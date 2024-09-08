Van Barosu, Stajyer Avukatlar Yarışması'nda Birinci Oldu

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Türkiye Barolar Birliğinin (TBB) düzenlediği Stajyer Avukatlar Kurgusal Duruşma Yarışması'nın bu yılki birincisi Van Barosu oldu.

TBB'den yapılan açıklamaya göre, TBB Eğitim Merkezi tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenen Stajyer Avukatlar Kurgusal Duruşma Yarışması'nın ikinci aşaması olan final karşılaşmaları, 7-8 Eylül'de Ankara'da gerçekleştirildi.

Mayıs ayında 56 baronun katılımıyla yapılan bölge elemelerinde birinciliği alan Antalya, Batman, Kocaeli, Konya, Kütahya, Trabzon ve Van barolarına kayıtlı stajyer avukatların katıldığı final yarışmasında birinciliği Van Barosu aldı. Kocaeli Barosu ikinci, Antalya Barosu ise üçüncü oldu.

İki gün süren final yarışmaları, TBB Başkanı Erinç Sağkan ile Başkan Yardımcısı ve Eğitim Merkezi Koordinatörü Ercan Demir'in konuşmalarıyla başladı.

Sağkan, konuşmasında, yarışmaya katılan tüm stajyer meslektaşlarının kazandığına inandıklarını vurguladı.

Ancak rekabet olmadan yarışmanın da olmayacağını anlatan Sağkan, "Bundan birkaç sene sonra, mesleğin hangi alanında olursanız olun aslında bu yarışmaya sadece katılarak kazandığınızı çok daha iyi anlayacaksınız. Stajyer avukatlarımızı medeni cesaretlerinden dolayı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Yarışmanın ödüllerini, TBB Başkanı Erinç Sağkan ile Başkan Yardımcısı ve Eğitim Merkezi Koordinatörü Ercan Demir takdim etti.