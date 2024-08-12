Şişli Belediyesi ve İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Yasası Çalıştayı Düzenledi

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(İSTANBUL) - Şişli Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü iş birliğiyle "Sokak Hayvanları Yasası Hakkında Stratejik Eylem ve Risk Azaltma Planı Çalıştayı" düzenlendi. "Elimizi kana bulamayız" diyerek ilk günden itibaren katliam yasasına karşı tavır koyan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, "Buralardan çıkacak; bilim insanlarının, hocalarımızın, odaların, can dostlarımızı sevenlerin ve bizlerin yaratacağı ortak strateji benim uygulayacağım reçetedir" dedi.

Şişli Belediyesi ile İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen Sokak Hayvanları Yasası Hakkında Stratejik Eylem ve Risk Azaltma Planı Çalıştayı'na Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın yanı sıra Türk Veteriner Hekimler Birliği Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, İBB Veteriner Hizmetleri Şube Müdürü Fevzi Karaağaç, Şişli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Ahmet Ali Yağcı, İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkez Sözcüsü Bahtiyar Güner, Marmara Belediyeler Birliği Kentsel Politika Uzmanı Büşra İnce ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve akademisyenler katıldı.

"Krizlere çözüm üretmek zorundayız"

Çalıştayın açılışında konuşan Şahan, TBMM'den geçen Sokak Hayvanları Yasası'na ilişkin başta CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere belediye başkanlarıyla birlikte çok net bir tutum aldıklarını hatırlattı.

Konunun ortak akılla ele alınması gerektiğini vurgulayan Şahan, şunları söyledi:

"Ortak akılla bu işi yürütmemiz gerektiğini söyledik. Türkiye çok uzun süredir bu tip konularla ilgili ortak akıldan, konunun kendi aktörlerini masaya çağırarak konuşmaktan yoksun bir yönetim anlayışının bedelini ödüyor her alanda. Yine bir krizle karşı karşıyayız. Bize, yerel yönetime, belediyelerimize çok görev düşüyor. Sistemin toplumda yarattığı yaralara, sistemin mevcut işleyişte yarattığı birçok krize çözüm üretmek zorundayız.

"Reçete ortak akıl"

Yerelden bu konuya ilişkin ortak aklı ve bu masalardan çıkacak stratejiyi uygulamak zorundayız. Ben bir belediye başkanı olarak kendi sorumluluğumu böyle alıyorum. Buralardan çıkacak; bilim insanlarının, hocalarımızın, odaların, can dostlarımızı sevenlerin, bizlerin yaratacağı ortak strateji benim uygulayacağım reçetedir."

"Kriz tek boyutlu değil"

Sokak Hayvanları Yasası'nın yaşamsal ve yaşam hakkı olmak üzere iki boyutu olduğunu belirten Şahan, şöyle devam etti:

"Bu can dostlarımızla kurduğumuz bir ilişki boyutu var, bir kent boyutu var. Diğer ilçelerle beraber senkronize hareket etmemiz gerekiyor bunun da farkındayım. Bugün, Şişli tek başına bir şey yaptığında, bir şey ifade etmeyeceğinin farkındayım. Dolayısıyla bu iş daha bütüncül politikalarla uygulanması gerekiyor. Zor ve duyarlılığı yüksek bir konuyla ilgili bir araya geldik. Belki tek sefer olmayacak; birkaç toplantıda bu konunun farklı boyutlarını konuşmamız gerekiyor. Çoklu krizlerle mücadele ediyoruz. Kriz, tek boyutlu bir kriz değil. Bu çoklu krizler kurumları bambaşka bir çıkmaza sokuyor. Türkiye'de kurumların çöktüğü, kurumların çökertildiği, kurumsal aklın çökertildiği bir dönemi yaşıyoruz. Hep beraber el birliğiyle, aklıselim bir şekilde ayağa kaldırmak zorundayız. Bizim en büyük sınavımız, sosyal demokrat belediyelerin, bugün iktidarda olan Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerinin en büyük sınavı bu. O nedenle bu masalar çok önemli. Gerçek ortak akılla, müşterek olanı, doğru olanı, toplum için doğru olanı bulma zorunluluğumuz ve sorumluluğumuz var. Hepimizin sorumluluğu bu. Bu sadece siyasetin sorumluluğu değil, bu sivil toplumun da sorumluluğu, bu yurttaşın da sorumluluğu…"

Karaağaç: "Topla, aşıla, kısırlaştır, işaretle ve geri bırak"

Çalıştayda konuşan İBB Veteriner Hizmetleri Şube Müdürü Fevzi Karaağaç ise belediyenin sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarından ve yapılmasını planladıkları projelerinden söz etti. Karaağaç, şunları kaydetti:

"Bu yasayla birlikte, yerel yönetimler de zaman zaman gündeme geliyor. Yerel yönetimlerin tamamı aynı torbaya doldurulmaya çalışılıyor. Esasında, bu konuda gerçekten çok iyi hizmet veren belediyeler mevcut. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük kentlerde, sokak hayvanları popülasyon yönetiminin iyi olduğunu görüyoruz. Yasal düzenlemeyle birlikte geriye doğru baktığınız zaman bu kentlerin daha çok cezalandırıldığını göreceğiz. Halbuki hiçbir hizmet yapmamış, girişimde bulunmamış ilçe ve beldelere 2028'e kadar zaman tanınmış olacak. Büyükşehir olduğumuz için temel mevzuatımız; 5216 aynı zamanda 5393 sayılı belediye kanunu çerçevesinde hizmet yürütüyoruz. İBB olarak bu kanun çerçevesinde; 'topla, aşıla, kısırlaştır, işaretle ve geri bırak' ekseninde çalışmalarımızı yürütüyorduk. Bu alanda İstanbul'da, 6 tane büyük, geçici hayvan bakımevimiz var. Bir tane de ayakta tedavinin olduğu, Fatih'te bir Aşılama ve Tedavi Merkezimiz mevcut. Bahsedilen merkezlerde, 950 dönüme yakın bir alanda hizmet yürütüyoruz."