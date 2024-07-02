Sivas Katliamı'nın 31. yılında anma yürüyüşü düzenlendi

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(SİVAS) - Sivas Katliamı'nın 31'inci yılında yaşamını yitirenler için Madımak Oteli'ne anma yürüyüşü düzenlendi.
Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı önünde bir grubun ve Pir Sultan Abdal Kültür Vakfı önünde bir grubun toplanıp birlikte başlattığı Sivas Katliamı'nda yaşamını yitirenlerin anıldığı yürüyüşe CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, TİP Genel Başkanı Erkan Baş, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'ten oluşan CHP heyeti ile Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu da katıldı.
Özgür Özel, yürüyüş öncesinde Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfını ziyaret etti.
Yürüyüşte "Sivas'ı unutma, unutturma", "Sivas'ı yakanlar AKP'yi kuranlar", "Eşit yuttaşlık hakkımız engellenemez", "Haklıyız, haklıyım, kazanacağız" sloganları atıldı.
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