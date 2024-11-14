Spotify, Video Podcast'lerle YouTube'a Rakip Olacak - Son Dakika
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Spotify, Video Podcast'lerle YouTube'a Rakip Olacak

Spotify, popüler podcast'leri reklamsız sunarak YouTube'a rakip olmayı planlıyor.

14.11.2024 11:49
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NEW YORK, 14 Kasım (Xinhua) -- İsveçli ses yayını ve medya sağlayıcısı Spotify, yıldız sunucuların konuklarıyla yaptığı röportajların yer aldığı videolara olan takipçi ilgisinin artması karşısında ABD'li yayıncılık devi YouTube'a rakip olarak daha fazla podcast yayıncısını kendi platformu için video hazırlamaya iknaya yöneldi.

The Wall Street Journal'ın çarşamba günkü haberine göre popüler videolar hazırlayan ve belirli izlenme eşiğini aşan sunuculara ödeme yapmayı planlayan Spotify, yakında para ödeyen abonelerine "The Joe Rogan Experience" ve "Anything Goes with Emma Chamberlain" gibi programları reklamsız izleme olanağı tanıyacak. Spotify an itibarıyla sunucuların podcast videoları yüklemesine izin veriyor, ancak onlara ödeme yapmıyor.

Spotify en çok dinlenen podcast yayınlarından bazılarına ev sahipliği yapıyor. Ancak daha fazla dinleyicinin favori programlarını YouTube'da izleme veya dinlemeyi tercih etmesi yüzünden mecradaki hakimiyetinin azaldığına dair işaretler bulunuyor. Google'ın sahip olduğu YouTube, birçok genç için eğlence alışkanlıklarının merkezi haline geldi ve reklam gelirlerini video yayımlayan içerik oluşturucularıyla paylaşarak onları daha fazla içerik üretmeye teşvik ediyor.

Spotify, Ocak ayından itibaren ABD, İngiltere, Avustralya ve Kanada'daki paralı abonelerine video podcast'leri reklamsız izleme imkanı sunmayı planlıyor.

Haberde, "Spotify, bu kesintisiz deneyimin güçlü keşif algoritmalarıyla birleşerek platformdaki video podcast'lerin daha fazla tüketilmesini sağlayacağına inanıyor. Bölümlere yerleştirilen reklamları çıkarırken sunucunun okuduğu mesajları bırakan bu hizmet, Spotify'ın podcast videolarının, kullanıcıların reklamsız görüntüleme için daha fazla ödeme yapmak zorunda olduğu YouTube'dakilerden farklılaşmasını da sağlayabilir" ifadesi yer aldı.

Kaynak: Xinhua

Teknoloji, YouTube, Spotify, Eğitim, Finans, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Spotify, Video Podcast'lerle YouTube'a Rakip Olacak - Son Dakika

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