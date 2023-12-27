Skyroad ile Keşfet Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni Gerçekleşti

Türkiye turizmine katkı sağlamak amacıyla dördüncüsü düzenlenen, 'Dünya'nın Seyahat Rotalarını Keşfet' temalı 'Skyroad ile Keşfet Fotoğraf Yarışması'nın ödül töreni gerçekleşti. Yaklaşık 7 bin 500 fotoğraf başvurusunun olduğu yarışmanın ödül töreninde 4 farklı kategoride yarışan fotoğraf tutkunları ödülleriyle buluştular.

Albayrak Medya Grubu'nun bir parçası olan, 'Yaşarken gez, gezerken yaşa!' sloganıyla seyahat yayıncılığına devam eden dijital markası Skyroad, 'Skyroad ile Keşfet Fotoğraf Yarışması'nın dördüncüsünü gerçekleştirdi. Yarışmada hayata farklı bir objektiften bakmayı sağlayan ve seyahat ruhunu merkeze alan fotoğraflar rekabet etti. Yaklaşık 7 bin 500 fotoğraf arasından 4 farklı kategoride 7 fotoğraf sanatçısına ödülleri takdim edildi. Türk Hava Yolları'nın ulaşım, Türk Telekom'un iletişim ve Yıldız Holding, Vakıfbank, Pierre Cardin, U.S POLO'nun ana sponsorlarından olduğu yarışmada bu yıl toplamda 330 bin TL ödül takdim edildi. Ödül törenine Albayrak Medya Satış Pazarlama Genel Müdürü Abdullah Hanönü, Albayrak Medya Dijital Genel Müdürü Ömer Karaca, Skyroad Dijital Yayın Yönetmeni Ayşegül Arslan Özşahin, Skyroad Dergisi Yapımcısı İsmail Kılıçarslan, Albayrak Medya yöneticileri, jüri üyeleri ile yarışmacılar ve basın mensupları katıldı.

HANÖNÜ: BU ALANDA BÜYÜMEYE, ETKİN OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Ödül töreninde konuşan Albayrak Medya Satış Pazarlama Genel Müdürü Abdullah Hanönü, 'Fotoğraf yarışmasının bu yıl 4'üncüsünü düzenliyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da sizlerle beraberiz. Sizin destekleriniz bize moral veriyor ve bizi daha da güçlü kılıyor. Sponsorlarımız ve destekçilerimiz olmasaydı bu geniş katılımlı fotoğraf yarışmasını hayal bile edemezdik. Türkiye'nin turizmine destek olmak ve hem Türkiye'deki hem de dünyadaki doğal güzellikleri gözler önüne sermek için böyle bir projeye başladık. Bugüne geldiğimizde ise yüzbinlerce fotoğraf sanatçımızı besleyen, onlara fırsat tanıyan ve ileriye taşıyan bir süreci yaşıyoruz. Bu seneki sponsorlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Yarınlar farklı sponsorluklara gebe. Biz bu alanda büyümeye, etkin olmaya ve Türkiye'nin sesi olmaya devam ediyor olacağız' ifadelerini kullandı.

ÖZŞAHİN: BU YARIŞMA TÜRKİYE TURİZMİNE KATKI SAĞLAMAK AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ

Yarışmaya bu yıl yoğun bir katılım olduğunu söyleyen Skyroad Dijital Yayın Yönetmeni Ayşegül Arslan Özşahin, "Biz bu yıl Skyroad olarak ödüllü fotoğraf yarışmamızın 4'üncüsünü gerçekleştirdik. Pandemi döneminde başladığımız yarışmadaki konseptimiz ve temamız Türkiye'nin seyahat rotalarını keşfetmek üzerineydi. Ama geçtiğimiz yıl itibariyle dünyanın seyahat rotalarını keşfetmek üzerine bir iletişim çalışmasına başladık. Bu yıl da binlerce fotoğraf ile başvuru aldık ve o fotoğraflar içinden en iyi 7 fotoğrafı seçtik. Bugün bunun ödül töreni için buradayız. Bence bu yarışma hem Türkiye hem de dünya turizmine katkı sağlaması açısından çok önemli. Fotoğraf sanatçılarının verdiği emeği ödüllendirmek bizi tatmin ediyor ve çok iyi hissettiriyor. Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlamak ve bunun bir parçası olmak bizler için çok önemli. Bundan sonrasında sadece Türkiye'den değil uluslararası platformlardan da birçok global sanatçının fotoğraflarını kabul etmeyi planlıyoruz. Bu da hem Türkiye'nin hem de Türkiye'deki dijital platformların tanıtımına katkı sağlayacaktır? dedi.

KÜÇÜK: 7 BİN 500 FOTOĞRAFI ELEMEK ÇOK ZOR OLDU

Jüri üyelerinden İsmail Küçük ise "Farklı içeriklerden oluşan yaklaşık 7 bin 500 fotoğraf başvurusu geldi. Bu kadar fazla sayıda ve birbirinden güzel fotoğrafı elemek oldukça zor oldu. Jüri üyeleri en kaliteli ve güzel fotoğraflara ulaşmak için baya bir tartıştı. Zorlu bir süreçti ve en güzellerini seçmek için özen gösterdik. Yarışma insanları fotoğrafçılığa teşvik ediyor ve bu anlamda çok önemli. Daha iyiye ulaşmak için yarışmacıların kendi kendileriyle yarışması gerekiyor. Önemli olan kendini geliştirerek daha iyiye ulaşmak" dedi.

