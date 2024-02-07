Somali Cumhurbaşkanının oğlu, motosikletli kuryenin ölümüne neden olduğu iddiasıyla ceza aldı - Son Dakika
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Somali Cumhurbaşkanının oğlu, motosikletli kuryenin ölümüne neden olduğu iddiasıyla ceza aldı

Somali Cumhurbaşkanının oğlu, motosikletli kuryenin ölümüne neden olduğu iddiasıyla ceza aldı

İstanbul'da motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olduğu iddia edilen Somali Cumhurbaşkanının oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud, 27 bin 300 lira ceza aldı. Mahkeme, sanığın asli kusurlu olduğunu vurgulayarak hapis cezasını adli para cezasına çevirdi. Göçer ailesinin avukatının dosyaya sunduğu dilekçeyle şikayetlerinden vazgeçtikleri belirtildi.

07.02.2024 17:43
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FATİH'TE motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla Somali Cumhurbaşkanının oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud'un 27 bin 300 lira ceza aldığı kararın gerekçesi açıklandı. Kararda Göçer ailesinin avukatının dosyaya sunduğu dilekçeyle davadaki şikayetlerinden vazgeçtiklerini belirtikleri de ifade edildi.

İstanbul 33. Asliye Cezası'nda 16 Ocak'taki karar duruşmasında mahkeme, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud'ın sabit olan "Taksirle ölüme neden olma" suçundan cezasında indirim uygulayarak 2 yıl 6 ay hapis cezası vermişti. Sanığın kişiliği, sosyal ve ekonomik durumu, yargılama sürecinde duyduğu pişmanlık ve suçun işlenmesindeki özellikler dikkate alınarak hapis cezasını 27 bin 300 lira adli para cezasına çevirdi. Bu paranın 10 eşit taksitte ödenmesine karar veren mahkeme, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nce verilen sürücü belgesinin 6 ay süreyle geri alınmasına hükmetmişti. İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesi gerekçeli kararını açıkladı.

DAVA SÜRECİNE YER VERİLDİ

Mahkeme gerekçeli kararında soruşturma aşamasında sanık Mohammed Hassan Sheikh Mohamud'un ifadelerine ve kaza tespit tutanağına yer verildi. Kararda, Yunus Emre Göçer'in eşi Öznur Göçer'in soruşturma aşamasında verdiği farklı tarihteki ifadeler ve son olarak 20 Aralık'ta alınan ifadesinde, "Olaya ilişkin tüm zararlarım giderildiğinden bu aşamada herhangi bir şikayetim bulunmamaktadır" ifadesi yer aldı. 27 Aralık 2023 tarihinde Göçer ailesinin avukatı Iyaz Çimen'in dosyaya sunduğu dilekçeyle davadaki şikayetlerinden vazgeçtiklerini belirtikleri ifade edildi.

KARARDA SANIĞIN ASLİ KUSURLU OLDUĞU VURGULANDI

Gerekçeli kararda, sanık kullandığı otomobil ile olay günü gündüz vaktinde seyir halindeyken sağ şerit değiştirmeye çalıştığı sırada, ilerisinde aynı yönde ilerleyen Yunus Emre Göçer'in hızını düşürerek sağa doğru yönelmekte olan motosikletin şerit değiştirmekte olduğunu göz önünde bulundurması gerektiği belirtildi. Sanığın zamanına uygun fren tedbiri ile takip mesafesini koruyarak motosikletin gerisinde duruşa geçmesi ve motosikletin sol tarafından kontrollü şekilde seyrine devam etmesi gerektiği huşularına riayet etmediği aktarıldı. Kararda sanığın sağ şeride girmiş olan ve durma seviyesinde yavaşlayarak sağ şerit içinde hafif sağa yönelen motosiklete çarpması nedeniyle olayda dikkat ve özen yükümlülüklerine aykırı davranışı ile kazanın meydana gelmesinde asli kusurlu olduğu vurgulandı.

GÖÇER'İN TALİ KUSURLU OLDUĞU ANLATILDI

Gerekçeli kararda hakim, Yunus Emre Göçer'in olay sırasında şerit değiştirmek için manevra yaptığı sırada arkasından gelen otomobillerin seyir durumuna dair yeterli ayna kontrolü yapması ve otomobilinde kendisi gibi şerit değiştirmekte olduğunu göz önünde bulundurmadığı belirtildi. Göçer'in azami hız limitinin 80 km/h olduğu yolda hızını duracak seviyeye düşürerek sağ şeride doğru manevra yaparak kazaya karışmasından dolayı dikkat ve özen yükümlülüklerine aykırı davranışıyla kazada tali derece kusurlu olduğu ifade edildi.

SANIK İFADESİ SUÇTAN KURTULMAYA YÖNELİK OLDUĞU DEĞERLENDİRİLDİ

Sanığın bu gerekçelerle 'taksirle ölüme neden olma' suçundan cezalandırıldığı anlatılarak, savunmasında meydana gelen kazada kusurunun olmadığını ifade etse de mahkemece toplanan deliller ve belgeler doğrultusunda bu ifadesinin suçtan kurtulmaya yönelik olduğu değerlendirildi. Kararda kazada hayatını kaybeden Yunus Emre Göçer'in eşi Öznur Göçer'in şikayetinden vazgeçmesi ile birlikte Göçer'in babasının ise suçtan doğrudan zarar gören sıfatıyla davaya katılma taleplerinin kabul edildiği anlatıldı.

CEZA VERİRKEN KUSUR DURUMLARI DİKKATE ALINMIŞ

Gerekçeli kararda sanık Mohammed Hassan Sheikh Mohamud'un şahsi ve sosyal durumu, suçun işleniş şekli, meydana elen kazada sanığın asli derecede kusurlu olması ve Yunus Emre Göçer'in kusur durumu dikkate alınarak TCK 85/1 maddesi gereğince cezanın alt sınırından orantılı olacak şekilde uzaklaşılarak belirlendiği aktarıldı.

HAPİS CEZASININ PARA CEZASINA CEVRİLMESİNDE PİŞMANLIĞI DİKKATE ALINDI

Takdiri indirim hükümleri uygulanan sanığın hürriyeti bağlayıcı cezasının suçun işleniş özelliği, sanığın suçtan sonra mağdur tarafın zararlarını gidermek suretiyle gösterdiği pişmanlık dikkate alınarak TCK 50/1-a maddesi gereğince adli para cezasına çevrildiği belirtildi. Kararda sanık Mohammed Hassan Sheikh Mohamud'un kusur durumu, cezası ile orantılı olacak şekilde sürücü belgesini de 6 ay süreyle geri alınmasına karar verildiği anlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Somali Cumhurbaşkanının oğlu, motosikletli kuryenin ölümüne neden olduğu iddiasıyla ceza aldı - Son Dakika


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