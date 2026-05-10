SosyalFest 2026 İstanbul Üniversitesinde başladı

Karabük Üniversitesince 2024'te hayata geçirilen, Türkiye'nin ve dünyanın toplumsal sorunlarına yenilikçi, insan odaklı çözümler üretmeyi amaçlayan Sosyal Bilimler Festivali 2026 (SosyalFest) İstanbul Üniversitesi'nde törenle açıldı.

İstanbul Valisi Davut Gül, Beyazıt Kampüsü'ndeki açılışta yaptığı konuşmada, başta kahraman şehitlerin, gazilerin anneleri ve eşleri olmak üzere bütün annelerin gününü kutladı.

Son 20 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde Anadolu'nun her şehrinde üniversitelerin kurulduğunu belirten Gül, "Üniversiteyi kurmak önemli ama bunlara erişim, buralarda bilimin üretilmesi daha kıymetli." dedi.

Gül, öğrencilerin eşit eğitim alabilmesi ve okullara ulaşabilmesi için fiziki ve idari bütün engellerin ortadan kaldırıldığını kaydederek, "Öğrencilerimizin hemen hemen tamamı tercih ettiklerinde Kredi Yurtlar Kurumunun yurtlarına yerleşebiliyorlar. Bu o kadar kıymetli ki. Anadolu'nun herhangi bir kasabasında, köyünde ekonomik şartları çok iyi olmasa bile 'Ben okumak istiyorum. Şu şehirde okumak istiyorum' dediğinde ekonomik olarak bir engelle karşılaşmadan barınma imkanları devletimizin imkanlarıyla çözülüyor." diye konuştu.

İstanbul'da 58 üniversitede 1 milyon öğrenci olduğunu aktaran Gül, "2053 vizyonunun altını dolduracak kişiler başta hocalarımız olmak üzere öğrencilerimiz bu işlere maddi manevi katkı sunan arkadaşlarımız, bu işi sadece matematikle, sayısalla, teknolojiyle açıklayamayız. İşte sosyal bilimler bunun için kıymetli." ifadelerini kullandı.

Vali Gül, Karabük ile İstanbul Üniversitesinin diğer üniversitelerle birlikte iş yapma kültürünü ortaya koyduğu bu etkinliğin tıpkı TEKNOFEST'te olduğu gibi günü geldiğinde çok daha büyük mekanlarda ve daha da büyük katılımlarla gerçekleşeceğini dile getirdi.

SosyalFest'teki dört başlığın çok kıymetli olduğunu aktaran Gül, şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı vizyonundan bahsediyoruz. Ortaya konulan bir hedef var. Türk dünyasından bahsediyorum. Artık seven sevmeyen, dost düşman, herkesin kabul ettiği, önümüzdeki yüzyılda bu birlikteliğin olabildiğince güçlü şekilde ortaya konulacağını gösteriyor. Sağlıkla ilgili fırsatlar ve tehditler var. Nüfus yaşlanıyor, doğumla ilgili meselelerimiz var. Din önemli bir şemsiye, koruyucu bir kalkan. Bunun doğru anlatılması, doğru öğrenilmesi çok çok kıymetli."

"Gençlerimizin sosyal model tasarlama becerilerini geliştirilmesi önemli"

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar ise böylesine önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Prof. Dr. Zülfikar, "Gençlerimizin sosyal model tasarlama becerilerini geliştirilmesi, toplumsal sorunlara çözüm odaklı yaklaşması, bilimsel düşünceyi gündelik hayatla buluşturması ve üretim süreçlerine de doğal olarak aktif şekilde katılmaları çok değerli." dedi.

"Gençlerimizin yarınları inşa edebilmesi için sosyal modeller üretmesi lazım"

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık da Sosyalfest'in kısa sürede büyük bir marka haline geldiğini belirtti.

Prof. Dr. Kırışık, bundan dolayı son derece gururlu olduklarını dile getirerek, "İlkini 2024 yılında Karabük Üniversitesi Merkez Kampüsü'nde yapmış olduğumuz SosyalFest'te şunu açıkça gördük ki gençlerimizin yarınları inşa edebilmesi için sosyal modeller üretmesi lazım. Bu sosyal modellerin üretileceği sosyal bilim alanlarının desteklenmesi güçlendirilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından rektörler Zülfikar ile Kırışık tarafından SosyalFest'in açılış kurdelesi kesildi.

Protokol üyeleri ve katılımcılar, daha sonra öğrencilerin projelerini sergilediği stantları gezdi.

"İstanbul Üniversitesinin bilim alanlarında sosyal bilimlerin ağırlığı var"

Açılış programının ardından AA muhabirine konuşan İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, bilim toplum kaynaşmasının ve bilimin en yüce değer olmasının öncelikleri arasında yer aldığını söyledi.

