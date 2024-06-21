Şövalye Adası'nda Yangına İlk Müdahale Eğitimi Verildi

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(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından kara yoluyla ulaşımın olmadığı Fethiye açıklarındaki Şövalye Adası'nda yaşayan vatandaşlara, yangına ilk müdahale eğitimi verildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde sahilden görüş mesafesinde bulunan vancak kara yoluyla ulaşımın olmadığı Şövalye Adası, yaz sezonun gelmesiyle birlikte yerli ve yabancı turistleri de ağırlamaya başladı.

Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, Rodos Şövalyeleri'nin üs olarak kullandığı Şövalye Adası, 23 hektar alanda, 70 bina, 4 konaklama tesisi, restoranlar ve plajları barındırıyor.

Yaz sezonun gelmesiyle birlikte nüfus artışı nedeniyle adada çıkabilecek yangınlara karşı önlem amaçlı bölge halkına, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından yangına ilk müdahale eğitimi verildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Mehmet Karyağdı ve şube müdürleri itfaiye ekipleri ile birlikte, ada içinde kurulan yangın hidrantları ve yangın dolaplarının kontrollerini yaparak, vatandaşların dikkat etmesi gereken konular hakkında bilgi verdi.

İnci; "İtfaiye'nin burada olması bizi daha güvende hissettirdi"

Ada içerisinde işletmesi bulunan Osman İnci, Ada'da daha önce 4-5 yangına müdahale ettiklerini belirterek, "Ada içerisinde ağaçların bol olması, kuru otların olması nedeniyle yangın riski de oluyor. İtfaiye ekipleri 50 metre 100 metre mesafelerde hidrantlar kurdu. Son atlattığımız yangında, ne yaşadığımı bir tek ben biliyorum. Adanın kapalı olması ana kara gibi olmaması nedeniyle biz burada bir kutunun içinde gibiyiz. Tekneyle ulaşım sağlamalarına rağmen 20 dakika kadar kısa sürede burada oluyorlar. İtfaiye ekiplerinin buraya gelmesi bu eğitimi bize vermesi bu sistemin kurulması öncelikle bizler için, kendimizi daha güvende hissettirdi. İtfaiye ekibimiz desteklerini esirgemiyorlar çok teşekkür ederiz."

"Düşünüldüğümüzü yakından hissettirdiler"

19 yıldır Şövalye Adası'nda yaşayan Zeynep Kocasinan, yaklaşık 3-4 hafta önce bir yangın atlattıklarını ve ilk müdahaleyi kendilerinin yaptığını söyledi. Kocasinan, "İtfaiye Dairesi Başkanlığının farklı bölgelerde hidrantlarının bulunması bize bir güven veriyor. Çünkü kendi imkanlarımız ile daha kısıtlı olarak yangına müdahale etmek zorunda kalacaktık. İtfaiye ekipleri bugün bu eğitimleri bize sabırla, sakinlikle çok net bir şekilde uygulamalı olarak bize anlattılar. Bizi önemseyerek ciddiye alarak, kontrolleri düzenli olarak yapması bizim düşünüldüğümüzü yakından hissettirdiler" dedi.

"Her vatandaş ilk müdahaleyi bilmeli"

30 yıldır Ada'da yaşayan Doktor Erdoğan Aydın da şunları söyledi:

"Bugüne kadar ada halkı olarak çıkan yangınları kendi imkanlarımızla söndürmeye çalıştık. Tam yıldığımız anda itfaiye ekiplerimiz gelerek hiçbir yangın büyük bir hasar oluşturmadan söndürdük. İtfaiyemizi gördüğümüz anda çok mutlu oluyoruz. Kendi imkanlarımız kısıtlıydı. Bugün itfaiyenin bütün generalleri burada ve karşılaştıkları her vatandaşa tek tek bu eğitimi verdiler. Bu işe ne kadar önem verildiğini görüyoruz. İlk yardımı sağlık konusunda nasıl bilmeliysek yangın konusunda da her vatandaş ilk müdahaleyi bilmeli."

"Oluşabilecek yangınlara karşı tedbirli olmalılar"

Gerçekleşen etkinlik hakkında bilgi veren İtfaiye Daire Başkanı Mehmet Karyağdı ise şöyle konuştu:

"Buranın ada olmasından dolayı kara ulaşımı yok. Bu yüzden ekiplerimiz olası itfaiye olaylarında iki deniz ulaşımı ile gelmek durumunda kalıyorlar. Anlık müdahale süreci ve efor sarf eden bir durum söz konusu. Şövalye Adası'nda yangın anında kullanılabilecek yangın hidrantlarımız musluklarımız var. Bunların yanına yangın dolabı yaptırdık ve içerisine 100 metreye uzanabilecek hortumlar koyduk. Bölge haklına da yangın sırasında ne yapmaları gerektiği konusunda bilgilendirme ve eğitim verdik. Mevcut itfaiye sistemleri üzerinden bu sistemleri de anlık olarak takip edebiliyoruz. Bu hidrantlarımızın olası bir yangında vatandaşlarımız tarafından kullanılmasının yararlı olacağını düşünüyoruz. Ayrıca yerli ve yabancı misafirlerimize, hava sıcaklarının artması nedeniyle oluşabilecek yangınlara karşı tedbirli olmalarını, bilinçsizce ateş yakmamaları, yol ağları üzerinde sigara izmaritleri atmamaları, belirlenen yerler haricindeki piknik alanlarında ateş yakmamalarını önemle rica ediyoruz. Her hangi bir yangın görmeleri durumunda 112 Acil Çağrı merkezini aramalarını önemsiyoruz."