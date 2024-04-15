Şişli Belediye Başkanı ihtiyaç dışı işe alımlara son verdi

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Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, seçim sürecinde son 3 aylık dönemde ihtiyaç dışı işe alınan personelin işine son verildiğini, işten çıkartılan personellerin daha verimli olabilecekleri alanlarda istihdam edilebilmesi için kariyer destek birimlerinin devreye gireceğini açıkladı.

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, yeni döneme ilişkin yazılı açıklama yaptı. İlk meclis oturumunun gerçekleştiğini hatırlatan Şahan, "Belediyemizin ilk meclis oturumunda, tüm meclis üyelerimizle imzaladığımız; kamusal fayda, açıklık ve şeffaflık, demokratik hesap verilebilirlik, katılımcılık, eşit hizmet, çoğulculuk, sürdürülebilirlik, yenilikçilik ilkelerimizle Şişli'de yeni bir hizmet dönemi başlamıştır." dedi.

"İHTİYAÇ DIŞI İŞE ALIMLARIN İŞ AKİTLERİNE SON VERİLMESİNE KARAR VERİLMİŞTİR"

Seçim sürecinde gerçekleştirilen ihtiyaç dışı personellerin işine son verildiğini ifade eden Şahan, şu ifadeleri kullandı:

" Şişli Belediyesi'nin gelecek dönemi için belirlediğimiz ilkeler doğrultusunda kamusal faydayı önceliklendirmek, kamu kaynaklarını ve gücünü yurttaşlarımızın hizmetine tahsis etmek üzere; seçim sürecinde, son üç aylık dönemde yapılan ihtiyaç dışı işe alımların iş akitlerine son verilmesine karar verilmiştir. Halkçı belediyecilik anlayışımız gereği; iş akdine son verilen personelleri, daha verimli olabilecekleri, liyakatlerini daha etkili bir şekilde gösterebilecekleri istihdam olanaklarıyla buluşturmak için kariyer destek birimlerimiz etkin bir şekilde devreye girecektir. Şişli'yi; sosyal adalet ve kamu vicdanını gözeterek, herkese eşit hizmet anlayışıyla yönetecek, kimseyi hayatın zorluklarına karşı yalnız bırakmayacağız."