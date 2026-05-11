SosyalFest 2026 Sona Erdi

Karabük Üniversitesince 2024'te hayata geçirilen, Türkiye'nin ve dünyanın toplumsal sorunlarına yenilikçi, insan odaklı çözümler üretmeyi amaçlayan Sosyal Bilimler Festivali 2026 (SosyalFest) ödül töreniyle sona erdi.

İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü'nde düzenlenen törende konuşan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu Gürsoy, gençlerin fikir üreten, çözüm geliştiren ve topluma dokunan projelerini dinlemenin kendileri için çok kıymetli olduğunu söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak "Gönüllüyüz Biz" platformuyla her daim gençlerin yanında olduklarını belirten Gürsoy, "Sizler hayal edin, fikirlerinizi projeye dönüştürün, projelerinizi de hayata hep birlikte geçirelim. Ben emek veren, yol gösteren kıymetli hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Tekrar bu tür festivallerde, hem TEKNOFEST'lerde, hem de SosyalFest'lerde görüşmek dileğiyle. Sizleri bakanlığımızın merkezlerine de bekliyoruz." diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, ilk SosyalFest'e 3 bin olan katılımın bu yıl 4 kat artarak 12 bine çıkmasının çok kıymetli olduğunu, bu artışın SosyalFest'in ileriki yıllardaki projeksiyonunu da ortaya koyduğunu belirtti.

Eminoğlu, ödül miktarının bir önceki yarışmaya göre 700 bin liradan 6 milyon liraya çıkarılmasının enflasyonun çok üzerinde bir artış olduğunu vurguladı.

Projenin 2 yıl önceki başlangıç aşamasındaki heyecana bizzat tanıklık ettiklerini belirten Eminoğlu, "Biz bu projeleri destekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın aslında bahsettiği Türkiye Yüzyılı, gençlerin ve sporun yüzyılı çalışmaların da odağındayız. Sayın Bakanımız Dr. Osman Aşkın Bak başta olmak üzere sahada gençlerimizin her alanda gelişmesine katkı sağlamaya çalışıyoruz." dedi.

Eminoğlu, İstanbul Üniversitesinin ilmin, bilimin ve medeniyetin beşiği olduğunu dile getirerek, "Hani 'Zulüm 1453'te başladı' diyenlere inat aslında ilmin, merkezin beşiğindeyiz şu anda. Buradan çok daha yüksek bir şekilde, gür sesimizi yükseltmeliyiz. Çünkü baktığımız zaman bu ilim yuvasında inşallah birçok Akşemseddinler, birçok Fatih Sultan Mehmetler yetişecek." diye konuştu.

"Sosyal bilimlerde en güçlü bilgi, insanla temas eden bilgidir"

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, 2 gün boyunca gençliğin enerjisini, sosyal bilimlerin üretici gücünü, akademik rehberliğin değerini ve ortak çalışma kültürünün bereketini gördüklerini söyledi.

Zülfikar, sosyal bilimler alanlarında sorunları yerinde görmek, irdelemek, çözüm önerileri oluşturmak, geleceği şekillendirecek projeler yapmak, ortak yaşam ve adil refah üzerine kurulu bir toplum oluşturmak için SosyalFest'in önemli ve gerekli bir örnek olduğunu dile getirdi.

Prof. Dr. Zülfikar, "Gençlerimize imkan verildiğinde onlar bugünün meselelerini anlamakta ve yarının çözüm yollarını kurmaya başlamaktadırlar. Burada gördüğümüz her proje, her fikir, her sunum ve her tartışma aslında Türkiye'nin sosyal bilimler hamlesi adına umut verici bir gelişmedir. Gençlerimizin toplumu anlama, sorunları görme, çözüm üretme ve bunu bilimsel bir zeminde ifade etme kabiliyeti geleceğe güvenimizi daha da artırmaktadır." ifadelerini kullandı.

SosyalFest'in, gençlerin sosyal fayda üretme becerisini güçlendiren ortak yaşama kültürüne, kainata değer katabilmesi için kıymetli bir zemin oluşturduğunu ifade eden Zülfikar, şunları söyledi:

"Sevgili öğrencilerimiz, bugün sizlere birkaç samimi tavsiyede bulunmak istiyorum. Öncelikle bu festivalde geliştirdiğiniz o fikirleri bugün bu şekliyle burada bırakmayın. Bir projeye, dosya haline dönüştürün. Bir yarışma başvurusu tamamlanmış olarak bakmayın. Bunu eksik bir iş olarak bırakmayın. Onu geliştirin, ölçün, sahaya taşıyın. Yeni paydaşlarla buluşturun. Eksiklikleri görün. Yeniden kurun ve bu fikri birleştirecek proje paydaşları bulun. İyi fikir bildiğiniz gibi emekle olgunlaşır, zaman içerisinde değerini bulur."

