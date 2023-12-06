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Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu, İstanbul'da Türk gencinin ölümüne neden oldu - Son Dakika
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Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu, İstanbul'da Türk gencinin ölümüne neden oldu

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un oğlu Muhammed Hassan Şeyh Mahmud, İstanbul'da trafik kazasına karıştı. Gencin kullandığı araç, seyir halindeki motosiklete çarptı. Motosikletli kurye hayatını kaybederken Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu serbest bırakıldı.

06.12.2023 - 15:06,  Güncelleme: 16:29
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İstanbul Fatih'te Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun aracıyla çarptığı motosikletli kurye Yunus Emre Göçer hastanede hayatını kaybetti.

SOMALİ CUMHURBAŞKANI'MIN OĞLU MOTOSİKLETE ÇARPTI

Avrasya Tünel çıkışı Kennedy Caddesi Zeytinburnu istikametinde 30 Kasım Perşembe günü öğlen saatlerinde motosiklet sürücüsü Yunus Emre Göçer (38) sahil yolunda seyir halindeyken motosikletinin hızını yavaşlatarak yol kenarında duraklamak istedi. Aynı istikamette 06 CD 4581 plakalı otomobiliyle ilerleyen Somali Cumhurbaşkanının oğlu Mohamed Hassan Shekh Mohamud, motosiklete arkadan çarptı.

Somali Cumhurbaşkanının oğlunun karıştığı kazada motosikletli kurye hayatını kaybetti

TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Çarpmanın etkisi ile yola savrulan Göçer ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı motosiklet sürücüsünü ambulans ile Samatya Eğitim ve Araştırma hastanesinde götürdü ve Göçer yoğum bakımda tedavi altına alındı. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken 1'i engelli 2 çocuk babası Yunus Emre Göçer 6 gün sonra hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti. Göçerin cenazesi Adli Tıp Kurumundaki incelemelerinin ardından ailesine teslim edildi.

Somali Cumhurbaşkanının oğlunun karıştığı kazada motosikletli kurye hayatını kaybetti

Göçerin arkadaşları Adli Tıp Kurumu önünde motosikletleriyle cenaze götürülürken eşlik etti. Yunus Emre Göçer'in cenazesi Gümüşsuyu Cemevinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Olay yerine gelen trafik polisi ekipleri hiçbir görüntüyü izlemeden 'motosikletli direksiyon hakimiyetini kaybetmiş sonrada kaldırıma vurarak aracın önüne düşmüş' diye tutanak tutmuş. Avukatımız aracılığıyla ulaştığımız görüntülerde otomobilin fren dahi yapmadan arkadaşımıza arkadan gelip çarparak yaralanmasına ve daha sonra da ölümüne sebep olduğu görünüyor. Çarpan kişi hiçbir şekilde tutuklanmadı" dedi.

Somali Cumhurbaşkanın oğlu ise polis merkezindeki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Somali Cumhurbaşkanının oğlunun karıştığı kazada motosikletli kurye hayatını kaybetti
Kaynak: DHA
YORUMLAR (4)
  • erdem yıldırım: ARTIK MOTOSİKLET SÜREBİLİRİZ Yanıtla 2 1
  • Azalea Wu: Bizim magandalar yetmiyor birde bunlar çıktı başımıza Yanıtla 70 7
  • Erhan Karadeniz: Somali'ye kaçma vakti gelmistir Yanıtla 44 11
  • Beşiktaş 1903: Torpilli Yanıtla 86 9

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Son Dakika Güncel Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu, İstanbul'da Türk gencinin ölümüne neden oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu, İstanbul'da Türk gencinin ölümüne neden oldu - Son Dakika
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