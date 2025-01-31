Şiyar Alpaslan’ın Tahliye Kararına İtiraz Edildi - Son Dakika
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Şiyar Alpaslan’ın Tahliye Kararına İtiraz Edildi

Şiyar Alpaslan’ın Tahliye Kararına İtiraz Edildi

İzmir'de boşanma aşamasındaki eşi Fatma Alpaslan'ı çocuklarının boğazına bıçak dayayarak tehdit eden Şiyar Alpaslan'ın tahliyesine itiraz edildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı kabul edilerek, Alpaslan tutuklu yargılanmaya devam edecek.

31.01.2025 13:58  Güncelleme: 14:00
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İZMİR'de boşanma aşamasındaki eşi Fatma Alpaslan'ı (26) görüntülü arayıp, çocukları Y.C.A. (7) ve B.A.'nın (3) boğazına bıçak dayayan Şiyar Alpaslan'ın (32) ilk duruşmada, tahliye edilmesine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca itiraz edildi. Ağır ceza mahkemesine yapılan itiraz kabul edilirken, Şiyar Alpaslan tutuklu olarak yargılanmaya devam edecek.

Geçimsizlik nedeniyle boşanma kararı alan Fatma Alpaslan, 2 çocuğunun eşi Şiyar Alpaslan'a bırakıp, Burdur'a gitti. Şiyar Alpaslan, 18 Kasım 2024'te eşi Fatma Alpaslan'ı görüntülü arayıp yanında kalan çocukları Y.C.A. ve B.A.'nın boğazına bıçak dayayıp, tehdit etti. Fatma Alpaslan, emniyete gidip şikayetçi oldu. Harekete geçen ekipler, Şiyar Alpaslan'ı Karabağlar ilçesinde gözaltına aldı. Çocuklar devlet korumasına alınırken; Şiyar Alpaslan, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Gerekli incelemelerin sonrasında çocuklar annelerine teslim edildi.

'ÇOCUKLARDAN HANGİSİNİN ÖLMESİNİ İSTERSİN'

Olayın ardından başlatılan soruşturma tamamlanıp, iddianame hazırlandı. İddianamede; Alpaslan çiftinin Milas 2'nci Aile Mahkemesi'nde boşanma davası bulunduğuna vurgu yapıldı. Olay günü sanığın, Fatma Alpaslan'ı görüntülü aradığı, 'Acil aç' yazılı mesaj attığı, bunun üzerine Fatma Alpaslan'ın telefonu açtığı iddianamede yer aldı. Görüntülü konuşma sırasında Şiyar Alpaslan'ın, B.A.'yı gösterip, her iki çocuğu da kastederek, 'Çocuklardan hangisinin ölmesini istersin?' dediği, B.A.'nın yüzünü de eliyle tutup basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaraladığına vurgu yapıldı. Sanığın, bıçağı B.A.'nın boğazına tutup, 'İçin yanıyor mu, boğazını keseyim mi, canlı canlı izlemek ister misin?' diye Fatma Alpaslan'ı tehdit ettiği de iddianamede belirtildi.

6,5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İfadeler ve toplanan deliller ışığında savcı, Alpaslan hakkında, 'Kasten yaralama' ve 'Silahla tehdit' suçlarından toplam 6,5 yıla kadar hapis cezası isteminde bulunurken, iddianame İzmir 29'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. 29 Ocak'ta hakim karşısına çıkan sanık, olay nedeniyle pişman olduğunu ve öfkesine yenik düştüğünü söyledi. Duruşmada mütalaasını sunan iddia makamı, Şiyar Alpaslan'ın cezaevinde geçirdiği süreyi göz önünde bulundurup, tahliyesi yönünde görüş sundu.

HAKİMDEN BABAYA UYARI

Mütalaanın ardından ara karar açıklandı. Sanığın tahliyesine karar veren hakim, dosyadaki eksikliklerin giderilmesine hükmedip, duruşmayı 24 Nisan'a erteledi. Kararı okuduktan sonra hakim, sanığa çocuklarına düzgün babalık yapması ve eşiyle aralarındaki problemlerin hıncını çocuklardan çıkarmaması yönünde uyarıda bulundu.

BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, tahliye kararına itiraz etti. Ağır ceza mahkemesine yapılan itiraz kabul edilirken, savcılıktan yapılan açıklamada, "Sanık başkaca suçlardan hükümlü bulunması nedeniyle 29.01.2025 tarihindeki duruşmada tahliyesine ilişkin karar verilmiş olmasına rağmen cezaevinden tahliye edilmedi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tahliye kararına ilişkin olarak ağır ceza mahkemesi nezdinde yapılan itirazın kabulü üzerine sanık cezaevinden tahliye edilmeden tutukluluk halinin devamı sağlanarak çocuklarına yönelik gerçekleştirdiği tehdit eylemi nedeniyle yargılanmasına tutuklu olarak devam edilecek" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Politika, Başsavcı, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, İzmir, Şiyar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şiyar Alpaslan’ın Tahliye Kararına İtiraz Edildi - Son Dakika

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