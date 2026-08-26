Şile\'de \'ihanet\' protestosu: Millet İradesine Saygı Yürüyüşü

Haber: Beril KALELİ/KAMERA: Umut Emre GÖKBULUT

(İSTANBUL) Belediyelere yönelik operasyonların ardından Şile Belediyesi Başkanvekili seçilen Sacit Terzi'nin AK Parti'ye geçmesi "Millet İradesine Saygı Yürüyüşü" ile protesto edildi. Yürüyüşte konuşan YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Bu karanlığa teslim olanlar, bu devran devamlı böyle devam eder sananlar, omurgasızlar, günü geldiğinde her şey geçtiğinde Şile halkı bu ihaneti affetmeyecek. Tuzlalılar, Çekmeköylüler, Beykozlular bu ihaneti affetmeyecek" dedi.

Şile Belediye Başkanvekili Sacit Terzi'nin AK Parti'ye geçmesi akşam saatlerinde Şile ilçe merkezinde düzenlenen "Millet İradesine Saygı Yürüyüşü"yle protesto edildi. YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul milletvekilleri Cemal Enginyurt ve Ali Gökçek'in de katıldığı yürüyüşte Sacit Terzi'nin tutumu protesto edildi, "Şile uyuma iradene sahip çık", Gün gelecek, devran dönecek AKP halka hesap verecek", "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz", "Mustafa Kemal'in askerleriyiz", "Özgür İstanbul, Özgür Türkiye", "Hükümet istifa", "Cumhurbaşkanı İmamoğlu", "Faşizme karşı omuz omuza", "Kayyumlar gidecek biz kalacağız", "Gözaltılar, tutuklamalar, baskılar bizi yıldıramaz" sloganları atıldı.

Yürüyüşün ardından ilk konuşmayı yapan YENİ Parti Şile Kurucu İlçe Başkanı Aras Arslan, örgütün Sacit Terzi'ye hakkını helal etmediğini, yeni bir yola çıktıklarını, yapılacak ilk seçimi yine kazanacaklarını söyledi. Ardından söz alan YENİ Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, AK Parti'ye geçen Sacit Terzi ve diğer isimleri eleştirdi.

Enginyurt şöyle konuştu:

"NEDEN KORKTUN, NEDEN YILDIN SACİT?

"Bugün bu meydana Sacit'in yüzünden toplandık. Sacit, yakınlardaysan, duyuyorsan, hiç mi utanmıyorsun? 50 yıllık solcusun; 50 yıllık devrimcisin Sacit. Yoldaşlarını sattın, yol arkadaşlarını sattın, Özgür başkanı sattın. Şu anda burada olan kızımız Esma'nın evrenini sattın. Hiç mi utanmadın? Neye gittin, Kaça gittin Sacit? Neden korktun? Neden yıldın? 45 yıllık ülkücü Cemal Enginyurt 'Vatan mevzu bahis ise gerisi teferruattır' diyerek Mustafa Kemal'in yolunda giderken, sen Mustafa Kemal Atatürk'e zalim ve kafir diyenlerin yolunda gittin. Yazıklar olsun sana. Sadece Sacit değil, Sacit gibi Cumhuriyet Halk Partililerin helal oylarıyla seçilip de haramzade olanların alayına haram olsun hakkımız.

"BİZ YOLDAŞLARIMIZA SALDIRMAK İÇİN DEĞİL MİLLET İÇİN YOLA ÇIKTIK"

Şimdi Sayın Başkanla gelirken CHP'nin önünden geçiyoruz. Polisler yığmışlar; AKP'nin önünde o kadar polis yok. Ama bilmiyorlar ki biz yoldaşlarımıza saldırmak için yola çıkmadık, biz millet için yola çıktık. Sacit, bu kadar korktuysan CHP'de kalsaydın. Allah'tan kork; kuldan korkulmaz. Kuldan korkan sürekli korkak olur, fare gibi yaşar. Fare gibi yaşamaktansa kahramanca ölmeyi tercih ederiz. Dün neredeysek bugün de aynı yerdeyiz. Dün bize PKK'lılarla birlikte dediler, Kandil beraber dediler, Apo'yu serbest bırakacak dediler. Biz o gün de söyledik, yine aynı şeyi söylüyoruz: Biz hiç kimseyle birlikte değiliz; biz sadece milletle birlikteyiz ve bizim arkamızda sadece sarı saçlı mavi gözlü dev adam Mustafa Kemal Atatürk var.

"YÜREKLERİ YETİYORSA İSTİFA EDİP GİTSİNLER"

Gidecek olanlar varmış. Kaçacak olanlar varmış. Gidebilirler, istedikleri yere gitsinler. Cehennemin dibine kadar yolları var. Ama giderken hakları helal ettirerek gitsinler. Delikanlılarsa, yürekleri yetiyorsa istifa edip de gitsinler. Başkanlığı da bıraksınlar, meclis üyeliğini de bıraksınlar.

