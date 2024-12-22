Sporcular 4 mevsim boyunca kayak yarışlarına simülasyonla hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sporcular 4 mevsim boyunca kayak yarışlarına simülasyonla hazırlanıyor

Geniş Video İzle

Sporcular 4 mevsim boyunca kayak yarışlarına simülasyonla hazırlanıyor Kar olmadan kayak yapabiliyorlar Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'nün Uludağ'da bulunan similasyon merkezi, kar yağışının olmadığı dönemlerde kayak sporcularına 4 mevsim boyunca yarışlara hazırlanma fırsatı sağlıyor.

22.12.2024 10:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sporcular 4 mevsim boyunca kayak yarışlarına simülasyonla hazırlanıyor

Kar olmadan kayak yapabiliyorlar

BURSA - Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'nün Uludağ'da bulunan similasyon merkezi, kar yağışının olmadığı dönemlerde kayak sporcularına 4 mevsim boyunca yarışlara hazırlanma fırsatı sağlıyor.

Türkiye'nin en büyük kış ve doğa sporları merkezlerinden biri olan Uludağ'da, istenilen düzeyde kar yağmaması kayak turizmini olumsuz etkiledi. Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Ormanspor Kulübü, simülasyonla verilen kayak eğitimiyle 7-18 yaş arasındaki çocuklara eğitim veriliyor. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'nün Uludağ Kayak Merkezi'nde bulunan tesisinde, sadece kış aylarında değil 4 mevsim boyunca eğitim gören sporcular yarışmalara hazırlanıyor.

Kulübün kuruluş amacının Bursa ve çevre illere sporcu yetiştirmek olduğunu söyleyen Bursa Orman Bölge Müdür Yardımcısı ve Ormanspor Kulübü Başkanı Ali Yapmış, "1986 yılında Ormanspor Kulübü adı altında kurulan kulübümüz o günden itibaren faaliyetlerine devam ediyor. Kuruluş amacımız Bursa ve çevre illerde kayak sporcusu yetiştirmek. Kayak yapmak isteyen çocuklara temel eğitim veriyoruz. Spora devam etmek isteyenlere destek vererek antrenörlerle birlikte devam ediyoruz. Buradaki teknik personelimiz Orman Bölge Müdürlüğünün personeli. 2021 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı'na proje sunduk ve destek gördü. Bu proje çerçevesinde kayak ve snowboard simülatörü kullanmaya başladık. Amacımız kayak sporunu geliştirmek, çocuklarımızı temel eğitim vermek. Öğrenmek isteyen gençlerimizi buraya bekliyoruz. Şehit ve gazi çocuklarını zaman zaman buraya getirip kayak eğitimi veriyoruz. Bizim 3 katagoride 8 sporcumuz var" dedi.

4 yaşından beri bu sporu yaptığını belirten kulüp antrenörü Onur Can Buğday, "Kayak bir kış sporu. Bu zamana kadar sadece kış aylarında eğitim veriyorduk. Geldiğimiz aşamada da kayak sporunu teknolojiyle buluşturup kayak simülatörü kullanmaya başladık. Eğitimlerimizi bütün sene devam ettirerek 4 mevsime yaymayı planladık. 7-18 yaş arası öğrencilerimiz var. Emek ve özveri isteyen bir spor. Dışarıdan görüldüğünde basit kalabilen bir spor ancak arka planında bütün seneye yayılan bir eğitim gerektiriyor. İstekli olan çocuklarımızı milli sporculuk aşamasına taşıyoruz. Biz çocuklara Alp disiplini branşında simülasyon eğitimi veriyoruz. Kayak simülasyonun içerisinde dünyadaki çeşitli pistler var. Öğrencinin seviyesine göre, temel eğitimden profesyonel seviyeye kadar eğitim veriyoruz. Kayak simülatörümüz bu anlamda Bursa'daki kulüpler arasında da tek olma özelliğini taşıyor. Öğrencilerimizi mevsim ve kar şartlarına bağlı kalmaksızın kondisyonlarını bütün sene boyunca en üst seviyede tutabiliyoruz" şeklinde konuştu.

Sporcular 4 mevsim boyunca kayak yarışlarına simülasyonla hazırlanıyor
Kaynak: İHA

Teknoloji, Güncel, Uludağ, Bursa, Spor, kar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sporcular 4 mevsim boyunca kayak yarışlarına simülasyonla hazırlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:27 Muğla’da hastaneye çarpan helikopter düştü: 4 kişi hayatını kaybetti Muğla'da hastaneye çarpan helikopter düştü: 4 kişi hayatını kaybetti
10:13 Suriyelilerin ülkelerine dönüşlerini kolaylaştıracak yeni adımlar devrede Suriyelilerin ülkelerine dönüşlerini kolaylaştıracak yeni adımlar devrede
08:34 AK Parti kulisleri hareketli: En düşük emekli aylığı 14 bin 200 liraya yükseltilecek AK Parti kulisleri hareketli: En düşük emekli aylığı 14 bin 200 liraya yükseltilecek
07:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki günlerde Şam’ı ziyaret edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki günlerde Şam'ı ziyaret edecek
01:17 ABD, Yemen’in başkenti Sana’yı vurdu ABD, Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu
10:34 En düşük emekli maaşı için yeni formül gündemde En düşük emekli maaşı için yeni formül gündemde
10:31 İsveçli rapçi Gaboro vurularak öldürüldü İsveçli rapçi Gaboro vurularak öldürüldü
10:27 Diyarbakır’da 13 araç birbirine girdi Çok sayıda yaralı var Diyarbakır'da 13 araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var
10:26 Bu markalardan uzak durun İşte vatandaşa domuz eti yediren firmalar Bu markalardan uzak durun! İşte vatandaşa domuz eti yediren firmalar
10:25 Fenerbahçe taraftarları tesisi bastı Fenerbahçe taraftarları tesisi bastı
10:20 Otomotiv devi on binlerce çalışanını işten çıkaracak Otomotiv devi on binlerce çalışanını işten çıkaracak
10:17 Unutulan Türkler Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yardım istedi Unutulan Türkler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi
10:12 Aydınlı çift bebeklerine ünlü markanın adını koydu Aydınlı çift bebeklerine ünlü markanın adını koydu
09:55 Mustafa Keser’den kahreden haber: Eşiyle aynı hastalığa yakalandı Mustafa Keser'den kahreden haber: Eşiyle aynı hastalığa yakalandı
09:47 BM’nin Suriye için verdiği rakamlar korkutucu BM'nin Suriye için verdiği rakamlar korkutucu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2024 11:17:52. #1.12#
SON DAKİKA: Sporcular 4 mevsim boyunca kayak yarışlarına simülasyonla hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.