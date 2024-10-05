Sporcu Kaymakam Metehan Güngör - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sporcu Kaymakam Metehan Güngör

Sporcu Kaymakam Metehan Güngör

Kıbrısçık Kaymakamı Güngör, spora yönelmek isteyenler için rol model olmayı hedefliyor.

05.10.2024 12:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sporu yaşam tarzı olarak benimseyen Bolu'nun Kıbrsıcık Kaymakamı Metehan Güngör, spora ilgiyi artırmak istiyor.

Kıbrıscık'ta mayısta göreve başlayan 26 yaşındaki Kaymakam Güngör, ilçede yaptığı çalışmaların yanı sıra sportif faaliyetleriyle öne çıkıyor.

Sporla iç içe hayat yaşayan Güngör, futbol, yüzme, boks ve vücut geliştirme gibi spor dallarıyla ilgilendi.

Sakatlık ve sağlık sorunları nedeniyle futbolu bıraktıktan sonra doktorunun tavsiyesi üzerine başladığı yüzmede Türkiye'de önemli dereceler elde eden Güngör, 2016 yılından beri yüzmenin yanı sıra vücut geliştirme sporunu sürdürüyor.

Spora olan ilgisi dolayısıyla "vücut adam", "sporcu kaymakam" gibi lakaplar takılan Güngör, insanların spora yönelmesinde rol model olmak istiyor.

"Spor benim için vazgeçilmez bir yaşam tarzı"

Kaymakam Metehan Güngör, AA muhabirine, sporun kendisi için vazgeçilemez bir yaşam tarzı olduğunu söyledi.

Farklı spor dallarıyla ilgilendiğini ancak sakatlıklar ve sağlık sebepleri nedeniyle çalışmalarına vücut geliştirme ve yüzmeyle devam ettiğini belirten Güngör, "Yüzme daha sonra hayatımda profesyonel bir seviyeye geldi. Yüzmede Türkiye'de önemli dereceler yaptım. Yüzmede, Türkiye'de yarı olimpikte 25 metrede 14 saniye, olimpik branşta da 50 metrede de 31 saniye derecem var. Ayrıca 2016'dan beri vücut geliştirme Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyorum fakat mülki idare amirliği hasebiyle bu şampiyonaya giremedik. Biraz ertelendi. İnşallah bu hedefimizi gerçekleştirme gayretinde olacağız." diye konuştu.

Güngör, çalışmalarına önceki kaymakamların girişimleriyle Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından inşa edilen spor salonunda devam ettiğini anlattı.

Spor salonunu aktif hale getirmeyi amaçladıklarını aktaran Güngör, "Amacımız sadece vücut geliştirme, fitness değil; dövüş sporları, karate, muay thai, boks ve atletizmde çocuklar geliştirmek. En önemlisi burada spordan uzak olan halkı spora teşvik etmek çünkü spor sayesinde fiziksel ve zihinsel gelişim tamamlanıyor." dedi.

"Meslek büyüklerim benim için 'vücut adam' tabirini çok kullanıyorlardı"

Güngör, spor olmadan yapamadığını dile getirerek, "Hedefim Türkiye'de bir kaymakamın da sporcu olduğunu, rol model olabileceğini herkese gösterebilmek. Umarım bu konuda başarılı oluruz. Hatay'da görev yaparken oradaki meslek büyüklerim benim için özellikle 'vücut adam' tabirini çok kullanıyorlardı. Bu açıkçası bana mutluluk veriyordu. Böyle anılmak da güzel. 'Sporcu kaymakam', 'kaslı kaymakam', 'vücut adam' gibi ünvanları elde ettik. Bu da gerçekten mutluluk vericiydi bizim adımıza." ifadelerini kullandı.

