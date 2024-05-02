Şırnak merkezli dolandırıcılık operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Şırnak merkezli dolandırıcılık operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı

Şırnak merkezli dolandırıcılık operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı

Şırnak merkezli 16 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 32 şüpheliden 9'u tutuklandı. Şüpheliler, bilişim sistemlerini kullanarak sahte hesaplar aracılığıyla banka hesaplarına para göndererek dolandırıcılık yapmışlardır. Operasyon sonucunda 22 şüpheli serbest bırakılmış, 1'i adli kontrol kararıyla serbest bırakılmış, 9 şüpheli ise tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

02.05.2024 14:01  Güncelleme: 14:03
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Şırnak merkezli 16 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 32 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Cizre Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Şırnak merkezli Mersin, İstanbul, Denizli, Ankara, Adana, İzmir, Samsun, Gaziantep, Gümüşhane, Batman, Hatay, Sakarya, Niğde, Konya ve Kahramanmaraş'ta bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle sahte hesaplar aracılığıyla banka hesaplarına para gönderen ve bu yolla dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Belirlenen 39 farklı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 32 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından şüphelilerden 22'si salıverildi, diğerleri adliyeye sevk edildi.

Adliyeye çıkarılan zanlılardan 9'u tutuklandı, 1'i adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şırnak merkezli dolandırıcılık operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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