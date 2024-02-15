Antalya\'da Su Baskınları Sonrası Tahliye Edilen Aileler TSK\'nın Tesislerinde Misafir Ediliyor

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Su baskınlarında zarar görüp tahliye edilen 7 binadaki 66 aile TSK'nın tesislerinde misafir ediliyor

Antalya Valisi Hulusi Şahin:

"Bin 948 dekar alanda su baskını oldu"

"İş yerlerimizin zararlarıyla ilgili yardımları da belli bir barem sistemi var. O sisteme uygun olarak AFAD tarafından desteklenecek.

"Talep eden olursa bu hususta da herhangi bir problemimiz yok"

"Tarım zararlarıyla ilgili de tespitlerimizin hemen sonrasında Cumhurbaşkanlığımıza Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğümüze zararların tazmini için başvuruda bulunacağız"

ANTALYA - Antalya Valisi Hulusi Şahin, 2 gün boyunca kentte etkili olan sağanak sonrası başlatılan zarar ve hasar tespit çalışmalarının yarın itibariyle tamamlanacağını bildirdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekiplerince hasar gören 78 binanın 15'inin az hasarlı, 7 binanın orta, 2 binanın ise ağır hasarlı olarak tespit edildiğini aktaran Şahin, "Orta ve ağır hasarlı tespit edilen binalarda ikamet mümkün değil. O binaların tahliyesi gerekiyor. Biz şu anda o binalarımızı tahliye ediyoruz. Bu 7 binamızda 66 aile mevcut. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait Karpuz Kaldıran Tesislerini bu iş için tahsis ettik. Vatandaşlarımız orada misafir ediyoruz" dedi. Şahin ayrıca KOSGEB'in zarar gören iş yerleri için bir paket hazırladığını da açıkladı.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, AFAD İl Müdürlüğü Afet Koordinasyon Merkezinde kentte geçtiğimiz Salı günü başlayan ve kentte birçok ev, iş yeri, tarım arazisi ile araçlarda zarara yola açan sağanakla ilgili son durumu paylaştı.

Yoğun yağışın özellikle Kepez ve Muratpaşa ilçelerinde etkili olduğunu bazı mahallelerde taşkınlar ve su baskınları oluşturduğunu, yine su baskını sonucu alt geçitte bir vatandaşın hayatını kaybettiğini, 3 vatandaşın yaralandığını ve yaralıların durumunun iyi olduğunu kaydetti.

"En tap seviyeden selden ve su baskınından zarar gören vatandaşlarımızın yardımına koştuk"

Yaşananlar sonrası devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini belirten Vali Şahin, " Antalya merkezde bütün kamu kuruluşları civar illerden gelen, Ankara'dan gelen desteklerle beraber, 2 bin 783 personel, 442 araç, 442 motorlu 7 bot, 20 vidanjör ve 60 arazöze ulaştık. En tap seviyeden selden ve su baskınından zarar gören vatandaşlarımızın yardımına koştuk" dedi.

Su tahliye işlemleri dün akşam itibariyle tamamlandı

112 ihbar sistemine 5 bin 300'ün üzerinde ihbar geldiğini ve bu ihbarların titizlikle değerlendirilip mükerrerler çıktığında 3 bin 300 üzerinde bir ihbarın kayda alındığını aktaran Şahin, "Bunların çok büyük bir bölümü su baskınları, evlerine ve iş yerlerine meydana gelen su baskınları şeklindeydi ve dolayısıyla biz hızlı bir şekilde bunlarla mücadeleye başladık. Tabii aynı zamanda kamu binaları da 46, kamu binası da sudan zarar görmüştü. Belediyelerimizce 2 bin 459, AFAD ekiplerimizce de 228 olmak üzere toplam 2 bin 687 konumda su tahliyesi yaptık ve su tahliye işlemleri saat 14 Şubat saat 21.00 itibariyle tamamlandı" diye konuştu.

"Alt geçitlerde su birikintileri kalmadı"

Kentte bazı hastane ve polikliniklerin de su baskını nedeniyle faaliyetlerinde aksama yaşadığını ifade ede Şahin, şuan itibariyle problemlerin giderildiğini ve hizmete devam ettiğini söyledi. Şahin, 120 okulda sorun yaşandığını ancak eğitimin 2 günlük tatil edilmesinin ardından sorunların giderildiğini, sadece 3 okul ve 1 pansiyonda trafo yanmasıyla alakalı problem devam ettiğini ve pazartesi gününe kadar bu sorunun da hallolacağı bilgisini verdi.

