Güncel

- Sisi ve Aliyev görüştü

Aliyev: "Bağımsız bir Filistin devleti kurulmalıdır"

BAKÜ - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Bağımsız bir Filistin devleti kurulmalı, Doğu Kudüs başkenti olmalıdır" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, resmi temaslarda bulunmak üzere Mısır'ın başkenti Kahire'yi ziyaret ediyor. Aliyev, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirildi. Görüşmede, Azerbaycan- Ermenistan ilişkileri ve Gazze'de yaşananlar başta olmak üzere ekonomi, enerji, inşaat, sanayi, ilaç, ulaştırma ve diğer alanlarda işbirliği meseleleri ele alındı. Ayrıca Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı kapasitesinin arttırılması ve Mısır'ın bu hattı Türkiye'deki Mersin limanı üzerinden kullanmasıyla Orta Asya ülkeleriyle ekonomik ve ticari ilişkilerinin genişletilmesi konuları görüşüldü. Aliyev ve Sisi görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

İsrail ve Filistin arasındaki savaşın diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini belirten Aliyev, "Filistin-İsrail ilişkilerinin çözümü ve bağımsız bir Filistin devletinin kurulması bizim Bağlantısızlar Harekatına liderlik ettiğimiz dönemde her zaman ilgi odağı olmuştur. Azerbaycan'ın tutumu net. Bağımsız bir Filistin devleti kurulmalı, Doğu Kudüs başkenti olmalıdır. Bugünkü Gazze'de yaşanan trajediye bir an önce son verilmeli, savaş durdurulmalı ve tüm sorunlar diyalog yoluyla çözülmelidir. Cumhurbaşkanı Sisi'ye Mısır'ın bu yöndeki çabalarını desteklediğimi söyledim. Mısır'ın ortaya koyduğu girişimlerin dikkate alınması gerekiyor" dedi.

"12,7 kilometrelik bir sınır alanı üzerinde anlaşmaya varıldı"

Ermenistan ve Azerbaycan ilişkilerinin olumlu bir şekilde ilerlediğini vurgulayan Aliyev, "Şu anda Azerbaycan ve Ermenistan, devlet sınırlarının belirlenmesinde belirli başarılar elde etti. 12,7 kilometrelik bir sınır alanı üzerinde anlaşmaya varıldı. Azerbaycan'ın Kazah bölgesinin 30 yılı aşkın süredir işgal altında olan 4 köyü müzakerelerle Azerbaycan'a geri iade edildi ve bunu olumlu bir durum olarak değerlendiriyoruz. Aynı zamanda müzakere sürecinde ilerleme kaydedilmesi için de iyi fırsatların bulunduğunu düşünüyorum. Her halükarda Azerbaycan buna hazır. Ayrıca geçen yılın Eylül ayında Azerbaycan'ın devlet egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tamamen kavuştuğunu da belirtmiştim. Elbette bu bizim Ermenistan ile normalleşmemizde önemli bir faktör olacaktır. Yaklaşık 2 yıldır Azerbaycan-Ermenistan şartlı sınırında sükunetin olduğu, herhangi bir ateşkes ihlalinin görülmediği meslektaşımın dikkatine sunuldu" ifadelerini kullandı.

"Ulaştırma ve lojistik alanında büyük iş birliği fırsatları açılıyor"

Mısır ve Azerbaycan arasında imzalanan anlaşmaların gelecekte ticaret açısından çok daha iyi sonuçlar sağlayacağını vurgulayan Aliyev, "İstatistiklere baktığımızda ticaret cirosunun birkaç kat arttığını göreceğiz. Ancak henüz kesin rakamlarla yetinmiyoruz ve eminim ki bugün imzalanan belgeler ve varılan anlaşmalar bize bu yönde de yardımcı olacaktır. Her şeyden önce enerji, yenilenebilir enerji türlerinin üretimi, petrol endüstrisi, ilaç, alüminyum endüstrisi ve diğer alanlarda güzel sonuçlara ulaşmanın mümkün olacağına eminim" açıklamasını yaptı.

Yeni ulaşım koridorlarının lojistik alanda büyük bir iş birliği fırsatı olacağını belirten Aliyev, "Hem Doğu-Batı hem de Kuzey-Güney ulaşım koridorları Azerbaycan topraklarından geçmektedir. Tüm altyapı Azerbaycan topraklarında oluşturuldu ve böylece ulaştırma ve lojistik alanında büyük iş birliği fırsatları açılıyor" dedi.

"Bağımsız bir Filistin Devleti kurulmasının gerekliliğini vurguladık"

Filistin'in 1967'den önceki sınırları içerisinde tekrar kurulması gerektiğini bildiren Sisi, "Yaptığımız görüşmelerde Mısır'ın Gazze'deki Filistin halkına yönelik insani yardım hacmini artırma çabalarını ele aldık ve 4 Haziran 1967 öncesinde belirlenmiş sınırlar çerçevesinde bağımsız bir Filistin Devleti kurulmasının gerekliliğini vurguladık. Cumhurbaşkanı Aliyev'e, Güney Kafkasya'da barış ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çabaların önemini ve bu çabaları desteklediğimizi belirttim. Bu çabalar, bölge ülkelerinin ve halklarının kalkınmasına büyük katkı sağlayacaktır" açıklamasında bulundu.

Azerbaycan ve Mısır yetkilileri arasında çeşitli alanlarda iş birliğine yönelik anlaşmalar imzalandı. İki ülke arasında gençlik ve spor, enerji, ekonomi, petrol ve mineral kaynaklar, uluslararası iş birliği ve bilgi teknolojileri alanlarını kapsayan anlaşmalar yer aldı.