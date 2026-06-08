Silivri\'de Deniz Temizliği Etkinliği

8 HAZİRAN Marmara Denizi Günü etkinliği kapsamında Silivri Sahili'nde deniz temizliği yaıpıldı. Programda ayrıca denizden dalgıçlar tarafından çıkarılan araba lastiği, sandalye, hortum gibi atıklar da sergilendi.

8 Haziran Marmara Denizi Günü kapsamında Silivri Sahili'nde dalış etkinliği gerçekleştirildi. Programa AFAD, Polis Sualtı Arama ve Kurtarma, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma, İstanbul İtfaiyesi (İSAK), Sualtı Arama ve Kurtarma ile Silivri Belediyesi Arama ve kurtarma ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri katıldı. Dalış programının yanı sıra etkinlikte denizden çıkarılan atıkların sergilendiği Atık Sergisi de yapıldı.

ARABA LASTİĞİ VE SANDALYE ÇIKTI

Etkinlikte dalgıçlar denizden çıkardıkları atıklarla sahildeki kirliliğin geldiği noktaya dikkat çekti. Dalgıçlar denizden; araba lastiği, sandalye, teneke kutular, kasalar, hortumlar ve şişeler gibi çeşitli atıklarla ölü köpek balığı yavruları çıkarıldı.