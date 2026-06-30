Devlet hastanesindeki skandal görüntüler sonrası düğmeye basıldı

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü, son günlerde Sivrihisar Devlet Hastanesi'nde yaşanan iki ayrı olayın görüntülerinin sosyal medyada yer almasının ardından harekete geçti.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, hastanede meydana gelen ve güvenlik kameralarınca kaydedilen kavga ile kurum ortamına uygun olmayan davranışlara ilişkin görüntüler hakkında inceleme başlatıldığı belirtildi.

İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Açıklamada, her iki olaya ilişkin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından idari soruşturma başlatıldığı belirtilerek, "Süreç titizlikle takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Soruşturma kapsamında hem hastane müdürü ile personel arasında yaşanan kavga hem de güvenlik görevlisinin hastane bekleme alanındaki uygunsuz davranışlarına ilişkin görüntülerin değerlendirileceği öğrenildi.

İKİ OLAY GÜNDEME GELMİŞTİ

Sivrihisar Devlet Hastanesi'nde yaklaşık üç ay önce hastane müdürü T.Y. ile personel A.D. arasında yaşanan tartışmanın kavgaya dönüştüğü ve müdürün personele şiddet uyguladığı iddia edilmiş, olay güvenlik kameralarına yansımıştı.

Diğer olayda ise hastanede görevli olduğu belirtilen bir güvenlik görevlisinin mesai saatleri içerisinde bekleme alanında bir kadının kucağına oturarak öpüştüğü anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilmiş ve kamuoyunda tepki çekmişti.