Zülfikar, gençlere toplumun sesini dinlemeyi de ihmal etmemelerini tavsiye ederek, "Sosyal bilimlerde en güçlü bilgi, insanla temas eden bilgidir. Bir mahallenin, bir ailenin, bir gencin, bir hastanın, bir yaşlının, bir öğrencinin, bir çalışanın elini tutun. Onlara el verin. Onların halinden anlayın ve onların halinden, durumdan vazife çıkartın. Bu yüzden veriyi önemseyin, sahayı önemseyin, insan hikayelerini önemseyin. Akademik bilgiyle insan tecrübesini birlikte okuduğunuzda, çok daha güçlü sonuçlara ulaşabilirsiniz. Üçüncü olarak birlikte çalışmayı da öğrenin." şeklinde konuştu.

"Cumhurbaşkanı'mızın Türkiye Yüzyılı vizyonu SosyalFest'in ilham kaynağıdır"

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, dünyada sosyal inovasyonun ülkeler tarafından son derece önemsenen ve medeniyet inşasında son derece kritik bir role sahip olan bir önemi bulunduğunu belirterek, SosyalFest ile birlikte bir medeniyet inşası hareketi başlattıklarını söyledi.

Medeniyet inşasında ülkenin kendi değerlerinin kritik öneme sahip olduğu kaydeden Kırışık, "Biz de ülkemizin değerlerinden esinlenerek hazırlanacak sosyal modellere, sosyal inovasyonlara, bu suretle SosyalFest'te kapı açıyoruz." dedi.

Kırışık, Türk milletinin tarihte büyük roller üstlenmiş, kendi değerlerini inşa etmiş ve kendi değerlerine dayanan büyük bir medeniyet inşa etmiş bir millet olduğunu belirterek, "İşte bu değerlerimizi yeniden kullanarak sosyal modeller, sosyal inovasyonlar ortaya çıkararak, tarihte yeniden en önemli yerimizi Türkiye Yüzyılı medeniyetini hayata geçirmek zorundayız. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Türkiye Yüzyılı vizyonu SosyalFest'in ilham kaynağıdır ve bunu hayata geçirmek için gayret göstermektedir." diye konuştu.

Gördükleri projelerin geleceğe dair umutları yeşerttiğini dile getiren Kırışık, "Bunlar gelecekte beklediğimiz Türkiye Yüzyılı'nı, çok daha yakın tarihlerde Türkiye Yüzyılı medeniyetini kuracağımızı açıkça göstermiştir." ifadesini kullandı.

"Öğrencilerimiz çok anlamlı bir işe imza atarken ülkemizin geleceğine de iz bırakmış olacaklar"

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İbrahim Beşinci, böyle bir projede bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, TÜGVA ailesi olarak sosyal hayatın bir parçası olmaya çalıştıklarını ve bu kapsamda birçok projeyi de hayata geçirdiklerini söyledi.

Tolstoy'un "Kendi acını hissedebiliyorsan canlısın, başkasının acısını hissediyorsan insansın" ifadesini aktaran Beşinci, "Dolayısıyla sosyal çalışmalar, insanın mevcut durumu, varacağı nokta bunların tamamı insanın biyolojik, psikolojik ve sosyolojik konusuyla alakalı. Bu konuyla ilgili çalışma yapan bütün hocalarımız ve tabii ki öğrencilerimiz çok anlamlı bir işe imza atarken inanıyorum ki ülkemizin geleceğine de iz bırakmış olacaklar. Bu kapsamda kültürel zenginliklerimizin korunması, bu köklü medeniyetin güçlenmesi, dünyanın geleceğine hürriyet, hakkaniyet, insaniyet, ahlakiyat olarak yazacaktır diye inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından ödül alan proje sahiplerinden birincilere 100 bin, ikincilere 70 bin, üçüncülere 30 bin lira olmak üzere 90 kişiye toplamda 6 milyon lira tutarındaki ödülleri takdim edildi.

Tören, SosyalFest aile fotoğrafı çekimiyle sona erdi.