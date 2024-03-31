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MERKEZToplam Sandık.

31.03.2024 22:09
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MERKEZ

Toplam Sandık : 123
Toplam Seçmen : 39.698
Açılan Sandık : 91
Açılan Sandık Oranı : % 73,98
Kullanılan Oy : 23.273
Geçerli Oy : 22.704
Katılım Oranı : % 79,61

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMETİN GÜRBÜZ% 48,4711.004
AK PARTİYAKUP ÜÇÜNCÜOĞLU% 38,88.810
İYİ PARTİSERPİL ÜNLÜTÜRK% 4,821.094
DİĞER% 3681
YENİDEN REFAHMETE ÇAĞDAŞ% 1,78405
ZAFER PARTİSİSİNAN KORKUT% 0,97220
SAADETBARBAROS BALTACI% 0,56128
BAĞIMSIZOYA ASAK% 0,49111
BTPŞENOL ŞENSOY% 0,2455
TKPEMİNE ARZU KAYHAN% 0,1636
BAĞIMSIZFATİH ŞANLAN% 0,1534
DEM PARTİSEDEF KARAKURT% 0,1227
HÜDA PARNAİL YALÇIN% 0,122
VATAN PARTİSİSEBAHATTİN CANİK% 0,0921
DSPYAŞAR TÜRKEŞ% 0,0512
DEVA PARTİSİMETİN KANDEMİR% 0,0512
DPORHAN SARI% 0,0510
HAK-PARMUSTAFA KORUCU% 0,048
TKHERİMCAN YILMAZ% 0,037
MİLLETMEHMET KARAGÖZ% 0,037
AYANCIK

Açılan Sandık Oranı : % 97,06
Katılım Oranı : % 72,66

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPHAYRETTİN KAYA% 52,553.619
MHPMURAT AKIN% 23,351.608
AK PARTİASLAN ÖZDEMİR% 20,181.390
YENİDEN REFAHERGÜN KAYA% 1,94134
İYİ PARTİBÜLENT AKYOL% 1,47101
SAADETMURAT YILDIZ% 0,4833
BTPNEVZAT ALTUN% 0,032
BOYABAT

Açılan Sandık Oranı : % 37,10
Katılım Oranı : % 82,18

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHHASAN KARA% 40,172.140
MHPMURAT MUSLU% 29,321.562
AK PARTİFERHAT YILDIZ% 26,361.404
CHPAYŞE MELEK GÜNAL% 2,63140
İYİ PARTİADEM IŞIK% 1,4879
SAADETRAMAZAN BAŞ% 0,042
DİKMEN

Açılan Sandık Oranı : % 80
Katılım Oranı : % 87,70

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİADNAN ACAR% 54,94367
CHPREMZİ AY% 37,72252
MHPERDAL KOŞAR% 5,6938
SAADETBEKİR AYDIN% 0,755
YENİDEN REFAHYAŞAR ŞİMŞEK% 0,64
BTPZEYD ÇÖLMEKCİ% 0,151
DİĞER% 0,151
DURAĞAN

Açılan Sandık Oranı : % 77,78
Katılım Oranı : % 79,94

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİNECMETTİN ERMİŞ% 38,031.312
BÜYÜK BİRLİKFEHMİ DALKILIÇ% 29,741.026
MHPZAFER ELKOVAN% 23,8821
YENİDEN REFAHADEM GÜNDÜZ% 3,77130
SAADETTAHİR ŞAHİN% 2,1474
CHPMUSTAFA EKER% 1,9166
DİĞER% 0,4616
BTPHÜSEYİN GÜL% 0,155
ERFELEK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 66,16

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET UZUN% 41,64854
CHPHÜSNÜ YANGÖZ% 37,49769
BAĞIMSIZRIDVAN AYDIN% 11,17229
MHPMUSTAFA KALYONCU% 5,36110
DEVA PARTİSİCEVDET YEŞİL% 3,5673
SAADETHAKAN ÇAKIR% 0,7816
GERZE

Açılan Sandık Oranı : % 54,17
Katılım Oranı : % 80,89

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPOSMAN BELOVACIKLI% 51,953.382
AK PARTİHÜSEYİN YÜKSEK% 35,092.284
YENİDEN REFAHÖMER TUGAY YILMAZ% 5,36349
MHPMUSTAFA ÖZ% 5,33347
İYİ PARTİYAVUZ YİĞİT% 1,1575
SAADETHÜSEYİN ŞEKER% 0,6140
DSPMUSTAFA ENGİN KARAKURT% 0,1510
HKPTOLGA ÜNAL% 0,149
BTPNECLA KESKİN KUL% 0,149
HÜDA PARESRA DALGA% 0,085
SARAYDÜZÜ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 90,01

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPFERDİ CANOĞLU% 52,26485
AK PARTİHASAN PEKER% 40,2373
DİĞER% 7,5470
TÜRKELİ

Açılan Sandık Oranı : % 93,75
Katılım Oranı : % 78,68

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİVEYSEL ŞAHİN% 51,741.877
MHPSATI GÜREL% 30,241.097
CHPÜMÜT DEMİR% 14,44524
YENİDEN REFAHHAŞİM ATALAY% 2,92106
SAADETMETİN ÖZGEN% 0,3312
DİĞER% 0,259
BTPTEKİN KÜPELİ% 0,083

Kaynak: AA

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