Son müzakere sonrası Rusya\'dan açıklama: Esir takasları devam edecek, belirli bölgelerde ateşkes teklif ettik

Ukrayna ile Rusya arasında 3 yılı aşkın süredir devam eden savaşı sona erdirmek için İstanbul'da bir kez daha müzakere masası kuruldu. Çırağan Sarayı'nda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantı 1 saat 10 dakikanın ardından sona erdi.
Toplantının ardından Rusya cephesinden ilk açıklama geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in müşaviri ve İstanbul'daki müzakerelerde Rus heyetine başkanlık eden Vladimir Medinskiy, Ukrayna heyetine belirli bölgelerde ateşkes teklif ettiklerini söyledi.
Büyük çaplı bir esir takası konusunda mutabık kalındığını, yaralı ve ağır yaralı askerlerin tamamının takas edileceğini belirten Medinskiy, ayrıca, "Ukrayna tarafına tek taraflı olarak gelecek hafta 6 bin dondurulmuş asker cesedini teslim edeceğiz." açıklamasında da bulundu.
Toplantının son ermesinin ardından ilk açıklama Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'den gelmişti. Zelenski, yeni bir esir takasına hazırlandıklarını duyurmuştu. Buna göre, Rusya ve Ukrayna tüm ağır hasta ve 25 yaş altı savaş esirlerinin takas edilmesinde anlaştı.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofis Başkanı Andriy Yermak, İstanbul'daki görüşmelerde Ukrayna tarafının Rus müzakerecilere, iade edilmesini istedikleri çocukların listesini verdiğini söylemişti.
Toplantının ardından İstanbul'da bir basın toplantısı düzenleyen Ukrayna heyetinden yapılan açıklamada ise, "Rusların tekliflerini bugün aştığımız için İstanbul'da yanıt veremedik. Görüşmeleri somut insani sonuçlar elde edebilecek noktaya getirdik. Rusların memorandumunu inceledikten sonra kararımızı vereceğiz" denilmişti. Ukrayna heyetine liderlik eden Savunma Bakanı Rüstem Umerov, ağır yaralı gençlere odaklanacak yeni bir esir takası konusunda anlaşıldığını ve Rusya ve Ukrayna'nın tüm ağır hasta ve 25 yaş altı savaş esirlerini takas edeceğini kaydetmişti. Umerov, savaşta ölen 6'şar bin askerin naaşlarının da karşılıklı olarak iade edileceğini belirtmişti.
Sonraki toplantının liderler seviyesinde olması gerektiğini de sözlerine ekleyen Umerov, "Ukrayna'da her gün canlar yitirilirken bir barıştan nasıl söz edebiliriz? Ayrıca bugün Ukrayna'nın müttefikleri bu masada yok. ABD yok, Avrupa yok. Ancak görüşmeler somut bir noktada. Bundan bir sonraki toplantı liderler zirvesi olursa anlamlı olur çünkü Rusya'da karar verici Putin. Kiev, Haziran sonunda görüşme önerdi." diye konuşmuştu.
Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin ise koşulsuz ateşkes fikrinin kabul görmediğini söylemişti. Galuzin, "Rusya heyeti koşulsuz şartsız ateşkes fikrini reddediyor" demişti.
Son Dakika › Güncel › Son müzakere sonrası Rusya'dan açıklama: Esir takasları devam edecek, belirli bölgelerde ateşkes teklif ettik - Son Dakika
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