11.00 - 17.00- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odası, İzmir Ticaret Odası ziyaret edecek. İzmir İktisat Kongresi Merkezi'nden partisinin Genişletilmiş İl Divan Toplantısına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İZMİR)
12.00- 13.30- 15.00- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk Buluşması ve esnaf ziyaretinden sonra CHP İl Başkanlığını ziyaret edecek.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ERZİNCAN)
12.00 - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Tayfun Tanju Kara Spor Merkezi'nin açılışını gerçekleştirecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)
13.00- Eğitim İş'in düzenlediği "Cumhuriyet ve Emek Yürüyüşü" kapsamında Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda sendika üyeleri buluşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - MANİSA)
13.00- CHP Balıkesir İl Başkanlığı tarafından, Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin katılımıyla "Özgürlük ve Demokrasi" yürüyüşü düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - BALIKESİR)
14.00 - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin Ankara İl Kongresi'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)
13.30- 16.00- 19.00- Trendyol Süper Lig'in 25. haftasına; Net Global Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor, Onvo Antalyaspor- Kasımpaşa ve Reeder Samsunspor-Çaykur Rizespor maçlarıyla devam edilecek. (SİVAS - ANTALYA - SAMSUN)
ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…
Son Dakika › Güncel › Siyasi Etkinlikler ve Süper Lig Maçları İzmir, Erzincan ve Diğer İlçelerde Gerçekleşecek - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?