Son 5 Yılda Yabancılara Satılan Arazi ve Konut Sayısı Açıklandı - Son Dakika
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Son 5 Yılda Yabancılara Satılan Arazi ve Konut Sayısı Açıklandı

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, son 5 yılda ve 2024 yılının ilk 5 ayında yabancılara satılan arazi, mesken ve iş yeri sayılarını açıkladı. Uzun'un verdiği bilgilere göre, son 65 ayda 207 bin 870 ev ve iş yeri ve 20 milyon 263 bin 852 metrekare arazi yabancıların eline geçti. İsrail vatandaşlarının son 5 yılda aldıkları arazilerin sayısı da dikkat çekici bir şekilde arttı.

28.06.2024 13:16
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(ANKARA)- CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, son 5 yılda ve 2024 yılının ilk 5 ayında yabancılara satılan arazi, mesken ve iş yeri sayılarıyla ilgili "Son 65 ayda 207 bin 870 ev ve iş yeri ve 20 milyon 263 bin 852 metrekare arazi yabancıların eline geçti" açıklamasını yaptı.

Cumhur Uzun, son 5 yılda (2019/2023) ve 2024 yılının ilk 5 ayında yabancılara satılan arazi, mesken ve işyeri sayılarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Uzun, şunları kaydetti:

"2024 yılının ilk 5 ayında 777 bin 954 metrekare arazinin, 10 bin 498 adet mesken ve dükkanın yabancılara satıldı. Türkiye parselleniyor. Ekonomik kriz nedeni ile vatandaşlarımız bir yandan topraklarını ve meskenlerini elinden çıkarırken bir yandan da yabancılara özel projeler ve vatandaşlık dağıtan sistem nedeniyle son 65 ayda 207 bin 870 ev ve iş yeri ve 20 milyon 263 bin 852 metrekare arazi yabancıların eline geçti.

2024 yılı hariç son 5 yılda yabancılara 19 milyon 485 bin 898 metrekare arazinin, 197 bin 372 mesken ve işyeri satıldı. Son 5 yılda 2 bin 730 futbol sahası büyüklüğünde arazi yabancılara satılmış. Her yıl milyonlarca metrekare arazimiz on binlerce meskenimiz elimizden çıkarak yabancı ülke vatandaşlarının eline geçiyor. Böyle giderse 20 yıla kadar kendi topraklarımızda ve konutlarımızda birçoğumuz kiracı durumuna düşeceğiz.

Listede İsrail detayı

2024 Yılının ilk 5 ayında (Ocak-Mayıs Ayları arasında) satılan 777 bin 954 metrekare toprağı ve 10 bin 498 konut ve iş yerini satın alan ülkeleri sıralayan Uzun,  listede İsrail detayına dikkat çekti. İsrail vatandaşlarının son 5 yılda aldıkları arazilerin azımsanmayacak kadar fazla olduğunu kaydeden Uzun şunları söyledi : "Verilere göre İsrail vatandaşları ülkemizden son 5 yılda 1 milyon 055 bin 215 metrekare arazi bin 805 konut ve iş yerini satın almış. Yani satılan her 19 metrekare araziden 1'i İsrailliler tarafından alınmış.

"En çok toprak alan ülke Ürdün, en çok konut alan ülke Rusya"

"Satılan her 8 metrekare toprağın birini ürdünlüler, satılan her 6 mesken ve işyerinden birini ruslar satın alıyor. Yaptığımız araştırmaya göre son 5 yılda en fazla toprak satın alanlar 2 milyon 481 bin 240 metrekare  ile Ürdünlüler olurken, onları Suudi Arabistan, Katar, Filistin ve Mısır vatandaşları  takip etti. En fazla mesken ve dükkanı Rusya vatandaşları aldı. Rusya vatandaşları son 5 yılda toplamda 33 bin 630 mesken ve dükkan alırken onları 28 bin 062 ile İran, 19 bin 061 ile Irak vatandaşları takip etti"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Son 5 Yılda Yabancılara Satılan Arazi ve Konut Sayısı Açıklandı - Son Dakika

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