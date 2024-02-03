Slovenya Dışişleri Bakanı: Gazze\'ye insani yardımın devam etmesi gerekiyor

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Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, Gazze'ye insani yardımın devam etmesi gerektiğini belirtti.

Fajon, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanı Belçika'nın ev sahipliğinde başkent Brüksel'deki Egmont Sarayı'nda düzenlenen gayriresmi dışişleri bakanları toplantısı (Gymnich) öncesi ülke medyasına açıklamalarda bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) fon sağlamayı durdurmayacaklarını ifade eden Fajon, "Gazze'ye insani yardımın devam etmesi gerekli." dedi.

Fajon, toplantıda Afrika ve Türkiye ile ilişkilerin de ele alınacağına işaret ederek, "Türkiye, AB'nin önemli bir stratejik ortağıdır." diye konuştu.

UNRWA'nın işlevi ve İsrail'in iddiaları

BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim ve barınak gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor.

Ajans bugün 5,9 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor.

UNRWA, yaklaşık 74 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışırken bu süreçte tesisleri defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrailli yetkililerin UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.

UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.

Almanya, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, İzlanda, Avustralya, İngiltere, Hollanda, ABD, Fransa, Avusturya, Japonya ve Estonya UNRWA'ya yönelik finansal desteğini geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Norveç, İrlanda ve İspanya ise UNRWA'ya desteklerini sürdüreceklerini duyurmuştu.