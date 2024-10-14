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Sistem Çöküşü Dünya Taş Devri

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Bilgi Güvenliği Derneği Başkanı Alkan, işletim sistemlerinin çökmesinin dünya için felaket olacağını belirtti.

14.10.2024 20:43
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Bilgi Güvenliği Derneği Lideri Alkan: "(İşletim sistemi) Sistem çöktüğünde dünya çöküyor dolayısıyla dünya taş devrine dönecek demektir"

ANKARA - Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı (ISC Türkiye 2024) etkinliği öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Bilgi Güvenliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Alkan, "Siber dünyanın, siber güvenlik dediğimiz kavram her zamankinden çok daha önemli hale gelecek. İşletim sistemlerinin neredeyse tamamı Windows işletim sistemidir. Bu sistem çöktüğünde dünya çöküyor demektir. Dünya işlemez hale geliyor ve dolayısıyla dünya taş devrine dönecek demektir" dedi.

Bilgi Güvenliği Derneği tarafından, bu yıl 16-17 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı (ISC Türkiye 2024) etkinliğine ilişkin dernek binasında basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Bilgi Güvenliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Alkan, derneğin kurulduğu andan itibaren bilgi güvenliği ve kristoloji alanında bir konferans başlatıldığını kaydetti. 17 yıldır kesintisiz olarak konferansın devam ettiğini bildiren Alkan, "Önümüzdeki çarşamba günü 16-17 Ekim 2024 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bu etkinliğin 17'incisini gerçekleştiriyor olacağız. Bu etkinlikteki temel amacımız, toplumun tüm kesimlerini bir araya getirmek. Kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, üniversite temsilcileri, sektör temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve ilgili tüm vatandaşlar bir araya gelmek suretiyle her yıl belirlemiş olduğunuz bir ana tema kapsamında 2 günlük etkinlik yapıyoruz. Sonrasında da bir etkinlik sonuç hazırlayarak Türkiye'nin politikaları ve stratejileri noktasında neler yapılması gerektiğine dair bu etkili sonuç bildirgesini yayımlıyoruz. Bunu da ilgili tüm taraftarla paylaşıyoruz" dedi.

"İşletim sistemi çöktüğünde dünya çöküyor demektir"

Bu yılki etkinliğin ana temasının 'Siber Dayanıklılık ve Siber Olgunluk' olduğunu sözlerine ekleyen Alkan, "Neden bunu seçtiğimize gelince son günlerdeki olaylara baktığımızda son derece doğru bir ana konu seçtiğimiz anlaşılıyor. Sizlerin de çok yakından takip ettiği gibi son aylarda dünya çok büyük olaylar yaşadı. Windows'a yönelik yapılan saldırıydı. İkincisi ise İsrail'in Lübnan'a yönelik yapmış olduğu saldırıydı. Birinci saldırıda dünya hayatında şu mesajı verdiler. 'Şu anda herhalde bilgisayarlarımızdan Windows'u kaldırdığımızda bütün bilgisayarlar çalışmaz ve işlemez hale gelir.' Bütün iş ve işlemlerinizi dijital orta yaptığınızı düşünürsek artık her şeyin dijitalleştiği bir siber dünyada yaşıyoruz. ve yakın gelecekte de neredeyse her şeyin siber olacağı bir dünyaya doğru gidiyoruz. Dolayısıyla bu siber dünyanın, siber güvenlik dediğimiz kavram her zamankinden çok daha önemli hale gelecek. İşletim sistemlerinin neredeyse tamamı Windows işletim sistemidir. Bu sistem çöktüğünde dünya çöküyor demektir. Dünya işlemez hale geliyor ve dolayısıyla dünya taş devrine dönecek demektir" ifadelerini kullandı.

"Artık ülkelerin en önemli konularının başında siber güvenlik geliyor"

Yaşanan olayların ardından bazı mesajların verildiğini sözlerine ekleyen Alkan, "İlk mesaj, 'biz istersek sadece bir siber saldırıyla sadece bir teknolojik güçle bütün dünyayı istediğimiz gibi yönlendirebiliriz, etkileyebiliriz ve etkinlik hale getirebiliriz.' İkinci mesaj da şu, 'yine teknoloji savaşlarıyla siber saldırılarla biz istersek dünyada herkesin devlet başkanlarını, devlet adamlarını dünyanın önemli insanlarını odalarınıza vurabiliriz. Mekanlarında vurabiliriz ya da istediğiniz herkesin avucunda bombaları patlatabiliriz.' Bütün bunlar gösterdi ki artık ülkelerin en önemli, en temel konularının başında siber güvenlik konusu geliyor. ve siber güvenlik konusunda ne kadar etkin, yetkin ve güçlü olduğu konusu gündeme geliyor" diye konuştu.

16-17 Ekim tarihinde Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gerçekleştirilecek 17. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansının açılış konuşmacıları arasında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, üniversite rektörleri, teknoloji alanında faaliyet gösteren şirketlerin genel müdürleri olacak.

Kaynak: İHA

Mustafa Alkan, Konferans, Teknoloji, Sağlık, Güncel, Dünya, Son Dakika

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