MasterChef Türkiye'de sürpriz konuklar: Şefler şaşkınlıklarını gizleyemedi!
13:50
Kop Tüneli 13 yıldır bir türlü bitmiyor 4 bakan değişti
Kop Tüneli 13 yıldır bir türlü bitmiyor! 4 bakan değişti
11:56
Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevinde asılı halde ölü bulundu
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevinde asılı halde ölü bulundu
11:49
Altında işler karıştı Dev bankalar tahminlerini güncelliyor
Altında işler karıştı! Dev bankalar tahminlerini güncelliyor
10:59
Gebze’de alarm 27 iş yeri ve 72 bağımsız daire boşaltıldı
Gebze'de alarm! 27 iş yeri ve 72 bağımsız daire boşaltıldı
10:31
Yeşilçam’ın efsane ismi Engin Çağlar hayatını kaybetti
Yeşilçam'ın efsane ismi Engin Çağlar hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2025 14:24:19. #7.11#
SON DAKİKA: Aile katliamı yapan caniden çıldırtan ifade - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.