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MERKEZToplam Sandık.

31.03.2024 20:31
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MERKEZ

Toplam Sandık : 123
Toplam Seçmen : 39.698
Açılan Sandık : 67
Açılan Sandık Oranı : % 54,47
Kullanılan Oy : 17.150
Geçerli Oy : 16.786
Katılım Oranı : % 80,23

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMETİN GÜRBÜZ% 46,867.866
AK PARTİYAKUP ÜÇÜNCÜOĞLU% 38,576.475
DİĞER% 5,39904
İYİ PARTİSERPİL ÜNLÜTÜRK% 4,8806
YENİDEN REFAHMETE ÇAĞDAŞ% 1,58266
ZAFER PARTİSİSİNAN KORKUT% 0,8134
SAADETBARBAROS BALTACI% 0,5287
BAĞIMSIZOYA ASAK% 0,4677
BTPŞENOL ŞENSOY% 0,2135
BAĞIMSIZFATİH ŞANLAN% 0,1728
TKPEMİNE ARZU KAYHAN% 0,1424
DEM PARTİSEDEF KARAKURT% 0,1423
HÜDA PARNAİL YALÇIN% 0,116
VATAN PARTİSİSEBAHATTİN CANİK% 0,0712
DEVA PARTİSİMETİN KANDEMİR% 0,059
HAK-PARMUSTAFA KORUCU% 0,046
TKHERİMCAN YILMAZ% 0,035
DPORHAN SARI% 0,035
DSPYAŞAR TÜRKEŞ% 0,024
MİLLETMEHMET KARAGÖZ% 0,024
AYANCIK

Açılan Sandık Oranı : % 82,35
Katılım Oranı : % 71,65

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPHAYRETTİN KAYA% 51,633.010
MHPMURAT AKIN% 23,651.379
AK PARTİASLAN ÖZDEMİR% 20,881.217
YENİDEN REFAHERGÜN KAYA% 1,99116
İYİ PARTİBÜLENT AKYOL% 1,4685
SAADETMURAT YILDIZ% 0,3923
BOYABAT

Açılan Sandık Oranı : % 37,10
Katılım Oranı : % 82,18

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHHASAN KARA% 40,172.140
MHPMURAT MUSLU% 29,321.562
AK PARTİFERHAT YILDIZ% 26,361.404
CHPAYŞE MELEK GÜNAL% 2,63140
İYİ PARTİADEM IŞIK% 1,4879
SAADETRAMAZAN BAŞ% 0,042
DİKMEN

Açılan Sandık Oranı : % 40
Katılım Oranı : % 85,93

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİADNAN ACAR% 59,59258
CHPREMZİ AY% 33,95147
MHPERDAL KOŞAR% 5,3123
YENİDEN REFAHYAŞAR ŞİMŞEK% 0,462
BTPZEYD ÇÖLMEKCİ% 0,231
SAADETBEKİR AYDIN% 0,231
DİĞER% 0,231
DURAĞAN

Açılan Sandık Oranı : % 66,67
Katılım Oranı : % 79,43

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİNECMETTİN ERMİŞ% 38,461.118
BÜYÜK BİRLİKFEHMİ DALKILIÇ% 29,55859
MHPZAFER ELKOVAN% 23,53684
YENİDEN REFAHADEM GÜNDÜZ% 3,75109
SAADETTAHİR ŞAHİN% 2,0359
CHPMUSTAFA EKER% 1,9958
DİĞER% 0,5516
BTPHÜSEYİN GÜL% 0,144
ERFELEK

Açılan Sandık Oranı : % 80
Katılım Oranı : % 65,29

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET UZUN% 40,52660
CHPHÜSNÜ YANGÖZ% 36,59596
BAĞIMSIZRIDVAN AYDIN% 12,46203
MHPMUSTAFA KALYONCU% 5,8395
DEVA PARTİSİCEVDET YEŞİL% 3,7461
SAADETHAKAN ÇAKIR% 0,8614
GERZE

Açılan Sandık Oranı : % 29,17
Katılım Oranı : % 81,36

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPOSMAN BELOVACIKLI% 47,711.688
AK PARTİHÜSEYİN YÜKSEK% 38,271.354
YENİDEN REFAHÖMER TUGAY YILMAZ% 6,16218
MHPMUSTAFA ÖZ% 5,6198
İYİ PARTİYAVUZ YİĞİT% 0,9634
SAADETHÜSEYİN ŞEKER% 0,6824
DSPMUSTAFA ENGİN KARAKURT% 0,176
HKPTOLGA ÜNAL% 0,176
BTPNECLA KESKİN KUL% 0,145
HÜDA PARESRA DALGA% 0,145
SARAYDÜZÜ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 90,01

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPFERDİ CANOĞLU% 52,26485
AK PARTİHASAN PEKER% 40,2373
DİĞER% 7,5470
TÜRKELİ

Açılan Sandık Oranı : % 81,25
Katılım Oranı : % 77,67

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİVEYSEL ŞAHİN% 51,661.616
MHPSATI GÜREL% 30,47953
CHPÜMÜT DEMİR% 14,42451
YENİDEN REFAHHAŞİM ATALAY% 3,0796
SAADETMETİN ÖZGEN% 0,3511
BTPTEKİN KÜPELİ% 0,031

Kaynak: AA

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