Siyasi Etkinlikler ve Süper Lig Maçları İzmir, Erzincan ve Diğer İlçelerde Gerçekleşecek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Siyasi Etkinlikler ve Süper Lig Maçları İzmir, Erzincan ve Diğer İlçelerde Gerçekleşecek

İYİ Parti, CHP ve Anahtar Parti liderlerinin çeşitli etkinlikleri ile Trendyol Süper Lig maçları bugün gerçekleştirilecek. İzmir, Erzincan, Ankara ve Manisa'da önemli toplantı ve açılışlar yapılacak.

22.02.2025 09:05  Güncelleme: 11:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

11.00 - 17.00- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odası, İzmir Ticaret Odası ziyaret edecek. İzmir İktisat Kongresi Merkezi'nden partisinin Genişletilmiş İl Divan Toplantısına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İZMİR)

12.00- 13.30- 15.00- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk Buluşması ve esnaf ziyaretinden sonra CHP İl Başkanlığını ziyaret edecek.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ERZİNCAN)

12.00 - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Tayfun Tanju Kara Spor Merkezi'nin açılışını gerçekleştirecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

13.00- Eğitim İş'in düzenlediği "Cumhuriyet ve Emek Yürüyüşü" kapsamında Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda sendika üyeleri buluşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - MANİSA)

13.00- CHP Balıkesir İl Başkanlığı tarafından, Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin katılımıyla "Özgürlük ve Demokrasi" yürüyüşü düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - BALIKESİR)

14.00 - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin Ankara İl Kongresi'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

13.30- 16.00- 19.00- Trendyol Süper Lig'in 25. haftasına; Net Global Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor, Onvo Antalyaspor- Kasımpaşa ve Reeder Samsunspor-Çaykur Rizespor maçlarıyla devam edilecek. (SİVAS - ANTALYA - SAMSUN)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA

Trendyol Süper Lig, Yerel Yönetim, İYİ Parti, Erzincan, Politika, Manisa, Ankara, Güncel, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siyasi Etkinlikler ve Süper Lig Maçları İzmir, Erzincan ve Diğer İlçelerde Gerçekleşecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:24 Mansur Yavaş, CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ön Seçimine İlişkin Değerlendirmede Bulundu Mansur Yavaş, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ön Seçimine İlişkin Değerlendirmede Bulundu
13:40 Vurduğu diş hekimi, 2 çocuğunun biyolojik babası çıktı Vurduğu diş hekimi, 2 çocuğunun biyolojik babası çıktı
12:33 İmamoğlu’na sahte diploma soruşturması İmamoğlu'na sahte diploma soruşturması
12:32 Maydonoz Döner operasyonunun detayları MASAK taktiği ortaya çıkardı: RTB Maydonoz Döner operasyonunun detayları! MASAK taktiği ortaya çıkardı: RTB
11:16 Gazze’de son takas İsrailli esir serbest bırakılırken Hamas mensubunu alnından öptü Gazze'de son takas! İsrailli esir serbest bırakılırken Hamas mensubunu alnından öptü
18:23 Ege Denizi’nde Deprem Erken Uyarı Sistemi Kuruldu Ege Denizi'nde Deprem Erken Uyarı Sistemi Kuruldu
18:13 Suriye’de Ahmed Şara’ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur Suriye'de Ahmed Şara'ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur
18:11 HÜDA PAR’dan suç duyurusunda bulanan Atatürkçü Düşünce Derneği’ne cevap HÜDA PAR'dan suç duyurusunda bulanan Atatürkçü Düşünce Derneği'ne cevap
18:08 Galatasaray paylaşımlarını silince Mourinho’nun sözleri gündem oldu: Döner yemeyi hak ediyoruz Galatasaray paylaşımlarını silince Mourinho'nun sözleri gündem oldu: Döner yemeyi hak ediyoruz
17:37 Polisten kaçarken pastaneye daldılar Araçtan çıkanlar ağızları açık bıraktı Polisten kaçarken pastaneye daldılar! Araçtan çıkanlar ağızları açık bıraktı
17:17 Herkes bunu merak ediyor: Eyüpspor-Beşiktaş maçı ertelecek mi Herkes bunu merak ediyor: Eyüpspor-Beşiktaş maçı ertelecek mi?
17:03 Bitcoin neden yükseliyor Bitcoin neden yükseliyor?
16:36 İstanbul’da kar şiddetlendi Şehir Hatları vapur seferleri durduruldu İstanbul'da kar şiddetlendi! Şehir Hatları vapur seferleri durduruldu
16:34 Vatandaşın kar çilesi Patron ’işe gel’ deyince böyle isyan etti Vatandaşın kar çilesi! Patron 'işe gel' deyince böyle isyan etti
16:26 Acun Ilıcalı’dan Galatasaray’a bomba gönderme Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a bomba gönderme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2025 15:38:24. #1.12#
SON DAKİKA: Siyasi Etkinlikler ve Süper Lig Maçları İzmir, Erzincan ve Diğer İlçelerde Gerçekleşecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.