Somali Cumhurbaşkanı Mahmud: Türkiye 10 yıl boyunca denizlerimizi koruyacak - Son Dakika
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Somali Cumhurbaşkanı Mahmud: Türkiye 10 yıl boyunca denizlerimizi koruyacak

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Türkiye ile Somali arasında imzalanan Savunma ve Ekonomik İşbirliği Çerçeve Anlaşması'nın detaylarını açıkladı. İki ülke arasında ortak bir deniz kuvvetlerinin oluşturulacağını söyleyen Mahmud, ''Türk kardeşlerimiz bu anlaşma çerçevesinde sadece 10 yıl boyunca denizlerimizi koruyacak. 10 yıllık işbirliğinden sonra biz de denizlerimizi koruyacak bir donanmaya sahip olacağız.'' ifadelerini kullandı.

21.02.2024 17:31  Güncelleme: 19:20
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Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Türkiye ile Somali arasında imzalanan Savunma ve Ekonomik İşbirliği Çerçeve Anlaşması'nın bölge ülkelerine yönelik bir tehdit oluşturmadığını belirterek, "Türk kardeşlerimiz bu anlaşma çerçevesinde sadece 10 yıl boyunca denizlerimizi koruyacak. 10 yıllık işbirliğinden sonra biz de denizlerimizi koruyacak bir donanmaya sahip olacağız." dedi.

TÜRKİYE İLE SOMALİ ARASINDA SAVUNMA ANLAŞMASI

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Türkiye-Somali arasında imzalanan Savunma ve Ekonomik İşbirliği Çerçeve Anlaşması'nın Somali Meclisi tarafından onaylanmasının ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Somali Cumhurbaşkanı Mahmud: Türkiye 10 yıl boyunca denizlerimizi koruyacak
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud

"ANLAŞMANIN BÖLGE ÜLKELERİNE YÖNELİK DÜŞMANCA BİR AMACI YOK"

Türkiye ile yapılan anlaşmanın Somali'de terörizm, dış tehditler, korsancılık ve yasa dışı balıkçılıkla mücadele ile kıyıların korunmasını ve deniz kaynaklarının geliştirilmesi gibi konularda işbirliklerini kapsadığını kaydeden Mahmud, anlaşmanın, Etiyopya veya başka bir ülkeye yönelik düşmanca bir amacı olmadığını söyledi.

"TÜRK KARDEŞLERİMİZ 10 YIL BOYUNCA DENİZLERİMİZİ KORUYACAK"

İki ülke arasında ortak bir deniz kuvvetleri oluşturulacağını açıklayan Mahmud, bu kuvvetlerin, Somali sularını 10 yıl boyunca koruyacağını ve deniz kaynaklarının gelişmesine katkı sağlayacağını belirtti. Mahmud, "Türk kardeşlerimiz bu anlaşma çerçevesinde sadece 10 yıl boyunca denizlerimizi koruyacak. 10 yıllık işbirliğinden sonra biz de denizlerimizi koruyacak bir donanmaya sahip olacağız." şeklinde konuştu, Cumhurbaşkanı Mahmud, Türkiye'nin Somali'ye sağladığı desteğin diğer dünya ülkelerin verdiği destekten farklı olduğunu sözlerine ekledi.

Somali Cumhurbaşkanı Mahmud: Türkiye 10 yıl boyunca denizlerimizi koruyacak

ÜLKEDEKİ EN BÜYÜK GÜVENLİK SORUNU EŞ-ŞEBAB TERÖR ÖRGÜTÜ

Türkiye ile Somali arasında 8 Şubat'ta savunma ve güvenlik konularını da içeren Savunma ve Ekonomik İşbirliği Çerçeve Anlaşması imzalanmıştı. Ekonomik ve siyasi sorunların yaşandığı Somali'de terör örgütü Eş-Şebab yıllardır ülkede güvenlik sorunu oluşturmaya devam ediyor.

Somali Cumhurbaşkanı Mahmud: Türkiye 10 yıl boyunca denizlerimizi koruyacak
Kaynak: AA

Türkiye, Somali, Savunma, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Somali Cumhurbaşkanı Mahmud: Türkiye 10 yıl boyunca denizlerimizi koruyacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Erman Tozan: Kendi sınırlarımız denizlerimiz bitti milletin güvenliği kaldı hey allahım 159 184 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Ne işimiz var orda. 135 183 Yanıtla
  • A Er: Milli olmayan anlamaz 181 114
  • Nermin Öksüz: Mazlumun yanındayız her zaman.BÜYÜK DEVLET OLMAK BUNU GEREKTİRİR. 168 111 Yanıtla
  • Nermin Öksüz: Büyük devlet olmak bunu gerektirir.Azerbaycanda Libyada Somalide Katarda Bosnada Irakta.Bu gelen osmanlının ayak sesleri 165 85
  • Gursel kalen: Türkiye cumhuriyeti önce kendi denizlerini korusun kollasın yeter. Kendi haklarını koruyamayan sürekli Yunanistan ile sorun yaşayan gidip başkasının denizlerini koruyamaz. 109 134 Yanıtla
  • Gültekin Konukcu: oglu hapise girmesin diye pazarlık onların cocukları degerli 99 101 Yanıtla
  • Erkut Köse: Oğlu öldüren vatandaşımızı korumuyorlar ama hep başkalarını korumaya üstümüze yok çok seviyoruz böyle durumları 66 43 Yanıtla
  • Taner Uçar: Seni götürmüyorlar zaten meraklanma 23 18
  • Necati Kaya: Nermin Öksuz,bak sen şu büyük devlete.Devlet Başkanı kupon arsa bulmaları için bakanlarına talimat veren bir devlet. 13 19
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SON DAKİKA: Somali Cumhurbaşkanı Mahmud: Türkiye 10 yıl boyunca denizlerimizi koruyacak - Son Dakika
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