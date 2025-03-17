Soğuk ve Yağışlı Hava Geliyor

Haber: Zeynep BOZUKLU - Kamera: Yasin KABADAYI

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Hava Tahmin Uzmanı Murat Acar, "Ülkemiz bugün ve yarından itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havasının etkisi altına girecek. 24 Mart'a kadar sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düşecek, soğuk ve yağışlı havadan etkileneceğiz" dedi.

MGM Hava Tahmin Uzmanı Murat Acar, 5 günlük hava tahminini ANKA Haber Ajansı'na anlattı. Acar, ekstrem yükseklikte devam eden hava sıcaklıklarının yarından itibaren düşeceğini söyledi. Yurt genelinde sağanak yağış ve kar yağışının etkili olacağını ifade eden Acar, şunları söyledi:

"Yaptığımız son değerlendirmelere göre, ülkemiz bugün ve yarından itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havasının etkisi altına girecek. 24 Mart'a kadar sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düşecek, soğuk ve yağışlı havadan etkileceğiz.

"Sıcaklıkların ani düşüşü, insanın hem fiziki hem de mental sağlığını etkileyecek bir durum"

İlk önce Marmara Bölgesi'nden başlayarak Batı Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar yağışı göreceğiz. Fakat sıcaklık düşüşü daha önemli. Son günlerde çok yüksek sıcaklıklar ölçüldü. Örneğin, dün Samsun Terme'de 36 derece sıcaklık ölçüldü ki bu ekstrem bir sıcaklık çünkü mevsim normallerinin epeyce üzerinde. Bu sıcaklıklar birden 4, 5 derecelere kadar düşecek. Örneğin, Ankara'da -5, -6 derecelere düşecek. Dün Ankara Yenimahalle'de de 29 derece ölçüldü. 29 dereceden birdenbire -5'lere düşmek insanın hem fiziki hem de mental sağlığını etkileyecek bir durum.

"Salı günü Ankara'da yağmur, çarşamba günü ise kar yağışı bekliyoruz"

Salı günü Ankara'da yağmur, çarşamba günü ise kar yağışı bekliyoruz. Ancak Ankara'daki kar yağışları kuvvetli görülmüyor. İç Anadolu'nun doğusunda, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu'nun kuzeyindeki kar yağışlarının kuvvetli olma ihtimali var. Ayın 24'ünden sonra ise bu sistem etkisini kaybedecek.

" İstanbul'da kuvvetli sağanak yağış etkili"

İstanbul'da sıcaklıklar 26, 27 derecelere kadar çıktı ve bu sıcaklıkların düşmesini bekliyoruz. Sıcaklıklar, mevsim normallerinin 15 derece üzerinde seyrederken, birdenbire mevsim normalleri civarına, daha sonra yer yer altına düşecek. İstanbul'da kuvvetli sağanak yağış etkili. Bir de rüzgarla alakalı uyarımız var.

"Kuzeye dönen rüzgarlarla beraber sıcaklık düşüşünü göreceğiz"

Yurdun büyük kısmında rüzgar önce güneyli yönlerden lodostan esmeye devam etti ve havayı ısıttı, çarşambadan itibaren rüzgarın kuzeye dönmesini bekliyoruz ve kuzeye dönen rüzgarlarla beraber sıcaklık düşüşünü göreceğiz.

" İzmir'de sağanak yağış ve kuvvetli fırtına etkili olacak"

İzmir'de kuvvetli yağış olma ihtimali var. Sıcaklıklar 28, 29 derecelerden 12, 13 derecelere kadar düşecek. Sağanak yağış ve kuvvetli fırtına etkili olacak. Yağışların, gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olma ihtimali var."

"Sıfırın altına düşmesini beklediğimiz hava sıcaklıkları zirai faaliyetleri sekteye uğratabilir"

Acar, tarımla uğraşan vatandaşları uyararak, "Bir de şuna dikkat çekmemiz gerekir; çarşamba gününden itibaren Marmara, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde zirai don ihtimali var. Artık Mart ayıyla beraber zirai faaliyetler de başladı. Dolayısıyla bu ani sıcaklık düşüşü ve sıfırın altına düşmesini beklediğimiz hava sıcaklıkları zirai faaliyetleri sekteye uğratabilir" dedi.