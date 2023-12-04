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Tayyar Öz ve Özlem Öz çiftinin 3 şirketine kayyım atandı - Son Dakika
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Tayyar Öz ve Özlem Öz çiftinin 3 şirketine kayyım atandı

Haklarında başlatılan 4 farklı soruşturmanın ardından tüm mal varlıklarına el konulan sosyal medya fenomenleri Özlem Öz ve Tayyar Öz çifti ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Güzellik merkezi olan çiftin 3 şirketine kayyım atandı.

04.12.2023 - 19:14,  Güncelleme: 19:15
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Sosyal medya fenomenleri Özlem Öz ve Tayyar Öz çiftinin 3 şirketine kayyım atandı.

Sosyal medya fenomeni Tayyar Öz ve Özlem Öz çiftinin 3 şirketine kayyım atandı

TAYYARGİLLER'İN 3 ŞİRKETİNE KAYYIM ATANDI

Lüks yaşamları ve sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkat çeken Tayyar Taylan Öz ve Özlem Öz çifti hakkında yeni gelişme yaşandı. "Tayyargiller" olarak bilinen çiftin mal varlıklarına el konulmasının ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi doğrultusunda çiftin 3 şirketine kayyım atandı.

Sosyal medya fenomeni Tayyar Öz ve Özlem Öz çiftinin 3 şirketine kayyım atandı

NE OLMUŞTU?

Öz çifti hakkında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan incelemelerin ardından Tayyar Taylan Öz ve Özlem Öz hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Öz çifti hakkında, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Vergi usul kanununa muhalefet' ve 'Malvarlığı değerlerinin gayri meşru kaynağını gizlemek' suçlarından soruşturma başlatılmıştı. Yurt dışı çıkış yasağı konulan çiftin geçtiğimiz günlerde tüm mal varlıklarına da el konuşmuştu.

Sosyal medya fenomeni Tayyar Öz ve Özlem Öz çiftinin 3 şirketine kayyım atandı

ÖZLEM ÖZ : BANA SORU SORMAYIN

Çiftin Sağlık Bakanlığı onayı olmadan ürün sattığı, FETÖ ile bağlantısı olduğu ve soy isimlerini değiştirdiği ileri sürülmüştü. Haberlerin ardından takipçilerden çok sayıda mesaj alan Özlem Öz, Instagram hesabından bir video yayınlayarak sitem etmişti. Haklarında haberlerin kim tarafından yapıldığını bilmediğini söyleyen Öz, "Yaklaşık 1 aydır bana haberleri atıyorsunuz. Hakkımızda çeşitli haberler yapıldı. Bunların gerçekliği hakkında, kimin ve kim tarafından yapıldığıyla ilgili bilgim yok. Tayyar Bey de zaten bugün evde değil 'İşim var' diyerek dışarı çıktı. O yüzden bana 'Bize açıklama yapın, ne oldu?' gibi sorular sormayın. Daha önce de notere gitmemiz, köye gitmemiz ana sayfalarda haber yapıldı. Asılsız haberler... Ben aslı olan bir şey olduğu zaman da avukatım tarafından size açıklama yapıyorum. Kendi kendime bir haberle ilgili açıklama yapamam. Ben evimdeyim, çocuklarımla birlikteyim" ifadelerini kullanmıştı.

Sosyal medya fenomeni Tayyar Öz ve Özlem Öz çiftinin 3 şirketine kayyım atandı
Kaynak: DHA
YORUMLAR

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Son Dakika Güncel Tayyar Öz ve Özlem Öz çiftinin 3 şirketine kayyım atandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tayyar Öz ve Özlem Öz çiftinin 3 şirketine kayyım atandı - Son Dakika
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