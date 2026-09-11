Siirt'te kaybolan Mekiye Akyel dosyasında 5 sanık hakkında iddianame hazırlandı - Son Dakika
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Siirt'te kaybolan Mekiye Akyel dosyasında 5 sanık hakkında iddianame hazırlandı

Siirt\'te kaybolan Mekiye Akyel dosyasında 5 sanık hakkında iddianame hazırlandı
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Siirt Baykan'da 2024'te kaybolan 4 çocuk annesi Mekiye Akyel'in öldürüldüğünün tespiti üzerine 3'ü tutuklu 5 sanık hakkında iddianame hazırlandı. Aile, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in desteğinden memnun kalırken naaşın bulunmasını ve faillerin cezalandırılmasını istiyor.

Siirt'in Baykan ilçesinde 2 yıl önce kaybolan Mekiye Akyel'in dijital ayak izleri ile HTS, PTS kayıtları ve teknik takip sonucu öldürüldüğünün tespit edilmesi üzerine 3'ü tutuklu 5 sanık hakkında iddianame hazırlanması, aileye umut oldu.

Dört çocuk annesi Mekiye Akyel'in 17 Ekim 2024'te Baykan'a bağlı Karakaya köyünde şüpheli şekilde kaybolduğu yönünde bir televizyon programına katılan ablasının iddiası üzerine Baykan Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada sağlanan gelişmeler ailesini memnun etti.

Televizyon programında kardeşinin kaybolduğunu iddia eden abla Halime Pilgir, Mardin'de gazetecilere yaptığı açıklamada, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e teşekkür etti.

Pilgir, kardeşinin hakkını avukatlarıyla sonuna kadar savunacaklarını belirterek, gerçeğin ortaya çıkmasını istediklerini söyledi.

Kardeşini öldüren kişilerin ortaya çıkarılmasını ve en ağır şekilde cezalandırılmalarını isteyen Pilgir, "Sayın Adalet Bakanımıza gerçekten teşekkür ediyorum. Onun desteği olmasaydı belki dosya bu noktaya kadar ilerlemeyecekti. Artık kardeşimin naaşının bulunmasını, faillerin ortaya çıkarılmasını ve adaletin yerini bulmasını istiyorum." dedi.

Pilgir, bundan sonraki süreçte de dosyanın sonuna kadar takip edileceğine inandığını dile getirerek, "Hala anneme kızının mezarını bulamadığımızı söylemek durumunda kalıyorum. Bir anneye, bir babaya bunları söylemek çok ağır." diye konuştu.

Ailenin avukatı Gurbet Bilbay da 4 çocuk annesi Mekiye Akyel'in öldürülmesine ilişkin Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Akyel'in cesedine ulaşılamamış olmasına rağmen kaybolduğu tarihten sonra kendisine ait olduğu değerlendirilen herhangi bir telefon, banka, ulaşım veya sağlık hareketliliğine rastlanmadığının belirtildiğini ifade etti.

Bilbay, Akyel'e ait olduğu belirtilen mont ve kemerin de şüphelinin fıstık bahçesinde bulunduğunun belirtildiğini aktararak, "Bunun dışında HTS kayıtları, daraltılmış baz istasyonu çalışmaları, tanık beyanları, daha önce yaşandığı belirtilen ölüm tehditleri ve şüphelinin çelişkili savunmaları doğrultusunda iddianame hazırlanmış. İddianamenin hazırlanmış olması yeterli değil. İddianamenin hazırlanması, kişilerin kesin olarak ceza alacağı anlamına gelmiyor. Faillerin cezalandırılmasını ve verilen cezanın kesinleşmesini istiyoruz." şeklinde konuştu.

Akyel'in hala cesedinin bulunmadığını, bu nedenle arama çalışmalarının devam etmesini istediklerini kaydeden Bilbay, gerçeğin sonuna kadar ortaya çıkarılmasını ve adaletin yerini bulmasını talep etti.

Bakan Gürlek'in bu dosyayı gündeme getirmesinin, faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması konusunda gösterdiği hassasiyetin kendilerini mutlu ettiğini ve umutlarını artırdığını dile getiren Bilbay, şöyle konuştu:

"Gülistan Doku dosyasında da gösterdiği ilgi bizim için önemliydi. Bu açıklamaların ardından aile olarak bir nebze olsun rahatladık. Özellikle ablası Halime Hanım'ın son dönemde umudu oldukça azalmıştı. Bakanımızın açıklamalarından sonra onun da yeniden umutlandığını düşünüyorum. Biz de sonuna kadar takipçisi olacağız. Duruşmalar sırasında da kamuoyunu bilgilendireceğiz."

Adalet Bakanı Akın Gürlek, bugün NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Siirt Baykan'da 2024'te kaybolan Mekiye Akyel'in dosyasında, 190 bin metrekarelik alanın yüzlerce personelle arandığını, dijital ayak izleri, HTS ve PTS kayıtları, tanık anlatımları ve şüphelilerin çelişkili beyanlarının ayrıntılı biçimde incelendiğini, soruşturma sonucu eski eşi ve yakınlarının da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında "töre saikiyle tasarlayarak kasten öldürme" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından iddianame düzenlendiğini bildirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Siirt'te kaybolan Mekiye Akyel dosyasında 5 sanık hakkında iddianame hazırlandı - Son Dakika

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