Şahin, şuanda kentteki alt geçitlerde su birikintilerin kalmadığını ve trafik sorununu yaşanmadığını aktardı.

"Tahliye edilen 7 binadaki 66 aile TSK'nın tesislerinde misafir ediliyor"

Zarar tespitiyle ilgili sahada 360 kişiden oluşan tespit ekibiyle çok yoğun bir çalışma gösterdiklerini belirten Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şu an itibariyle tespitleri hemen hemen bitirmiş durumdayız ancak yeni talepler geliyor. Yeni taleplerin değerlendirilmesi süreci zannediyorum yarın ölene kadar da onları tamamlayacağız. Aynı zamanda hasar tespit faaliyetleri de yapıyoruz. Hepinizin bildiği gibi zarar tespit eşya ve ticari mallarla ilgili oluyor. Hasar tespit ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından binanın yapısal durumuna göre yapılıyor ve hasar tespitlerde toplam 78 binada çevre şehircilik ekiplerimiz çalışma yaptı. 54 binamız hasarsız, 15 binamız az hasarlı, 7 binamız orta hasarlı, 2 binamız ise ağır hasarlı olarak tespit edildi. Orta ve ağır hasarlı tespit edilen binalarda ikamet mümkün değil. O binaların tahliyesi gerekiyor. Biz şu anda o binalarımızı tahliye ediyoruz. Bu 7 binamızda 66 aile mevcut. Bunların tahliyelerini yapıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait Karpuz Kaldıran Tesislerini bu iş için tahsis ettik. Vatandaşlarımız orada misafir ediyoruz. Talep eden olursa bu hususta da herhangi bir problemimiz yok. Su baskınlarından etkilenen vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda tahliyelerini ve yerleştirmelerini de yaptık. 16 Ailemizi misafirhanelere yerleştirdik. Biraz önce bahsettiğim gibi binaları ağır ve orta hasarlı olan ailelerimizi de ayrıca yerleştirdik. Bu rakamın dışında onlar."

"Bin 948 dekar alanda su baskını oldu"

Tarımsal zararlar konusunda da bilgiler paylaşan Vali Şahin, "Tespitlerimize göre 299 üreticimizin toplam bin 343 dekar örtülü ve 605 dekar açık olmak üzere bin 948 dekar alanda su baskını olmuştur. Aksu ve Kepez ilçelerimizde 10 çiftçimizin toplam 7 büyükbaş, 70 küçükbaş hayvanı, 70 tavuk, 210 arı kovanı telef oldu, 4 bin kilo kaba yem, 11 bin 300 kilo kesip yem ve bir adet süt sağı makinesi zarar gördü. Tarım zararlarıyla ilgili de tespitlerimizin hemen sonrasında Cumhurbaşkanlığımıza Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğümüze zararların tazmini için başvuruda bulunacağız" diye konuştu.

"Zarar gören iş yerleri için destek paketi hazırlıyor"

İçişleri Bakanlığı acil AFAD ödeneğinden 20 milyon TL gönderdiğini hatırlatan Vali Şahin, selde hayatını kaybeden vatandaşın ailesine 100 bin nakdi yardım yapıldığını, Sosyal Yardımlaşma Vakıflarının da ilk etapta 273 aileye toplam 1 milyon 70 bin TL nakdi, 86 kişiye de giyim yardımı yapıldığını söyledi. Büyükşehir Belediyesi'nin bin 600 aileye, Kepez Belediyesinin 349 aileye, Muratpaşa Belediyesi'nin de bine yakın aileye nakdi yardımda bulunduğunu söyleyen Şahin, "Bu yardımlarımız devam edecek. Tespitlerden sonra eşya yardımlarını Aile Bakanlığımız üzerinden destekleyeceğiz. İş yerlerimizin zararlarıyla ilgili yardımları da belli bir barem sistemi var. O sisteme uygun olarak AFAD tarafından desteklenecek. Ayrıca KOSGEB destek paketleri hazırlıyor, onları da iş yerlerimizin hizmetine sunacağız" ifadelerine yer verdi.

Toplantıya AFAD Başkan Yardımcısı Önder Bozkurt, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Gençlik Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Antalya İl Sağlık Müdürü Evren Ekingen katıldı.