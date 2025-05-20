Suat Kılıç: "Bu Ahval ve Şerait İçerisinde Yeniden Refah Partisi'nin Meclis'te Kurulması Muhtemel Komisyonda Yer Alması Söz Konusu Olmayacaktır" - Son Dakika
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Suat Kılıç: "Bu Ahval ve Şerait İçerisinde Yeniden Refah Partisi'nin Meclis'te Kurulması Muhtemel Komisyonda Yer Alması Söz Konusu Olmayacaktır"

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Siyasi İşler Başkanı Suat Kılıç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, PKK'nın fesih kararının ardından Meclis'te tüm siyasi partilerin katılımıyla bir komisyon kurulması önerisine ilişkin, "Bu ahval ve şerait içerisinde Yeniden Refah Partisi’nin Meclis’te kurulması muhtemel 100 kişilik bir komisyonda yer alması söz konusu olmayacaktır. Biz bilgilendirme istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı tarafından bir liderler zirvesi toplanırsa, kaygılar giderilirse, liderler birinci elden, devlet tarafından bilgilendirilirse, Yeniden Refah Partisi de elbette ki bu konudaki konumunu gözden geçirecektir" dedi.

20.05.2025 16:47
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(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Siyasi İşler Başkanı Suat Kılıç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, PKK'nın fesih kararının ardından Meclis'te tüm siyasi partilerin katılımıyla bir komisyon kurulması önerisine ilişkin, "Bu ahval ve şerait içerisinde Yeniden Refah Partisi'nin Meclis'te kurulması muhtemel 100 kişilik bir komisyonda yer alması söz konusu olmayacaktır. Biz bilgilendirme istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı tarafından bir liderler zirvesi toplanırsa, kaygılar giderilirse, liderler birinci elden, devlet tarafından bilgilendirilirse, Yeniden Refah Partisi de elbette ki bu konudaki konumunu gözden geçirecektir" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Siyasi İşler Başkanı Suat Kılıç, partisinin MYK toplantısı sonrasında, parti genel merkezinde basın açıklaması yaptı.

"Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin gelişmeleri, halka açık kaynaklardan takip ettiklerini söyleyen Kılıç, "Terör örgütünün sözde fesih bildirisiyle, DEM Parti heyetinin söylemleri arasında doğru yolu ve istikameti bulmaya çalışıyoruz. Zira, Meclis'te temsil edilen partilere, devlet tarafından doğrudan bir bilgilendirme yapılmadı, yapılmıyor. Böyle süreç mi olur? Devlet nerede? Hükümet nerede? Kamu görevlileri nerede? Geç olsa da güç olmasın" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunan Kılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın acilen "liderler zirvesini" toplaması, Meclis'te temsil edilen partilere doğrudan bilgilendirme yapması gerektiğini ifade etti.

"DEM Parti'den gelen mesajlar arasında doğru yolu, istikameti bulabilmek mümkün değil"

İmralı'dan, terör örgütünden ve DEM Parti'den gelen mesjalar arasında "dogru yolu" bulabilmenin mümkün olmadığını söyleyen Kılıç, şunları kaydetti:

"Eğer bütün partilerin, bütün görüşlerin ve bütün Türkiye'nin 'Terörsüz Türkiye' sürecine desteği isteniyorsa, bu destek devletimizin başı olan Sayın Cumhurbaşkanı tarafından parti liderlerine iletilmeli, bilgilendirilme yapılmalı, soruları cevaplandırılmalı, kaygıları giderilmeli, destekleri alınmalı. 'Terörsüz Türkiye' sürecinin ardında tüm Türkiye tek yumruk olarak toparlanmalıdır. Aksi takdirde İmralı'dan gelen mesajlar, terör örgütünden, DEM Parti'den gelen mesajlar arasında doğru yolu, istikameti bulabilmek mümkün değildir.

Terör örgütünün sözde fesih bildirisinde, devletimiz ve milletimiz soykırımla suçlanmış; yetkililer sessiz ve tepkisiz kalmıştır. Bu ağız, diaspora Ermenilerin ağzıdır. Terör örgütünün Ermeni damarı, Türkiye'yi uluslararası alanda köşeye sıkıştırmayı amaçlamaktadır. Genel Başkanımız Sayın Fatih Erbakan'ın dediği gibi, soykırım suçlaması, Türkiye'mize yapılmış en alçakça suçlamadır. 'Terörsüz Türkiye' adına bu zehir yutulmaktadır. Yutulmamalıdır. Zira bu tepkisizliğin bedeli yarınlarda çok ağır olacaktır.

Bir diğer dikkat çektiğimiz nokta, terör örgütünün Suriye'deki faaliyetleridir. Hakikati muhataplarımıza söyledik, söylemeye de devam edeceğiz. KCK tasfiye edilmeden, PYD/ YPG tasfiye edilmeden, tek başına PKK'nın tasfiyesi hiçbir anlam ifade etmez. Terör örgütüyle gizli ve açık müzakereler sürerken yapılan sivil Anayasa tartışmalarını yersiz ve gereksiz buluyoruz. Yeni ve sivil Anayasa ne için lazımdır? Gelecek nesiller için mi gelecek seçimler için mi? Pazarlıkla Anayasa yapılmaz. Anayasa toplumsal sözleşmeyle yapılır. Anayasa'da yapılacak değişiklikler ne olursa olsun, mutlaka referanduma taşınmalı, halkoyuna sunulmalıdır."

"Meclis'te 100 kişi ile kurulacak komisyonun fiilen, hukuken, pratik bir faydası olmayacak"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin TBMM'de komisyon kurulmasına yönelik çağrısını da değerlendiren Suat Kılıç, bu güne kadar Yeniden Refah Partisi'ne bir bilgilendirme yapılmadığını söyledi.

Kılıç, diğer muhalefet partilerine de devlet yetkilileri tarafından bir bilgilendirme yapılmadığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"O nedenle diyoruz ki Meclis'te 100 kişi ile kurulacak komisyonun fiilen, hukuken, pratik bir faydası olmayacak. Pratikte faydalı olacak olan şey, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından Meclis'te temsil edilen partilerin liderlerinin zirveye çağrılması ve doğrudan Cumhurbaşkanı tarafından bilgilendirilmesi. Elimizde yeterli bilgi yok. Bu ahval ve şerait içerisinde Yeniden Refah Partisi'nin Meclis'te kurulması muhtemel 100 kişilik bir komisyonda yer alması söz konusu olmayacaktır. Bu süreci kiminle başlattılar, devam ettirdiler, buraya kadar geldiler, onlar biliyor. Onlar bileceklerini biliyor. Onlarla muhtemelen bu yola devam edecekler. Biz bilgilendirme istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı tarafından bir liderler zirvesi toplanırsa, kaygılar giderilirse, liderler birinci elden, devlet tarafından bilgilendirilirse, Yeniden Refah Partisi de elbette ki bu konudaki konumunu gözden geçirecektir."

Kaynak: ANKA

Devlet Bahçeli, Suat Kılıç, Güncel, Refah, PKK, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suat Kılıç: 'Bu Ahval ve Şerait İçerisinde Yeniden Refah Partisi'nin Meclis'te Kurulması Muhtemel Komisyonda Yer Alması Söz Konusu Olmayacaktır' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Suat Kılıç: "Bu Ahval ve Şerait İçerisinde Yeniden Refah Partisi'nin Meclis'te Kurulması Muhtemel Komisyonda Yer Alması Söz Konusu Olmayacaktır" - Son Dakika
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