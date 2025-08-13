Sivas\'ta Dolandırıcılık Operasyonu: 2 Tutuklama

Sivas merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şubesi ekipleri, telefonda kendilerini polis, savcı ve asker olarak tanıttıkları kişiden 10 milyon lira para alan şüphelilerin yakalanması için Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Sivas merkezli Ankara, Diyarbakır ve Kütahya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda M.Ç, E.E. ve F.M. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.Ç. ve F.M. "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla tutuklandı. E.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

M.Ç'nin ayrıca Isparta, Ankara ve Antalya'da 1'er, İzmir ile Muğla ve ilçelerinde 2'şer olmak üzere yaklaşık 100 milyon liralık dolandırıcılık olaylarının şüphelisi olduğu tespit edildi.