Güngör, hangi mesleği yaparsa yapsın herkesin mutlaka sporla ilgilenmesi hatta dereceler elde etmesi gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Savcı, hakim, kaymakam, birçok meslektaşım çeşitli alanlarda, çeşitli branşlarda spor faaliyetleri icra ediyorlar. Ben herkesin meslek gözetmeksizin spora yoğunlaşabileceği taraftarıyım. Mülki idare amiri olarak gayem; rol model olmak. Fitnessla vücut geliştirmeyle ülkemi temsil edebiliyorsam bu ünvanları alabiliyorsam ne mutlu bana. Herkes de bunu yapabilir. O yüzden öz güvenli olsunlar, kendilerine inansınlar."

Bolu Emniyet Müdür Yardımcısı Türker Uygur'un Türkiye 2024 Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası'nda 3'üncü olmasına değinen Güngör, "Gurur duydum. Bir emniyet müdürümüzün ki yaşı 51. Bu yaşta birinin Türkiye'de derece yapması bizi çok motive etti. Kendisiyle bu konu üzerinde görüşmedim. İnşallah hedefimiz kendisiyle görüşüp spor salonumuza davet edip bir antrenman yaparak güzel bir görüntü oluşturmak." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kıbrısçık, Kültür, Güncel, Yaşam, Spor, bolu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sporcu Kaymakam Metehan Güngör - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:14 İki kadını vahşice katleden ’sur canisi’nin babası konuştu: Biri sevgilisi, diğeri arkadaşıydı İki kadını vahşice katleden 'sur canisi'nin babası konuştu: Biri sevgilisi, diğeri arkadaşıydı
13:12 TFF’de büyük skandal Kadın hakemle erkek gözlemcinin cinsel içerikli videosu ortaya çıktı TFF'de büyük skandal! Kadın hakemle erkek gözlemcinin cinsel içerikli videosu ortaya çıktı
12:40 Vatandaşa neler yedirmişler neler İşte gıdada yapılan oyunların illere göre dağılımı Vatandaşa neler yedirmişler neler! İşte gıdada yapılan oyunların illere göre dağılımı
09:49 Kasiyeri öldüren katil zanlısının annesinden skandal sözler Kasiyeri öldüren katil zanlısının annesinden skandal sözler
09:29 Fatih’teki çifte cinayette kan donduran detay Fatih'teki çifte cinayette kan donduran detay
15:40 Şanlıurfa’da bir ilk Kadın otobüs şoförü görevine başladı Şanlıurfa'da bir ilk! Kadın otobüs şoförü görevine başladı
15:23 “Ablam kocama göğüslerinin fotoğrafını attı“ dedi, baldızın savunması ise hayrete düşürdü "Ablam kocama göğüslerinin fotoğrafını attı" dedi, baldızın savunması ise hayrete düşürdü
15:21 Beyoğlu sapıklarından birinin ’ahlak’ paylaşımı “pes artık“ dedirtti Beyoğlu sapıklarından birinin 'ahlak' paylaşımı "pes artık" dedirtti
15:18 Hamsilere adım adım takip Hamsilere adım adım takip
15:12 Bursa halkına sorduk: ’’Babalar neden sevgisini göstermez’’ Bursa halkına sorduk: ''Babalar neden sevgisini göstermez?''
14:59 Ancelotti’nin Arda Güler’e dedikleri öyle böyle değil Ancelotti'nin Arda Güler'e dedikleri öyle böyle değil
14:52 Araştırma 39 ilde yapıldı Son seçim anketinde büyük sürprizler var Araştırma 39 ilde yapıldı! Son seçim anketinde büyük sürprizler var
14:50 Suriye’den Türkiye’ye getirilen 79 ton ceviz içi imha edildi Suriye'den Türkiye'ye getirilen 79 ton ceviz içi imha edildi
14:48 Acil serviste 12 saat tedavi olmayı bekleyen genç hemşire, hayatını kaybetti Acil serviste 12 saat tedavi olmayı bekleyen genç hemşire, hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2024 13:40:16. #1.12#
SON DAKİKA: Sporcu Kaymakam Metehan Güngör - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement