Sinan Ateş Cinayeti Davasında Sanıklar Savunma Yaptı

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HABER: ESRA TOKAT

(ANKARA) – Sinan Ateş cinayeti davasında sanıklar dinlenmeye devam ediliyor. Duruşmada savunma yapan MHP İstanbul İl Yöneticisi Ufuk Köktürk, "Tahliye olacağımı düşünmüyorum çünkü görülmemiş mahkemenin verilmiş cezası ile polisler soru soruyor. Çünkü onların işine geliyor, MHP'yi işin içine katmak istiyorlar. MHP İstanbul İl Başkanlığı önünde fotoğraf çekilmişim. Polis bana bu fotoğrafı soruyor 'Bu işi MHP mi yaptırdı?' diye. Ne alakası var?" dedi.

Sinan Ateş'in, Ankara'nın Çukurambar semtinde, 30 Aralık 2022'de, bir aracın arkasına saklanan tetikçi Eray Özyağcı tarafından silahla öldürülmesine ilişkin açılan ve dün başlayan davanın ikinci duruşması, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülüyor.

Duruşmada Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş de hazır bulundu. Duruşmayı DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcıları Murat Bakan ile İlhan Uzgel, İYİ Parti Milletvekilleri Selçuk Türkoğlu ile Selcan Hamşioğlu, Saadet Partisi Milletvekili Mustafa Kaya ve Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır da duruşmayı takip eden siyasiler arasında yer aldı.

Tutuklu sanık Doğukan Çep, duruşma başlamadan önce salona girerken gazetecilerin olduğu bölüme bakarak "Görüşeceğiz seninle" diyerek tehditte bulundu.

Bugünkü duruşmada sanık avukatları siyasilerin müşteki bölümünde oturmasına itiraz etti ve mahkeme üzerinde bir baskı kurulduğu iddiasında bulundu. Mahkeme Başkanı ise "Bu durum güvenlik nedeniyle böyle. Salondaki oturma düzeninin altında bir neden aramayın. Duruşma salonu herkese açık herkes gelebilir buraya. Biz öyle uygun gördük" diyerek talebi reddetti.

"Uyuma meselesini neden daha önce söylemedin?" sorusu

İlk olarak sanıklardan Sinan Ateş'e yönelik "toplu halde, iştirak halinde tasarlayarak kasten öldürme" suçuna yardım etmekten yargılanan özel harekat polisi Murat Can Çolak dinlendi. Suçlamaları kabul etmediğini söyleyen Çolak, "Aşkın Mert Gelenbey benden arabamı istedi, eşi ile alışverişe gideceği için. Arabayı ona verdim. Alırken ise bana ailesi ile sıkıntılı olduğunu ve kendisini Ankara'ya götürmemi rica etti. Ben de kabul ettim. Otoparkta tanımadığım Eray Özyağcı geldi. Aşkın Mert Gelenbey arkadaşının olduğunu ve kendisinin Ankara'da bir yakınının ziyaretine gideceğini kaydetti. Ben de önemsemedim, 'tamam' dedim." ifadelerini kullandı.

Savcılık ifadesinde "Eşimi alacağım sabah erken saatte" diyerek eğlenme planından vazgeçtiği olayı anlatan ancak bugün verdiği ifadede "Uyuya kaldığı ve Aşkın Mert Gelenbey'in kendisini uyumaya çalıştırıp uyandıramadığı için eğlenme planından vazgeçtiklerini anlatan Çolak'a Mahkeme Başkanı "Neden bu uyuma meselesini daha önce söylemedin, önceki ifadelerinde hiç bunu söylememişsin" dedi.

"Yakalaması olduğunu bildiğiniz bir kişiyi neden bir polis memuru taşır?" sorusuna red

Tahliyesini ve beraatini talep eden Çolak'a taraf avukatları sorular yöneltti. "Eray Özyağcı size yakalaması olduğunu buna rağmen Ankara'ya götürüp götürmeyeceğini soruyor. Siz yakalamasının olduğunu bildiğiniz bir insanı polis memuru neden taşır?" sorusuna Çolak, "Ben yakalaması olup olduğunu bilmiyordum" yanıtını verdi.

Müşteki avukatlarından Rafet Ersöz'ün, polislerin şehir dışına çıkarken izin alma ve üst makama bildirmekle yükümlü olduklarını ifade ederek, "Siz aldınız mı izin, neden almadınız?" sorusu üzerine Çolak, izin almadığını söyledi. Mahkeme Başkanı ise bu sorunun esasa katkı sağlamayacağını belirterek avukatın açıklamasına devam etmesine izin vermedi.

Sanık Ufuk Köktürk: "Sadece MHP önünde fotoğrafım var diye bunlar başıma geldi"

Sanık Çolak'ın ardından Sinan Ateş'e yönelik "toplu halde, iştirak halinde tasarlayarak kasten öldürme" suçuna yardım etmekten yargılanan MHP İstanbul İl Yöneticisi Ufuk Köktürk savunma yaptı.

"Doğukan sevdiğim, kıramadığım bir arkadaşım. Cezaevinden tanıyorum" diyen Köktürk, eşinin banka hesabından 4 bin lira gönderdiğini anlattı. Köktürk, şu savunmayı yaptı:

"Ben Doğukan Çep ile yüz yüze görüşen bir insanım. Bu cinayetin bir yerinde isem ben bu parayı elden veririm. Savcı bile 'senin tek handikabın bu insanlarla arkadaş olman' dedi. Ama ne hikmetse arkadaşımız yargılanıyor aynı ifadeleri vermişiz ama ben buradayım. Tahliye olacağımı da düşünmüyorum çünkü görülmemiş mahkemenin verilmiş cezası ile polisler soru soruyor. Çünkü onların işine geliyor MHP'yi işin içine katmak istiyorlar. Bana MHP yöneticisi ile neden fotoğraf çekildiğim soruluyor. Neymiş MHP İstanbul İl Başkanlığı önünde fotoğraf çekilmişim. Polis bana bu fotoğrafı soruyor 'Bu işi MHP'mi yaptırdı?' diye. Ne alakası var? 55 yıllık kurumsal bir partide böyle bir şey olabilir mi? Yaşananlar tam bir komedi böyle bir cinayet davası olamaz. Bu soruşturmayı yapanlara hakkımı helal etmiyorum. Sadece MHP önünde fotoğrafım var diye bunlar başıma geldi."

Sanık Serdar Öktem ile yakalandığı gün telefon görüşmelerinin olduğunu belirten müşteki avukatlarından Ali Yücel, Ufuk Köktürk'e bu görüşmelerin nedenini sordu. Ancak Köktürk, bu soruyu yanıtsız bıraktı.

Duruşma sanık Mustafa Uzunlar'ın dinlenilmesiyle devam ediyor.