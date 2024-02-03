Slovenya Dışişleri Bakanı: Gazze\'ye insani yardımın devam etmesi gerekiyor

Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, Gazze'ye insani yardımın devam etmesi gerektiğini belirtti.
Fajon, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanı Belçika'nın ev sahipliğinde başkent Brüksel'deki Egmont Sarayı'nda düzenlenen gayriresmi dışişleri bakanları toplantısı (Gymnich) öncesi ülke medyasına açıklamalarda bulundu.
Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) fon sağlamayı durdurmayacaklarını ifade eden Fajon, "Gazze'ye insani yardımın devam etmesi gerekli." dedi.
Fajon, toplantıda Afrika ve Türkiye ile ilişkilerin de ele alınacağına işaret ederek, "Türkiye, AB'nin önemli bir stratejik ortağıdır." diye konuştu.
UNRWA'nın işlevi ve İsrail'in iddiaları
BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim ve barınak gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor.
Ajans bugün 5,9 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor.
UNRWA, yaklaşık 74 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışırken bu süreçte tesisleri defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrailli yetkililerin UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.
UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.
Almanya, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, İzlanda, Avustralya, İngiltere, Hollanda, ABD, Fransa, Avusturya, Japonya ve Estonya UNRWA'ya yönelik finansal desteğini geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.
Norveç, İrlanda ve İspanya ise UNRWA'ya desteklerini sürdüreceklerini duyurmuştu.
32 yaşında futbolu bırakan Eden Hazard, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Kendisinden daha iyi sadece bir futbolcu olduğunu söyleyen Belçikalı futbolcu, "Benden daha iyi olan tek futbolcu Lionel Messi. Cristiano benden daha büyük bir futbolcu olabilir ama saf futbol anlamında benden iyi değil" dedi.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Antalyaspor'la karşılaşacak. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu. Fenerbahçe'nin yeni transferi Çağlar Söyüncü sarı-lacivertli formayı ilk kez giyecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde yaptığı konuşmada, deprem bölgesinde 2 ay içinde 75 bin konutun teslim edileceğini ve yıl sonuna kadar 200 bin evin teslim edilmiş olacağını açıkladı.
Almanya, Fransa ve Belçika'daki çiftçi eylemleri komşu Yunanistan'a sıçradı. Selanik kentinde traktörleriyle eylem yapan çiftçiler, üretimde kullanılan elektrik, mazot ve diğer girdi fiyatlarının düşürülmesini talep etti. Arıcılar, besiciler ve balıkçıların da destek verdiği eylemde, sembolik olarak bir tabut taşındı. Göstericilere destek vermek için eylem alanında bulunan Yeni Sol Partisinin Türk Milletvekili Özgür Ferhat, çiftçilerin ekonomik zorluklarla baş edemediğini belirtti.
Pakistan'da eski Başbakan İmran Han ve eşi Büşra Khan, Büşra Khan'ın eski eşi tarafından yapılan itiraz sonucunda yasa dışı evlilik yaptıkları gerekçesiyle 7'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu, son bir haftada İmran Han'ın aldığı üçüncü hapis cezası oldu.
Brezilya ekibi RB Bragantino, Fenerbahçe'de fazla forma şansı bulamayan Lincoln Henrique'yi satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı. 25 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonu ise 6 milyon euro olarak belirlendi.
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yaşanan olayda, Orhan Emen, Kahramanmaraş'tan aldığı traktörü nakliyecilerin istediği 28 bin lirayı fazla bulunca inat ederek traktöre binerek yaklaşık 700 kilometrelik yolu 3 günde tek başına kat etti. Emen, yaklaşık 8 bin lira yakıt parası ödeyerek Bitlis'e vardı ve nakliye firmalarının daha vicdanlı olmalarını temenni etti.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, açılış törenine katılan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Yıldız'a teşekkür etti. İmamoğlu, "Bu nezaket, bu görüntü toplumun arzu ettiği Türkiye'dir" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Slovenya Dışişleri Bakanı: Gazze'ye insani yardımın devam etmesi gerekiyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?