Siirt'te İngilizce Konuşma Kulübü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Siirt'te İngilizce Konuşma Kulübü

Siirt\'te İngilizce Konuşma Kulübü
02.03.2026 12:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'te Avrupa Dayanışma Programı ile yabancı gönüllüler, katılımcıların İngilizce becerilerini geliştiriyor.

Siirt'te Türkiye Ulusal Ajansı'nın yürüttüğü Avrupa Dayanışma Programı (ESC) kapsamında hayata geçirilen proje sayesinde kente gelen gençlerle bir araya gelenler İngilizce dil becerilerini geliştirme fırsatı buluyor.

Cedid Derneği'nin hayata geçirdiği "English Immersion Camp" projesiyle İspanya, İtalya, Fransa, Almanya, Azerbaycan ve Ekvador'dan gelen 9 gönüllü genç, farklı yaş gruplarına yönelik oluşturulan İngilizce Konuşma Kulübü'nde katılımcılarla bir araya geliyor.

Atölye ve etkinlikler aracılığıyla gerçekleştirilen buluşmalarda, katılımcılar günlük konuşma pratiği yapıyor.

Dernek üyesi ve mentör Hatice Çavuşoğlu, AA muhabirine, misafir ettikleri gönüllülerin farklı etkinlik ve atölye çalışmalarıyla keyifli vakit geçirdiğini söyledi.

Farklı alanlarda proje hazırladıklarını, bu projenin ise daha çok İngilizce odaklı olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Gelen gönüllülerimiz var. Yerel katılımcılarımız için konuşma kulüpleri düzenliyorlar. Neredeyse her yaş grubuna yönelik konuşma kulübü düzenliyoruz. Okullarda İngilizceye yönelik faaliyetler düzenliyoruz." dedi.

Gönüllülerin Türkiye'nin gelenek ve göreneklerine yönelik faaliyetlere de katıldığını ifade eden Çavuşoğlu, bu kapsamda mum ve örgü gibi atölye çalışmaları ile sıra geceleri de düzenlediklerini belirtti.

Çavuşoğlu, "Gönüllülerimizin birçoğunun farklı aksanı var. Kulüp etkinliklerinde katılımcılar buna da aşina oluyor. Konuşma pratiği için eğlence, oyun ve farklı konularda bir sürü şeyi tartışıyorlar. Bu da konuşma pratiği için oldukça önemli." diye konuştu.

"Türk geleneklerini çok seviyorum"

İtalya'dan gelen Sabrina Miu, Türkiye'yi çok sevdiğini ve burada keyifli vakit geçirdiğini belirtti.

"İnsanlar bana karşı çok nazik ve misafirperver." diyen Miu, konuşma kulübünde pratik yaptıklarını söyledi."

İtalya'dan gelen Ani Tcholadze, konuşma kulübüne katılmak üzere gönüllü olarak Siirt'e geldiğini anlattı.

Tcholadze, "İngilizce konuşma kulüpleri gibi çeşitli etkinlikler düzenliyoruz ve gezi gibi birçok atölye çalışmamız var. Türk geleneklerini çok seviyorum. En sevdiğim yemek çiğ köfte. Birçok farklı yeri ziyaret ettik. Tillo ilçesine gittik." diye konuştu.

Fransa'da gelen Nesrine Cherifati de Paris'te yaşadığını anlatarak, şunları kaydetti:

"İnsanlar burada çok misafirperver. Burada çok fazla çay içtim. Her şey çok güzel. Cedid Derneği ile birlikte birçok şey yapıyoruz. Ana hedefimiz, çocuklardan yetişkinlere kadar her yaştan insanla İngilizce konuşmak. Mum atölyesi düzenledik. Sıra gecesi ve daha bir sürü şey düzenleyeceğiz. Okey oynamayı çok seviyorum. Burada yeni arkadaşlıklar da edindim."

Ekvador'dan gelen Nashly Guano, konuşma kulüplerinin önemli bir fırsat olduğunu vurgulayarak, burada gördükleri misafirperverlikten memnuniyet duyduklarını belirtti.

Fransa'dan gelen Lara Coutinho Correia, Siirtlilerin çok insancıl olduğunu dile getirerek, menengiç kahvesini çok sevdiğini söyledi.

Correia, "Konuşma kulüplerimizin çok kültürlü olması çok önemli bir şey. Kendi aramızda yeni köprüler oluşturabiliriz." dedi.

İspanya'dan gelen Alba Martinez Rodriguez, soğuk baklavayı çok sevdiğini ve kendi ülkesine de götüreceğini belirterek, katıldıkları konuşma kulüplerinde de pratik yaptıklarını anlattı.

