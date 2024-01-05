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Sosyal medya fenomeni Kıvanç ve Beril Talu çifti tutuklandı - Son Dakika
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Sosyal medya fenomeni Kıvanç ve Beril Talu çifti tutuklandı

Reklam kampanyası yapacakları bahanesiyle yakın çevrelerini 150 milyon lira dolandıran sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ile eşi Beril Talu tutuklandı.

05.01.2024 - 20:06,  Güncelleme: 20:10
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Yakın çevrelerini 150 milyon lira dolandıran sosyal medya fenomeni Kıvanç ve eşi Beril Talu çifti tutuklanarak cezaevine gönderildi.

REKLAM KAMPANYASI BAHANESİYLE YAKIN ÇEVRELERİNİ 150 MİLYON LİRA DOLANDIRDILAR

Sosyal medyada fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'nun reklam kampanyası yapacakları bahanesiyle yakın çevrelerini 150 milyon lira dolandırdığı iddia edildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, şikayet üzerine çift hakkında soruşturma başlattı ve çift hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti. Dün öğlen saatlerinde Gürcistan'dan dönerken Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alınan çift, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından Anadolu Adliyesi'ne getirildi.

Sosyal medya fenomeni Kıvanç ve Beril Talu çifti dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklandı

TALU ÇİFTİ TUTUKLANDI

Sahtecilik Dolandırıcılık ve Bilişim Suçları Bürosu'na sevk edilen Talu çifti savcılık ifadesinin ardından "Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık" suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik Kıvanç ve Beril Talu'nun tutuklanmasına hükmetti. Tutuklanan Talu çifti ceza evine gönderildi.

Sosyal medya fenomeni Kıvanç ve Beril Talu çifti dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklandı

NE OLMUŞTU?

Var Böyle Tipler hesabıyla ünlenen Kıvanç Talu ve eşi Beril Koç Talu'nun reklam kampanyası bahanesiyle yakın çevresinden 150 milyon TL toplayıp Portekiz'e kaçtığı ileri sürülmüştü. Hesaplarını kapatan çiftten günlerce haber alınamayınca mağdurlar harekete geçmişti.

Sosyal medya fenomeni Kıvanç ve Beril Talu çifti dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklandı

Orta okul arkadaşıyla ses kaydı ortaya çıkan Beril Koç Talu ile Kıvanç Talu'nun yardımcılarına arabası ile evini sattırdığını iddia edilmişti. Öte yandan çiftin şoförlerini de 1 milyon TL dolandırdığı iddialar arasındaydı. Çiftin kaçmadan önce aralarından Kenan Doğulu'nun da bulunduğu arkadaşlarına veda partisi verdiği de öğrenilmişti.

Sosyal medya fenomeni Kıvanç ve Beril Talu çifti dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklandı
Sosyal medya fenomeni Kıvanç ve Beril Talu çifti tutuklandı
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Son Dakika Güncel Sosyal medya fenomeni Kıvanç ve Beril Talu çifti tutuklandı - Son Dakika


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