Şişli Belediyesi'nden Dünya Kadınlar Günü'nde Özel Etkinlikler - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Şişli Belediyesi'nden Dünya Kadınlar Günü'nde Özel Etkinlikler

Şişli Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü tiyatro oyunları, söyleşiler, konserler ve vapur gezisi gibi etkinliklerle kutladı. Başkan Resul Emrah Şahan, kadınların eşit haklar ve fırsatlar için mücadele ettiğini vurguladı.

10.03.2025 12:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ŞİŞLİ Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü bir dizi özel etkinlikle kutladı. Tiyatro oyunlarından usta kadın yazarların söyleşilerine, konserlerden vapur gezisine kadar pek çok etkinliğe ev sahipliği yapılırken, 'Öncü Kadınlarımız Müze Sergisi' de Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi'nde sanatseverlerle buluştu.

İftar sofrasında ilçedeki kadınlarla bir araya gelen Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, kadına yönelik politikalarda kısa sürede önemli adımlar attıklarını ifade etti. Şahan, "Kadınların, yaşamın her alanında varlık gösterdiği, eşit haklar ve fırsatlara sahip olduğu bir kent, bir ülke ve bir dünya için uğraşıyoruz" diye konuştu.

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaklaşık bin kadının katılımıyla dün akşam iftar sofrasında buluştu.

Şahan, konuşmasının başında hem 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı hem de tutulan oruçların ve edilen duaların kabul olması temennisinde bulundu.

'8 MART EŞİTLİK MÜCADELESİNİN SİMGE GÜNÜDÜR'

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, "Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün onurunu, mücadelesini ve dayanışmasını hep birlikte paylaşmak için de buluştuk. Bir belediye başkanı olarak öncelikle şunu söylemek isterim; kadınların, yaşamın her alanında varlık gösterdiği, eşit haklar ve fırsatlara sahip olduğu bir kent, bir ülke, bir dünya için uğraşıyoruz. Seçimden bu yana, belediyede yönetici kadrosu, müdür ve başkan yardımcıları kadrosunun yüzde 70'i kadın. Kadınların adaletine, gücüne; kadınların değiştirme gücüne ve çalışkanlığıyla ancak aydınlık yarınlara varacağız. Biz yerel yönetimlerde kadınların bu anlamda hem sosyal hayatta, hem iş gücünde, hem kent yaşamında ve karar alma mekanizmalarında olmaları için var gücümüzle çalışacağız. 8 Mart sadece bir kadınlar günü değil. 8 Mart hepimiz için bir eşitlik mücadelesinin simge günüdür. Hepinizin tekrar Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım" ifadelerini kullandı.

Belediye tarafından yapılan yazılı açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Şişli'de Dünya Kadınlar Günü kapsamında, ilk olarak edebiyat ve sanat dünyasının önemli isimleri, kadın haklarını ve kadınların yaşadığı sorunları konuşmak üzere 6 Mart'ta Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi'nde bir araya geldi. 'Kalemin Ucunda Kadın Var' başlığıyla gerçekleşen söyleşiye yazarlar İnci Aral, Mine Söğüt, Oya Baydar ve Erendiz Atasü konuk oldu.

7 Mart'ta 'Biz Şişli' etkinlikleri kapsamında Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi'nde 'Zabel' tiyatro oyunu, 8 Mart'ta ise Türk tiyatrosunun klasik eserlerinden 'Kanlı Nigar' izleyiciyle buluştu. Ayrıca, Küratör, ressam Ülkü Cılızoğlu'nun konsept projesi olan 'Öncü Kadınlarımız Müze Sergisi' de 8 Mart'ta Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi'nde kapılarını açtı.

Öncü Kadınlarımız Müze Resim Sergisi 36 ressam tarafından yapılan 50 eserden oluşuyor. Türkiye tarihinde iz bırakmış öncü kadınları unutturmamak, yeni nesillerle tanıştırmak amacıyla hazırlanan projede ilklere öncülük eden Cumhuriyet Kadınları usta sanatçıların kişisel kurgularıyla ve özgün teknikleriyle resmedilerek ele alınıyor. Resmedilen kadınlar arasında Muazzez İlmiye Çığ, Şerife Bacı, Halide Edip Adıvar, Nene Hatun, Türkan Saylan, Zübeyde Hanım gibi çok sayıda isim yer alıyor. Sergi 21 Mart'a kadar ziyarete açık olacak.

Öte yandan Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Şişli Belediyesi, bugün bin kadını İstanbul Boğazı'nda keyifli bir vapur turuna çıkaracak. Saat 13.00'te hareket edecek vapurda, kadınlar İstanbul Boğazı'nın eşsiz manzarası eşliğinde unutulmaz bir gün geçirecek.

Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi'nde yarın (10 Mart) 20.30'da Türkülerde Kadının Sesi başlığıyla sanatçılar Feryal Öney ve Ayfer Vardar, birlikte konser verecek

11 Mart'ta ise yine Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi'nde Çiğdem Tunç'un moderatörlüğünde gerçekleşecek "Birlikte İyiyiz" adlı söyleşide şair Orhan Aydın ve Reyhan Karaca konuşmacı olarak yer alacak."

Kaynak: DHA

Resul Emrah Şahan, Şişli Belediyesi, Kadınlar Günü, Yerel Yönetim, Kültür Sanat, Etkinlikler, Emekçi, 8 Mart, Güncel, Kadın, Dünya, Şişli, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şişli Belediyesi'nden Dünya Kadınlar Günü'nde Özel Etkinlikler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Futbolseverler müjde Dev maçların hepsi şifresiz Futbolseverler müjde! Dev maçların hepsi şifresiz
Sevcan hemşire satırla öldürüldü Daha 2 ay önce evlenmişlerdi Sevcan hemşire satırla öldürüldü! Daha 2 ay önce evlenmişlerdi
Suriye’de Esad yanlılarının ardından PKK da saldırdı Suriye'de Esad yanlılarının ardından PKK da saldırdı
Ece Gürel’in hocası cadılık eğitimlerini kabul etti, babası isyan etti: Oruçlu cadı mı olur Ece Gürel'in hocası cadılık eğitimlerini kabul etti, babası isyan etti: Oruçlu cadı mı olur?
Şara, 1000’den fazla kişinin öldüğü Lazkiye’deki olaylar için harekete geçti Şara, 1000'den fazla kişinin öldüğü Lazkiye'deki olaylar için harekete geçti
Nepal’de sokaklara dökülen halk monarşi istedi Nepal'de sokaklara dökülen halk monarşi istedi
Real Madrid’den ayrılması gündemde: Arda Güler’in son talibi ortaya çıktı Real Madrid'den ayrılması gündemde: Arda Güler'in son talibi ortaya çıktı
İstenmeyen adam ilan edilmişti: Galatasaray’a Cuesta piyangosu vurdu İstenmeyen adam ilan edilmişti: Galatasaray'a Cuesta piyangosu vurdu
Rize’deki heyelan nedeniyle 18 ev için tahliye kararı Rize'deki heyelan nedeniyle 18 ev için tahliye kararı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye’yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar
Samsunspor, Adana Demirspor’u 3-2 mağlup etti Samsunspor, Adana Demirspor'u 3-2 mağlup etti
Eyüpspor, Konyaspor’u 2-1 yendi Eyüpspor, Konyaspor'u 2-1 yendi

13:04 Futbolseverler müjde Dev maçların hepsi şifresiz Futbolseverler müjde! Dev maçların hepsi şifresiz
12:59 Sevcan hemşire satırla öldürüldü Daha 2 ay önce evlenmişlerdi Sevcan hemşire satırla öldürüldü! Daha 2 ay önce evlenmişlerdi
12:37 Suriye’de Esad yanlılarının ardından PKK da saldırdı Suriye'de Esad yanlılarının ardından PKK da saldırdı
11:58 Ece Gürel’in hocası cadılık eğitimlerini kabul etti, babası isyan etti: Oruçlu cadı mı olur Ece Gürel'in hocası cadılık eğitimlerini kabul etti, babası isyan etti: Oruçlu cadı mı olur?
09:50 Şara, 1000’den fazla kişinin öldüğü Lazkiye’deki olaylar için harekete geçti Şara, 1000'den fazla kişinin öldüğü Lazkiye'deki olaylar için harekete geçti
19:05 Nepal’de sokaklara dökülen halk monarşi istedi Nepal'de sokaklara dökülen halk monarşi istedi
19:00 Real Madrid’den ayrılması gündemde: Arda Güler’in son talibi ortaya çıktı Real Madrid'den ayrılması gündemde: Arda Güler'in son talibi ortaya çıktı
18:47 İstenmeyen adam ilan edilmişti: Galatasaray’a Cuesta piyangosu vurdu İstenmeyen adam ilan edilmişti: Galatasaray'a Cuesta piyangosu vurdu
18:31 Rize’deki heyelan nedeniyle 18 ev için tahliye kararı Rize'deki heyelan nedeniyle 18 ev için tahliye kararı
18:17 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye’yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar
18:13 Samsunspor, Adana Demirspor’u 3-2 mağlup etti Samsunspor, Adana Demirspor'u 3-2 mağlup etti
18:05 Eyüpspor, Konyaspor’u 2-1 yendi Eyüpspor, Konyaspor'u 2-1 yendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2025 13:56:23. #7.11#
SON DAKİKA: Şişli Belediyesi'nden Dünya Kadınlar Günü'nde Özel Etkinlikler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.