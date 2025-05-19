Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'dan Gençlere Mesaj: Umutsuz Olmayın! - Son Dakika
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Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'dan Gençlere Mesaj: Umutsuz Olmayın!

Tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, 19 Mayıs etkinliğinde gençlere gönderdiği mesajda, güçlü bir gelecek inşa edeceklerini belirterek, asla umutsuz olmamaları gerektiğini vurguladı. Şahan, gençler için sağladıkları hizmetlerin durdurulduğunu da ifade etti.

19.05.2025 17:23  Güncelleme: 17:48
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Haber: Beril KALELİ/Kamera: Mehmet ÇALPAR

(İSTANBUL) 19 Mart operasyonları kapsamında tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Maçka Demokrasi Parkı'nda buluşan CHP'li gençlere seslendi. Şahan, "Şişli'de, İstanbul'da, Türkiye'nin dört bir yanında güçlü bir geleceği sizlerle birlikte kuracağız. O yüzden çok sıkı durun, asla ümitsizliğe kapılmayın! Yolunuz, yolumuz açık olsun." dedi.

"Kent Uzlaşısı" operasyonuyla 19 Mart'ta gözaltına alınıp tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Maçka Demokrasi Parkı'nda buluşan CHP'li gençlere Silivri'den mesaj gönderdi. Şahan, "Şişli'de, İstanbul'da, Türkiye'nin dört bir yanında güçlü bir geleceği sizlerle birlikte kuracağız. O yüzden çok sıkı durun, asla ümitsizliğe kapılmayın! Yolunuz, yolumuz açık olsun." dedi.

Maçka Demokrasi Parkı'nda isimlerini tek tek okudukları tutuklu gençler için 'durma' eylemi yapıp serbest bırakılmalarını isteyen CHP Şişli Gençlik Kolları üyeleri, Şahan'ın mektubunu da okudu. "Sevgili Gençler, Ne kadar güzelsiniz! Sizlerle gözaltı sürecinde tanıştık. Silivri Cezaevi'nde tutuklu olanlarınızla mektuplaşmaya başladık. Cesaretiniz ve hak mücadeleniz bugün bir milletin umududur. Sizlerle aynı gökyüzüne bakarak büyük bir gelecek hayal etmek ne güzel!" sözleriyle başlayan mektupta Şahan şu görüşlere yer verdi:

"Haklı mücadelemizi tarihe işliyorsunuz"

"Atatürk'ü andığımız, gençlik bayramımızı kutladığımız bugünde 'Gençliğimiz Var' diyerek bir araya geldiğinizi, tutuklu arkadaşlarınızı hatırladığınızı, hatırlattığınızı biliyorum. Hiçbirimizi yalnız bırakmayarak, haklı mücadelemizi tarihe işliyorsunuz. Gazi Mustafa Kemal'in 106 yıl önce, sizin gibi gençlerle Samsun'da yaktığı bağımsızlık ateşi tüm imkansızlıkları aştı ve kurtuluşu sağladı. O günün gençleri nasıl ki yarının sorumluluğunu omuzladıysa, sizlerin de içinde bulunduğunuz tüm koşullara inat, geleceğine sahip çıkan gençler olarak tüm imkansızlıkları aşacağını görüyor, biliyor ve hepinizi hayranlıkla selamlıyorum.

Gençlere verilen hizmetleri anlattı

Sevgili gençler, ben ve çalışma arkadaşlarım 11 ay boyunca sizlerin önünü açacak adımlar atmak için çalıştık. Hakkınız olan fırsat eşitliğini sağlamak adına 1.000 üniversiteli gencimize 15.000 TL burs verdik, 752 genç kardeşimin ulaşım sorununu çözüp abonman desteği sağladık. Bu hizmetlerimiz şu an durdurulmuş durumda. Bizi Silivri'ye tutsak eden muktedir aynı zamanda milletin evlatlarına da düşman hukuku uyguluyor. Ne kadar acı değil mi? Bu kötücül akıl bununla da durmadı arkadaşlar, şimdi görüyoruz ki; belediyelerin yurt açamaması için Meclis'e teklif sunulmuş. Düşünebiliyor musunuz? Geçim zorluğu ve barınma kriziyle gençlerimizi baş başa bıraktıkları yetmiyormuş gibi, Ekrem Başkanımızla birlikte senelerdir tam da bu zorluklardan gençlerimizi kurtarmak için hayata geçirdiğimiz ve sağladığımız olanakları önlemeye çalışarak neye, kime hizmet ediyorlar?

"İstedikleri kadar engel çıkarsınlar"

Şişli'de binlerce üniversite öğrencisi yaşıyor. Bu gençler için barınma ihtiyacı hayati bir mesele. İşte bu hayati soruna çözüm bulmak, öğrencilerimize güvenli ve yakışır bir alan sağlamak için Mecidiyeköy'de Halaskar Gençlik ve Yaşam Merkezi projesi kapsamında 'Zübeyde Hanım Kız Öğrenci Yurdu' hayata geçirildi. İstanbul'un en değerli noktası ranta değil, milletin evlatlarına, 326 kız öğrencimize eğitim ve yaşam imkanı sunacak kamusal bir destek alanı olacak. İstedikleri kadar engel çıkarsınlar. Gençlerimizin önünde duran engelleri kaldırmak için kamusal imkanları seferber etmeye devam edeceğiz.

Bu ülkenin en büyük gücü sizsin gençler. Geleceğimiz olan siz gençlere hak ettiğiniz imkanları ve fırsatları sağlamak için daha çok çalışacağız. Şişli'de, İstanbul'da, Türkiye'nin dört bir yanında güçlü bir geleceği sizlerle birlikte kuracağız. O yüzden çok sıkı durun, asla ümitsizliğe kapılmayın! Yolunuz, yolumuz açık olsun. Sevgiyle, Dayanışmayla, Resul Emrah Şahan, Şişli'nin Seçilmiş Belediye Başkanı Silivri 9 No'lu Cezaevi/ A1-5"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'dan Gençlere Mesaj: Umutsuz Olmayın! - Son Dakika

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