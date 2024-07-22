Şile'de boğulan Vali Yardımcısı'nın yeğenleri son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Şile'de boğulan Vali Yardımcısı'nın yeğenleri son yolculuğuna uğurlandı

Geniş Video İzle

Şile Doğancılı Plajı'nda boğularak hayatını kaybeden Nevşehir Vali Yardımcısı Mehmet Mücahit Öztürk'ün yeğenleri Üzeyir İlhan Öztürk ve Alim Olgun Öztürk, Başıbüyük Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze namazına Vali Yardımcısı Öztürk de katıldı.

22.07.2024 15:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muharrem ÇAM/ ŞİLE Doğancılı Plajı'nda dün girdikleri denizde boğularak hayatını kaybeden Nevşehir Vali Yardımcısı Mehmet Mücahit Öztürk'ün yeğenleri Üzeyir İlhan Öztürk ile kardeşi Alim Olgun Öztürk, son yolculuğuna uğurlandı. İki kardeşin cenazesi Maltepe Başıbüyük Merkez Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Başıbüyük Mezarlığında toprağa verildi. Cenaze namazına Nevşehir Vali Yardımcısı Mehmet Mücahit Öztürk de katıldı.

Olay, dün öğle saatlerinde Şile Doğancılı Plajı'nda meydana geldi. Denize giren 4 kişinin boğulma tehlikesi geçirdiği ihbarı üzerine olay yerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı cankurtaran ekipleri sevk edildi. Ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sonrası 3 kişiyi sudan çıkarılırken, 1 kişinin kayıp olduğu bilgisi üzerine Şile Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı'ndan yardım istendi. Sahil Güvenlik ekipleri olay yerine gelerek arama kurtarma çalışması başlattı. Bilinci kapalı halde sudan çıkarılan 3 kişiden Üzeyir İlhan Öztürk (27), sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti. Kardeşi Olgun Öztürk'ün (26) cansız bedeni ise, Sahil Güvenlik ekiplerinin çalışmaları sonrası bulundu.

BAŞIBÜYÜK MEZARLIĞI'NDA DEFNEDİLDİLER

Nevşehir Vali Yardımcısı Mehmet Mücahit Öztürk'ün yeğenleri olduğu öğrenilen iki kardeş, Üzeyir İlhan Öztürk ve Olgun Öztürk için Maltepe Başıbüyük Merkez Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına İstanbul Valisi Davut Gül, Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki, Şile Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya, Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen ve ailenin yakınları katıldı. Üzeyir İlhan Öztürk (27) ve kardeşi Olgun Öztürk'ün (26) cenazeleri öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Başıbüyük Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Şile\'de boğulan Vali Yardımcısı\'nın yeğenleri son yolculuğuna uğurlandı
Kaynak: DHA

Mehmet Mücahit, Nevşehir, Şile, Olay, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şile'de boğulan Vali Yardımcısı'nın yeğenleri son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:13 Avrupa’nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye’den çekiliyor Avrupa'nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye'den çekiliyor
13:13 Trump’ın yeni rakibi Kamala Harris’e binlerce dolarlık bağış yaptığı ortaya çıktı Trump'ın yeni rakibi Kamala Harris'e binlerce dolarlık bağış yaptığı ortaya çıktı
12:18 Avcılar’da erkekler tuvaletinde mide bulandıran olay Linçten polis kurtardı Avcılar'da erkekler tuvaletinde mide bulandıran olay! Linçten polis kurtardı
12:07 Emeklilere fark ödemesi 26 Temmuz’da yapılacak Emeklilere fark ödemesi 26 Temmuz'da yapılacak
10:29 Tayvan’ın en büyük askeri tatbikatı başladı Tayvan'ın en büyük askeri tatbikatı başladı
15:09 Atatürk Anıtı’na saldıran dayı-yeğen hakim karşısında Savunmalar akıllara durgunluk verdi Atatürk Anıtı'na saldıran dayı-yeğen hakim karşısında! Savunmalar akıllara durgunluk verdi
14:35 Trabzonspor, Ruzomberok’u elemesi halinde Wisla Krakow-Rapid Wien maçının galibiyle eşleşecek Trabzonspor, Ruzomberok'u elemesi halinde Wisla Krakow-Rapid Wien maçının galibiyle eşleşecek
13:52 Mauro Icardi’ye özenen Okan Kurt, saçlarını boyattı Mauro Icardi'ye özenen Okan Kurt, saçlarını boyattı
13:27 Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi Lille oldu Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi Lille oldu
13:16 Erden Timur’u yok saymıştı Transferlerin geciktiği Galatasaray’da Dursun Özbek’e tepkiler çığ gibi Erden Timur'u yok saymıştı! Transferlerin geciktiği Galatasaray'da Dursun Özbek'e tepkiler çığ gibi
13:11 Ekmek almak için evinden çıkan 11 yaşındaki çocuğun cansız bedeni sulama kanalında bulundu Ekmek almak için evinden çıkan 11 yaşındaki çocuğun cansız bedeni sulama kanalında bulundu
12:57 Türk edebiyatının usta ismi Ferit Edgü, 88 yaşında hayatını kaybetti Türk edebiyatının usta ismi Ferit Edgü, 88 yaşında hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2024 16:38:32. #1.13#
SON DAKİKA: Şile'de boğulan Vali Yardımcısı'nın yeğenleri son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement