Şişli Belediyesi'nden Sevgililer Günü'ne Özel Etkinlikler - Son Dakika
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Şişli Belediyesi'nden Sevgililer Günü'ne Özel Etkinlikler

Şişli Belediyesi\'nden Sevgililer Günü\'ne Özel Etkinlikler

Şişli Belediyesi, Sevgililer Günü'nü aşkın yanı sıra adalet, eşitlik, özgürlük ve dayanışmayı vurgulayan etkinliklerle kutluyor. Şişli sokaklarında sanatsal enstalasyonlar, canlı müzik performansları ve moda etkinlikleriyle dolu bir festival gerçekleştirilecek.

13.02.2025 13:49  Güncelleme: 13:50
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ŞİŞLİ Belediyesi, bu yıl Sevgililer Günü'nü aşkla birlikte 'adalet', 'eşitlik', 'özgürlük', 'barış', 'dönüşüm' ve dayanışmayı da vurgulayan özel bir konseptle karşılıyor. 14 Şubat'ta Şişli sokaklarında, aşkın farklı hallerini yansıtan sanatsal enstalasyonlar, canlı müzik performansları, moda tasarımcılarıyla düzenlenen etkinlikler ve lezzetli ikramlar yer alacak.

'Aşk=Şişli' sloganıyla hayata geçirilen bu etkinliklerle, Sevgililer Günü'nü yalnızca romantik bir kutlama olmaktan çıkarıp, birlikteliği ve toplumsal dayanışmayı vurgulayan bir festivale dönüştürmek hedefleniyor. Abdi İpekçi Meydanı ve Kurtuluş Caddesi girişi gibi merkezi noktalara yerleştirilecek bu büyük kalp enstalasyonları, sanatçılar ve tasarımcılar tarafından atık kumaşlarla işlenecek. Çalışma, Osmanbey bölgesinden toplanan atık kumaşlarla çevre dostu bir yaklaşımla hayata geçirildi.

Moda Tasarımcıları Derneği'nin katkılarıyla oluşturulan bu tasarımlar, sürdürülebilirlik ve sanatın bir araya geldiği özgün bir anlatı sunacak. Şişli'nin kalbinde yer alacak bu enstalasyonlar, ziyaretçileri aşkın doğa, sanat ve toplumsal dayanışmayla nasıl bütünleştiğini düşünmeye davet edecek.

'ŞİŞLİ'NİN DEĞERLERİNİ YİNE ŞİŞLİLİLERLE BULUŞTURUYORUZ'

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, kentte dayanışmayı ve birlikte yaşamı güçlendirecek bu etkinliklerle ilgili olarak, "Çok kültürlülüğün önemli simgelerinden biri olan Şişli'de icraat aşkıyla, birbirine saygı duyan ve dayanışmayı güçlendiren insanlarla ortak yaşamı güçlendiriyoruz. Şişli'nin değerlerini yine Şişlililerle buluşturuyoruz. Bu özel günü sanatseverlerle ve Şişli'ye değer katan esnafımızla kutluyoruz" dedi.

MODA VE DAYANIŞMA NİŞANTAŞI'NDA BULUŞUYOR

Sevgililer Günü kapsamında, Nişantaşı'ndaki showroom'lar özel etkinliklere ev sahipliği yapacak. Tasarımcıların en yeni koleksiyonlarını sergileyeceği bu alanlar, alışverişin ötesinde bir buluşma noktası olacak. Etkinlik kapsamında Özel Sevgililer Günü indirimleri sunulurken, tasarımcılar ve mağazalar satışlardan elde edilen gelirin bir kısmını patili dostlar için mama bağışına ayırarak aşkın sadece insanlar arasında değil, tüm canlılarla paylaşılması gerektiğini hatırlatacak.

ŞİŞLİ SOKAKLARINDA CANLI MÜZİK PERFORMANSLARI

Müzik, Sevgililer Günü'nün en güçlü ifade biçimlerinden biri olacak. Şişli'nin dört bir yanında gerçekleşecek canlı caz performansları, sokaklara romantik ve neşeli bir atmosfer kazandıracak. Nişantaşı Abdi İpekçi Meydanı'nda 16: 00-17: 00 ve 19: 00-20: 00 saatleri, Kurtuluş Caddesi girişinde 18: 30-19: 30 saatleri, Mıstık Parkı'nda 16: 00-17: 00 saatleri, Cevahir AVM önünde 15: 00-16: 00 ve Mecidiyeköy Meydanı'nda 17: 30-18: 30 saatleri arasında düzenlenecek performanslar, ziyaretçilere müziğin büyüsü eşliğinde keyifli anlar yaşatacak.

LEZZETLİ İKRAMLARLA ŞİŞLİ'NİN SICAK ATMOSFERİ

Etkinlik alanlarında ziyaretçilere sıcak içecek ve çeşitli ikramlar sunularak Sevgililer Günü'nün samimi atmosferi desteklenecek. Şişli'nin farklı noktalarına kurulan stantlarda sunulacak bu ikramlar, sokakları gezen ziyaretçilere küçük ama keyifli mola anları sağlayacak.

Abdi İpekçi Meydanı'na kurulacak özel photobooth alanları, etkinliğe katılan herkesin aşk dolu anlarını ölümsüzleştirmesi için tasarlandı. Ziyaretçiler, özel konseptle hazırlanmış fotoğraf alanlarında hatıra fotoğrafları çekerek Sevgililer Günü'nün coşkusunu sosyal medyada #İSTANBULUNKALBİNDESİN etiketiyle paylaşabilecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Şişli Belediyesi'nden Sevgililer Günü'ne Özel Etkinlikler - Son Dakika

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