Recep abi, geçen hafta Marmaris Belediye Başkanımız diyor ki 'efendim Marmaris'e hoş geldiniz. Bir arzunuz isteğiniz var mı? Kapımız açık' diyor. Sanki patates alıyor pazardan. ya Recep abi böyle transferi de ilk defa duyduk. Hani 'Saray'a çağırıyordun, oturtuyordun, tehdit ediyordun, önüne dosyalar koyuyordun anladık da bu pazarcı usulü oldu. Recep abi vallahi olmadı. Ben Marmaris Belediye Başkanı Acar kardeşimi de yürekten kutluyorum. Onurlu duruşundan dolayı tebrik ediyorum"

Daha sonra söz alan YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de iki yıldır büyük bir saldırı altında olduklarını, sandığı milletin önünden kaçırmaya kalkışanlara karşı büyük bir mücadele verdiklerini belirterek şunları söyledi:

"BİRİNCİ İHANET ŞİLE HALKININ İRADESİNEDİR"

"Çekmeköy'de, Tuzla'da, 1, o ilçede yaşayan seçmenlerin iradesine ihanet edilmiştir. 2, onlara seçilsinler diye saha çalışması yapan partililerimize ihanet edilmiştir. Ama burada (Şile) burayı şu anda yöneten belediye başkanvekili 4 ayrı ihanet sergilemiştir. Birincisi Şile halkına ihanet etmiştir. Çünkü Şile halkı Özgür Kabadayı'yı belediye başkanı olarak seçmiştir. Bizim eski partimize oylarını vermiştir. Birinci ihanet Şile halkının iradesinedir. İkinci ihanet seçimler kazanılsın diye sandığın başında duran, sahada çalışma yapan partililerimize yapılmıştır. Üçüncü ihanet tam 13 aydır Silivri zindanında tutsak vaziyette olan, tam 12 ay iddianame bekleyen, haksız hukuksuz biçimde tutsak edilen Özgür Kabadayı'ya, bürokrat arkadaşlarımıza yapılmıştır. Dördüncü ihanet; burada bir başkanvekilliği seçimi gerçekleşti. Burada belediye meclis üyelerine teklifler yapıldı, tehditler yapıldı. Ben geldim bizzat Şile'de iki gün kaldım. Burada o seçimi kazanabilmek için meclis üyeleriyle teker teker konuştuk. Kendisinin arkasında bir tane meclis üyesi vardı. Aslında meclis üyeleri başka birisini tarif ediyordu. Şöyle düşündük; o arkadaşımız da risk altında ki şu anda tutuklu vaziyette, haksız hukuksuz bir biçimde. Dedik ki, (Sacit Terzi) eski bir partilidir, belli bir yaşa gelmiş, belli bir olgunluğu var. Onu adam sandık. Bugün anlıyoruz ki tehditler karşısında boyun eğerek o tehditlere teslim olarak Şile halkının iradesine, örgütümüzün çalışmalarına, belediye başkanımıza ve meclis üyelerine, kendisini başkan vekili olarak seçen meclis üyelerine ihanet etmiştir.

"HAKKIMIZ HELAL DEĞİLDİR"

Ey Şile'nin belediye başkanvekili, hani sen benim 8 yaşında çocuğu olan ilçe başkanıma, 'Ya seni de tutuklamakla tehdit etseler ne düşünürsün' dediğinde, 'Ne diyeceğim? Ben bu karanlığa teslim mi olacağım? Gidip paşa paşa yatarım' diyen 8 yaşında çocuğu olan ilçe başkanıma, 'Bekara karı boşamak kolay' gibi bir ifade kullanarak yakışıksız bir ifade kullanarak teslim olmuş belediye başkanvekili, sana Şile halkının hakkı helal değildir. Bizim senin üzerinde emeğimiz var; bizim hakkımız sana helal değildir. Belediye meclis üyelerimizin hakkı helal değildir. Zindanlarda tutsak vaziyette olan yol arkadaşlarımızın hakkı sana helal değildir. Hem Özgür Kabadayı, hem meclis üyelerimiz tutuklu olanlar hem bürokratlarımız o zindandan çıkacaklar. Şile sokaklarında başı dimdik, onurlu bir biçimde yürüyecekler. Ama sen Şile sokaklarında her gün başın önde yürüyeceksin. Her gün onursuzluğunla Şile sokaklarında başın önde yürüyeceksin.

"HALK BU İHANETİ AFFETMEYECEK"

Bu karanlığa teslim olanlar, bu devran devamlı böyle devam eder sananlar, omurgasızlar, günü geldiğinde her şey geçtiğinde Şile halkı bu ihaneti affetmeyecek. Tuzlalılar, Çekmeköylüler, Beykozlular bu ihaneti affetmeyecek. O gün geldiğinde bu yapılan uygulamaların hesabını millete vereceksiniz"