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Kur'an-ı Kerim'i 3 kez öptükten sonra ayağı ile bastı, gözaltına alındı - Son Dakika
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Kur'an-ı Kerim'i 3 kez öptükten sonra ayağı ile bastı, gözaltına alındı

Sivas'ta Safa Cami ve Kur'an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği Genel Kurulu ve dernek başkanlığı seçimi sırasında bir aday, Kur'an-ı Kerim'i 3 kez öptükten sonra ayağı ile bastı. Kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanan S.K., 'dini değerleri aşağılama' suçundan gözaltına alındı.

21.01.2024 - 23:50,  Güncelleme: 00:49
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Sivas'ta, Safa Cami ve Kur'an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği Genel Kurulu ve dernek başkanlığı seçimi sırasında Kur'an-ı Kerim'i, 3 kez öptükten sonra ayağı ile basan başkan adaylarından S.K., 'dini değerleri aşağılama' suçundan gözaltına alındı.

KONUŞMA YAPTIĞI SIRADA KUR'AN-I KERİM'İ 3 KEZ ÖPÜP, AYAĞI İLE BASTI

Olay, Yenidoğan Mahallesi Safa Camisi'nde yaşandı. Safa Cami ve Kur'an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği Genel Kurulu ve dernek başkanlığı seçimi sırasında başkan adaylarından S.K. konuşma yaptığı sırada Kur'an-ı Kerim'i önce 3 kez öpüp başına koyduktan sonra yere bırakıp üzerine sağ ayağı ile bastı.

CAMİDEKİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Bu anlar ise camide bulunan dernek üyeleri tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. S.K.'ya camideki dernek üyeleri de yaptığı hareketten dolayı tepki gösterdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntü sonrası Sivas Valiliği, soruşturma başlattı. Kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanan S.K., 'dini değerleri aşağılama' suçundan gözaltına alındı.

VALİLİK: AŞAĞILIK HAREKETİ ŞİDDETLE KINIYORUZ

Sivas Valiliği olayın ardından yazılı açıklama yaptı. Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Bugün ilimiz Safa Cami ve Kur'an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği Genel Kurulu ve Dernek Başkanlığı Seçimi esnasında Dernek Başkanı adaylarından S.K. adlı şahıs, cami içerisinde dernek üyelerine konuşma yaparken kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i üç kere öpüp alnına koyduktan sonra yere bırakıp ayağı ile üzerine basmıştır. Şahıs, Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekiplerimizce yakalanmış, 'Dini Değerleri Aşağılama' suçundan adli işlemler yapılarak gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili Sivas Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından soruşturma başlatılmıştır. Yüce Kitabımıza yapılan bu aşağılık hareketi şiddetle kınıyoruz. Bu tür kişiler hukuk önünde gereken cezayı alacaklardır."

Kur\'an-ı Kerim\'i 3 kez öptükten sonra ayağı ile bastı, gözaltına alındı
Kaynak: DHA
YORUMLAR (20)
  • Erdinç Dağaşan: Emekliler geçim sıkıntısından kafayı yedi hepsi şizofren bipolar rahatsızlık geçiriyor,sanki psikolojik bir durum gibi geldi bana aşağılayacak olsa 3 kez öpüp başına koymaz ... Yanıtla 238 226
  • Ayten Karaç: Uc kere kafasna koyup ayaginin altina alinca asagilamamis mi sayiliyor takmissimiz gecim sikintisina evet gecim sikintisi var ama ne alaka suan bu konuyla 169 228
  • Ali Arslan: Belli ki aklî dengesi yerinde değil,yani bunu anlayamayacak kadar mı cahilsiniz Yanıtla 90 104
  • Erol MARASLI: Toplumum sinir uçları ile oynamayın.Anladık kendinize saygınız yok bari İnsanların dini inancına saygınız olsun. Yanıtla 19 142
  • osman şahin: İnsanların ruh sağlığı bozuldu aç insan her şey yapar kendini maddi sıkıntıdan dolayı asan var Yanıtla 68 70
  • Dunyagggaan Baranoglu: Millet de kafayi yemis ucmus?? Yanıtla 15 121
  • cenk tek: Kuranı kerimi yakanlara bir ceza yok mu ? Yanıtla 16 112
  • Hamza Isik: Kuran-ı Kerim Rabbimizin Kelamı Bizim İnancımızdır. Hiç birşey Kuran-ı Kerimin içindeki ayetlerden değerli değildir. Bu İnsanı Allaha Havale ediyorum ! Yanıtla 11 115
  • fuat yılmaz: Cep telefonunun çekiyor olması da ilginç.hemen dolaşıma girmeside Yanıtla 12 67
  • Irfan Mengü: Yaşlı moruk tarlası evi var senin neyin var avukatlık yapma bunu yapan affedilmez Allah çarpsın inşallah 9 10
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