"İngilizcemizi geliştiriyoruz, farklı oyunlar oynuyoruz"

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Programında okuyan Muhammet Enes Saka da Cedid Derneği ile internet sayesinde tanıştığını, dernekte düzenlenen konuşma kulüplerinde yabancı dilini geliştirdiğini söyledi.

Program kapsamında daha önce 3 ay süreyle Polonya'ya da gittiğini ifade eden Saka, "Konuşma kulübümüzün amaçlarından biri de İngilizceyi geliştirmenin yanı sıra yeni insanlar tanımak ve farklı ülkelerden gelen insanların bilgisinden faydalanmak. Birbirimize burada katkıda bulunuyoruz. İngilizcemizi geliştiriyoruz, farklı oyunlar oynuyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Türkiye, Kültür, Güncel, Siirt, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siirt'te İngilizce Konuşma Kulübü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir ilimizin camilerinde Hamaney için Kur’an-ı Kerim okundu Bir ilimizin camilerinde Hamaney için Kur'an-ı Kerim okundu
Hamaney’in öldürülmesi sonrası Türkiye ile İran arasında ilk temas Hamaney'in öldürülmesi sonrası Türkiye ile İran arasında ilk temas
Sivasspor, Rey Manaj’la güldü Sivasspor, Rey Manaj'la güldü
“Borsa İstanbul kapatılacak“ iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama "Borsa İstanbul kapatılacak" iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama
Saldırıların ardından sürgündeki Pehlevi: Daha fazla kan dökülmeden hükümeti bana teslim edin Saldırıların ardından sürgündeki Pehlevi: Daha fazla kan dökülmeden hükümeti bana teslim edin
İsmail Hacıoğlu gönderildi, dizi sil baştan değişti TRT 4 oyuncuyla yolları ayırdı İsmail Hacıoğlu gönderildi, dizi sil baştan değişti! TRT 4 oyuncuyla yolları ayırdı
Suudi Arabistan, Körfez’deki saldırılar nedeniyle İran büyükelçisini çağırdı Suudi Arabistan, Körfez'deki saldırılar nedeniyle İran büyükelçisini çağırdı
Halk sığınaklara koşarken Netanyahu bakın hangi ülkeye sığındı Halk sığınaklara koşarken Netanyahu bakın hangi ülkeye sığındı
Kuzey Kore’den İran’a yönelik saldırılara kınama Kuzey Kore'den İran'a yönelik saldırılara kınama
Mahmud Ahmedinejad öldürüldü Mahmud Ahmedinejad öldürüldü
İş insanı Ferit Şahenk Dubai’de mahsur kaldı İş insanı Ferit Şahenk Dubai'de mahsur kaldı

12:50
Korkulan oldu Almanya savaşa girmeyi değerlendiriyor
Korkulan oldu! Almanya savaşa girmeyi değerlendiriyor
12:50
ABD-İsrail, İran’da nükleer tesisi vurdu
ABD-İsrail, İran'da nükleer tesisi vurdu
12:34
İran’a ait sosyal medya hesaplarından dikkat çeken Türkiye paylaşımı
İran'a ait sosyal medya hesaplarından dikkat çeken Türkiye paylaşımı
12:21
ABD askerinin itibarı yerlerde Elinde sopayla karşılayıp diz çöktürdü
ABD askerinin itibarı yerlerde! Elinde sopayla karşılayıp diz çöktürdü
11:58
Kuveyt’te ABD’ye ait 3 uçak düşürüldü, pilotlar fırlatma koltuğu sayesinde kurtuldu
Kuveyt'te ABD'ye ait 3 uçak düşürüldü, pilotlar fırlatma koltuğu sayesinde kurtuldu
11:50
Dengeleri değiştirecek karar Savaşa katıldıklarını resmen ilan ettiler
Dengeleri değiştirecek karar! Savaşa katıldıklarını resmen ilan ettiler
11:31
İstanbul’da yaşayan İranlılar sokağa çıktı, herkes İçişlerini Bakanlığını etiketliyor
İstanbul'da yaşayan İranlılar sokağa çıktı, herkes İçişlerini Bakanlığını etiketliyor
11:28
İran’a yönelik saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 555’e yükseldi
İran'a yönelik saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 555'e yükseldi
11:07
İran’ı düşmanlarına satmakla suçlanan komutan sessizliğini bozdu
İran'ı düşmanlarına satmakla suçlanan komutan sessizliğini bozdu
10:30
İran, Suudi Arabistan’da petrol rafinerisini vurdu
İran, Suudi Arabistan'da petrol rafinerisini vurdu
10:01
“Yenilmez Uçak“ Kuveyt’te düştü İki ihtimal var
"Yenilmez Uçak" Kuveyt'te düştü! İki ihtimal var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2026 13:13:58. #7.12#
SON DAKİKA: Siirt'te İngilizce Konuşma Kulübü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.