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Siyasi ve Spor Gelişmeleri

06.08.2025 00:10
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CHP mitingi, AK Parti toplantısı ve Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın Avrupa maçları düzenlenecek.

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tuzla'da "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak.

(İstanbul/20.30)

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1- AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ahmet Büyükgümüş ve Faruk Acar, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programı hazırlıklarına ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.00)

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EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, bu yıla ilişkin merkezi yönetim bütçesinden AR-GE faaliyetleri için ayrılan ödenek ve harcama istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1-? ? İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Hollanda'nın Feyenoord takımına konuk olacak.

(Rotterdam/22.00)

2- Beşiktaş Futbol Takımı, UEFA Konferans Ligi'nde İrlanda'nın St. Patrick's ekibine konuk olacağı 3. eleme turu ilk maçının hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde tamamlayacak ve Dublin'e gidecek.

(İstanbul/10.00/15.00)

3- Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer ve bir oyuncusu, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda İrlanda'nın St. Patrick's ekibine konuk olacakları ilk maç öncesi müsabakanın oynanacağı Tallaght Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

(Dublin/21.00)

4- UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Beşiktaş'ı ağırlayacak İrlanda temsilcisi St. Patrick's, son antrenmanını Tallaght Stadı'nda yapacak, ardından teknik direktör Stephen Kenny ve bir oyuncusu burada basın toplantısı gerçekleştirecek.

(Dublin/15.0017.00)

5- İstanbul Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan ve bir oyuncusu, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Norveç'in Viking takımına konuk olacakları ilk maç öncesi Lyse Arena'da basın toplantısı yapacak. Lacivert-turunculu ekip son idmanına burada çıkacak.

(Stavanger/19.30/20.00)

6- FIBA 20 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'na Portekiz'de son 16 turu maçlarıyla devam edilecek. Türkiye bu turda Çekya ile karşı karşıya gelecek.

(Matosinhos/17.30)

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Kaynak: AA

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