DİZMAN: FOTOĞRAF TANZANYA'NIN BAŞKENTİ DODOMA'DA ÇEKİLDİ

Mutlu Et Mutlu Ol Özel Ödülü'nü kazanan Selim Dizman, 'Bir buçuk yıl kadar Tanzanya'da yaşadım ve burada sürekli fotoğraf çektim. Fotoğraf Tanzanya'nın başkenti Dodoma'da çekildi. Araç halinde seyahat ederken dinlenen bir grubu gördüm ve yanlarına gittim. Oradaki atmosferi yaşatmak ve yansıtmak istedim. Fotoğrafın adını 'Gülümse Çekiyorum' olarak belirledim. Skyroad ailesine, Albayrak Medya Grubu'na ve değerli jüri üyelerine teşekkür ediyorum? diye konuştu.

DÖNER: FOTOĞRAFI ÇEKEBİLMEK İÇİN ŞELALEDE UZUN BİR SÜRE BEKLEDİM

Edirne'den yarışmaya katılan ve Profesyonel Seyahat Fotoğrafları Kategorisi'nde 1'inci olan Mehmet Turan Döner ise 'Fotoğrafımı Antalya'da çektim. Karpuzkaldıran Şelalesi'nde fotoğrafı çekebilmek için uzun bir süre bekledim. Çünkü fotoğrafın esas enstantanesini yaratan şelalenin önündeki balıkçının balığı tuttuğu andı. Onun balık tutması için dua ettim. Balık tuttuğu anda deklanşöre bastım. Yaklaşık 4 5 kare çektim ama kadrajı en çok hoşuma giden bu fotoğraf oldu. Yarışmayı kazandığım için gururluyum, çok teşekkür ediyorum' dedi.

TERZİOĞLU: SIRF BU GÖLÜ ÇEKMEK İÇİN ŞİRAZ'A GİTTİM

Drone kategorisinde 1'incilik ödülünü kazanan Merve Terzioğlu da 'Fotoğrafı İran'da çektim. İran'ın Şiraz şehrinde bir tuz gölünün hikayesini anlattım. Gölün rengi içindeki tuz oranından dolayı yaz aylarında pembeleşiyor. İran'a daha önce gittiğimde bu göle uğrayamamıştım. Bu kez sırf bu gölü çekmek için Şiraz'a gittim. Gölün yerden görünümüyle yukarıdan görünümü çok farklıydı. Aşağıdan pembeliği çok fazla belli olmuyordu ve bu kadar güzel gözükmüyordu. Drone'u yukarıya kaldırdığımda çok güzel bir fotoğraf çıkar buradan diye düşündüm. Fotoğrafın kenarında bi yol vardı ve tuzla kaplıydı. Fotoğraf insansız olmasın diye arkadaşlarımı model olarak kullandım. Eşit aralıklarla arkadaşlarımı yolda konumlandırdım. Fotoğrafa bakanlar bu gerçek mi diye düşünüyor ve fotoğraf bu anlamda merak uyandırıyor. Fotoğrafı ben sevdim, jüri de sevmiş olmalı ki 1'incilik ödülüne layık gördüler. Teşekkür ediyorum' şeklinde konuştu.

FOTOĞRAF YARIŞMASININ KAZANANLARI

Fotoğraf Sanatçısı Mustafa Yılmaz, Fotoğraf Sanatçısı İsmail Küçük, Reuters Foto Muhabiri Ümit Bektaş, Manzara Fotoğrafçısı İlhan Eroğlu ve Fotoğraf Sanatçısı Gül Işık'ın jürisinde bulunduğu 'Skyroad ile Keşfet Fotoğraf Yarışması'nda kazananlar şöyle oldu:

CEP TELEFONU FOTOĞRAFLARI KATEGORİSİNDE KAZANAN İSİMLER

1. Sare Ertaş Kural, Sohbet, Türkiye/ Kocaeli İzmit

2. Şeref Akçay, Karlar, Türkiye/ Ordu

PROFESYONEL SEYAHAT FOTOĞRAFLARI KATEGORİSİNDE KAZANAN İSİMLER

1. M. Turan Döner, Şelale, Türkiye/ Antalya

2. Kadir Yılmaz, Su Şehri Göcek, Türkiye/ Artvin Yusufeli

DRONE FOTOĞRAFLARI KATEGORİSİNDE KAZANAN İSİMLER

1. Merve Terzioğlu, Pembe Göl, İran

2. Aylin İsfendiyar Ceylan, Göz, Türkiye/ Konya

MUTLU ET MUTLU OL ÖZEL ÖDÜLÜNÜ KAZANAN İSİM

Özel Ödül: Selim Dizman, Gülümse Çekiyorum, Tanzanya

ÖDÜLLER

Birincilik Ödülü: 60 bin TL

İkincilik Ödülü: 30 bin TL

'Mutlu et mutlu ol' Özel Ödülü: 60 bin TL