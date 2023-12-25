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Sosyal medya dolandırıcılarına operasyon: 7 tutuklama - Son Dakika
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Sosyal medya dolandırıcılarına operasyon: 7 tutuklama

Diyarbakır ve İstanbul'da polis ekipleri, sahte kadın profilleriyle mağdurları tehdit edip dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik 'Medcezir' operasyonu düzenledi. Operasyonda 8 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Sosyal medya dolandırıcılarına operasyon: 7 tutuklama
25.12.2023 - 11:42,
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DİYARBAKIR ve İstanbul'da polis ekiplerinin, sosyal medyada oluşturdukları sahte kadın profilleriyle mağdurları tehdit edip, dolandırıcılık yaptığı belirlenen kişilere yönelik 'Medcezir' operasyonunda, gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, sosyal medyada oluşturdukları sahte kadın profilleri üzerinden dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Diyarbakır ve İstanbul'da belirlenen adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla, 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, sözde kadınların yakınları rolüyle mağdurlara 'Para göndermezsen şikayetçi oluruz' diye tehdit edip, tehdide göz yummayanları ise sözde hukuk bürosundan avukat rolüyle arayıp uzlaşma teklifi sunup para aldığı tespit edildi. Şüphelilerin ayrıca, haksız yolla elde ettiği kazançların farklı banka hesaplarına yatırılmasını sağladığı, başka hesaplara da havale ederek 'Girdap' adı verilen yöntemle izlerini kaybettirmeye çalıştığı belirlendi.

BİLGİSAYARI PENCEREDEN ATTI

Operasyonda 1 şüpheli, polisi gördüğü sırada dizüstü bilgisayarını pencereden attı. Bilgisayara incelenmek üzere el koyulurken, şüphelilerin elde ettiği paraları ATM'den çektiği anlar da güvenlik kameralarına yansıdı. Operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 7'si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Sosyal medya dolandırıcılarına operasyon: 7 tutuklama - Son Dakika
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