Bunlar arasındaki üçüncü unsurun da öğrencilerin içindeki cevherleri ortaya çıkarmak olduğuna dikkati çeken Zülfikar, "İstanbul Üniversitesinin bilim alanlarında sosyal bilimlerin ağırlığı var. Kapasitesinin yüzde 50'si sosyal bilimlerde, yüzde 38'i sağlık bilimlerinde, yüzde 15'i fen bilimlerinde. Çok az miktarda da sanat dalları var. Burada bunun toplumla kaynaşması için birtakım, hakikaten kilit işler yani kilidi çevirecek bu işlemlere ihtiyacı var. Bunların başında da festivaller geliyor." diye konuştu.

Prof. Dr. Zülfikar, TEKNOFEST'in buradaki büyük bir açığı kapadığını, gençliği, girişimcileri, yatırımcıları ve bilim insanlarını tek bir yerde buluşturabildiğini, bunu sosyal alanda da desteklemek gerektiğini belirterek, "İstanbul'da, İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü'nde ve Beyazıt Meydanı'nda bugün başlayan SosyalFest bunu bünyesinde barındırıyor. Bunun hem ülkemize hem insanlığa yararlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Öğrencilere kendilerini görünür kılabilmeleri için birtakım yeni alanlar açılması gerektiğinin önemine işaret eden Zülfikar, "Üniversitelerimiz bilimi öğreten yerler gibi algılanmış. Peki bilimi kim üretecek? Öğrenci üretecek. Öğrencinin mentörü yani hocalarımızla beraber üretecekler. Onun için de sahada olmak lazım. Sahadaki sorunları bilip ona karşılık vermek lazım." değerlendirmesini yaptı.

Prof. Dr. Zülfikar, festivale 12 binin üstünde projeyle katılımın çok önemli olduğuna değinerek, "Gençlere biraz söz vermemiz, gençlerin yollarının açık olmasına imkan tanımamız lazım." dedi.

"Ürettikleri projeleri tanıtmak için büyük bir efor sarf ediyorlar"

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kırışık, AA muhabirine, SosyalFest'in büyük bir heyecanla başlayıp açılışının gerçekleştirildiğini ve olağanüstü bir katılımın olduğunu dile getirdi.

SosyalFest'e gençlerin ve vatandaşların büyük bir ilgi gösterdiğini, gençlerin buraya projeleriyle gelip bunları vatandaşlara tanıttığını belirten Kırışık, "Son derece heyecanlılar. Ürettikleri projeleri tanıtmak için büyük bir efor sarf ediyorlar. Hakikaten muhteşem bir hava var. İstanbul Üniversitemizle birlikte gerçekleştirdiğimiz hakikaten olağanüstü, muhteşem bir organizasyon oldu. İstanbul Üniversitemizin de bu süreçte çok önemli katkıları var." diye konuştu.

Rektör Kırışık, SosyalFest'in özellikle "2053" perspektifine giden yolda, Türkiye Yüzyılı'nı gerçekleştirecek sosyal inovasyon projesi olarak son derece önemli rol oynadığına dikkati çekerek, "Burada büyük bir coşkuyla, büyük bir ilgiyle başlangıcını yaptık. İnşallah geleceğe SosyalFest'in ve gençliğinin damga vuracağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Stantları gezdiğinde öğrencilerin çok coşkulu ve heyecanlı hallerini gözlemlediğini aktaran Kırışık, şunları kaydetti:

"Şimdi ilk SosyalFest'te gördüğümüz projelerin çok ötesinde, çok daha ileri aşamada sosyal inovasyon aşamasına geçmiş sosyal projeler gördüm. Bu, beni çok sevindirdi. Biz, bu SosyalFest'te gençliğimizin sosyal inovasyon sahasındaki gelişimini sağlamak istiyorduk. Gördük ki 2024'ten 2026'ya bizim tahminimizin çok ötesinde, gençlerimizde sosyal inovasyon hareketi ilerlemiş. Biz, belki 5 SosyalFest'te geleceğimiz aşamaya şu anda gelmişiz. Bu, bizim için çok sevindirici bir gelişme. Türkiye için çok önemli bir gelişme. Gelecekte dünyanın sosyal sorunlarına, Türkiye'nin sosyal sorunlarına ve ihtiyaçlarına çözüm üretecek sosyal yenilikçi projeler geliştirilmesini hedefliyoruz. Dünyanın merkezi Türkiye olacak şekilde dünyanın ihtiyaçlarını karşılayacak, dünyanın sorunlarını çözecek, barışı, kardeşliği, huzuru, refahı kalkınmayı dünyaya hediye edecek sosyal projeler üreten bir gençlik hedefliyoruz. Bu hedefe oldukça yaklaştığımızı bugün gördük."