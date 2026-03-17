STM\'den NATO INT-CORE Projesine Yeni Teknolojiler

Türk savunma sanayisinde ileri teknolojiler geliştiren STM, NATO'nun farklı bilgi sistemlerini birlikte çalışabilir hale getiren ve bilgi akışını sağlayan INT-CORE teknolojisine yeni kabiliyetler kazandırıyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde NATO'ya bugüne kadar çok sayıda proje geliştiren STM, komuta kontrol alanında yeni bir sözleşmeye imza attı.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, NATO'daki karar vericiler ve komuta kademesi için haberleşme ve bilgi sistemlerinin temini, kurulumu ve idamesinden sorumlu NATO İletişim ve Bilgi Ajansı (NCI Agency) ile STM arasında, NATO Integration Core (INT-CORE) projesinin modernizasyonu ve yeni teknolojik altyapılar kazandırılması için 2024 yılında sözleşme imzalandı.

NATO'nun bilgi sistemlerini daha etkin çalıştırmak ve karar alma süreçlerini hızlandırmak amacıyla geliştirilen INT-CORE projesi ile farklı sistemlerden gelen veriler standart hale getirilerek sahadaki durumsal farkındalığın artırılması hedefleniyor.

Proje kapsamında STM'nin kazandıracağı yenilikler arasında "lake diver" öne çıkıyor. Veri gölü (data lake) yapısında toplanan büyük hacimli veriler, lake diver sayesinde analiz edilerek anlamlı bağlamlara dönüştürülüyor. Sistem, büyük veri havuzlarında arama, filtreleme ve modelleme yaparak kritik bilgileri haritalar üzerinden askeri karar vericilere sunuyor.

"Projeye modernizasyon ve yeni yetkinlikler kazandırıyoruz"

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, şirketin NATO için bugüne kadar birçok proje geliştirdiğini belirterek şunları ifade etti:

"Güvenlik ve savunma alanında uluslararası başarılarımıza bir yenisini daha eklemekten gurur duyuyoruz. INT-CORE projesi, NATO'nun farklı bilgi sistemlerini bir arada çalışabilir hale getiren bir teknolojik altyapı. Farklı sistemlerden gelen veriler standart bir hale getiriliyor. Bu sayede savaş alanında ihtiyaç duyulan bilginin doğru zamanda doğru kişilere iletilmesi sağlanıyor. INT-CORE projesinin gelişimi, bakımı ve destek hizmeti için daha önce 5 yıl boyunca mühendislik hizmeti sağladık. Edindiğimiz tecrübeyle projeye hem modernizasyon hem de yeni yetkinlikler kazandırıyoruz. Yeni özellikler arasında yer alan lake diver, veri tabanındaki hacimli bilgileri etkin şekilde analiz ederek karar vericilerin verileri haritalar üzerinde anlamlandırmasına olanak sağlayacak. Şubat ayında projenin 7. paketinin kabulünü yapacağız. NATO'nun en büyük dijital tatbikatı CWIX'te INT-CORE'nin bu yetkinliklerini aktif olarak kullanıyoruz ve bu yıl da yeni versiyonu kullanacağız."

Proje, komuta kontrol süreçlerine katkı sağlıyor

INT-CORE projesi, savaş alanında durumsal farkındalığı artırarak karar vericilere doğru zamanda doğru bilginin ulaştırılmasını sağlıyor. Sistem, komuta kontrol, müşterek resim, muharebe sahası ve görev bilgileri gibi kritik verilerin yayılımını destekleyen iş süreçlerini içeriyor.

INT-CORE, son olarak CWIX 2025 Tatbikatı'nda bilgi entegrasyonu ve veri gölü oluşturma amacıyla aktif olarak kullanıldı. STM, 2017-2022 yıllarında projede güncelleme ve bakım hizmeti de sağlamıştı.

STM, daha önce NATO'nun stratejik seviye hava komuta kontrol ve füze savunma bilgi sistemi AirC2IS Projesi'nde teknik çözüm ortağı olarak yer aldı.

Şirket ayrıca, NATO'nun istihbarat süreçlerine yönelik açtığı iki ayrı ihaleyi kazanarak INTEL-FS2 Projesi kapsamında istihbarat altyapısına yönelik yazılım geliştirmeye başladı. Çevik yazılım geliştirme yöntemiyle geliştirilen bu uygulamalar, NATO karargahlarının istihbarat süreçlerinde kullanılıyor.

NATO'ya karar destek sistemleri alanında 7 ayrı ihracat gerçekleştiren STM, stratejik şokların etkilerinin analiz edilmesine yönelik geliştirilen NATO Bütünleşik Elastikiyet Karar Destek Modeli ile de karar destek alanında hizmet sunuyor.