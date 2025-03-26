Suat Özçağdaş'tan İmamoğlu'na Ziyaret: "Eğer Türkiye'de Adalet ve Demokrasi İşlerse, Arkadaşlarımızın Burada Bir Dakika Bile Kalmayacakları Açıktır"

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Silivri'de CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. Özçağdaş, "Bizim tek ihtiyacımız adalet ve demokrasidir. Eğer Türkiye'de adalet ve demokrasi işlerse, hukuk düzeni çalışırsa, arkadaşlarımızın burada bir dakika bile kalmayacakları açıktır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özçağdaş, tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, İPA Başkanı Buğra Gökçe ve Reform Vakfı Direktörü Mehmet Ali Çalışkan'ı Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nde ziyaret etti.

Özçağdaş, ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Öncelikle, arkadaşlarımızın son derece moralli olduğunu ve tüm halkımıza sevgilerini, selamlarını ve dayanışma duygularını ilettiklerini belirtmek isterim. Bildiğiniz gibi, 19 Mart'ta bir yargı darbesiyle karşı karşıya kaldık. İçerideki arkadaşlarımızla bu süreci değerlendirme fırsatım oldu. Ne yazık ki, inanılmaz derecede boş dosyalarla, hatta bazılarının kendi görev süreleriyle dahi ilgisi olmayan konularla, hukuki temelden yoksun suçlamalarla cezaevinde tutulduklarını biliyoruz. Konuyla ilgili daha detaylı açıklamaları avukatlarımız yapacaktır.

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tam bir sıkışmışlık duygusuyla Genel Başkanımıza yönelik bir ölüm tehdidinde bulundu. Yetmedi, 'Madem yolsuzluk yok, madem diplomayla ilgili bir sorun yoktu, gelin erbabıyla konuşun' diyerek, aslında bu konuların erbabı olduğunu itiraf eden bir çıkış yaptı. Ancak bizim arkadaşlarımız bu işlerin erbabı değiller ve böyle bir konuşmaya da ihtiyaçları yok. Bizim tek ihtiyacımız adalet ve demokrasidir. Eğer Türkiye'de adalet ve demokrasi işlerse, hukuk düzeni çalışırsa, arkadaşlarımızın burada bir dakika bile kalmayacakları açıktır. Tüm dosyaları da bunu göstermektedir.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak bugün Beylikdüzü'nde, hafta sonu ise Maltepe'de halkımızla buluşmaya devam edeceğiz. Gençlerimizle, kadınlarımızla, yaşlılarımızla birlikte dayanışmamızı sürdüreceğiz. Kim zulüm yapıyorsa –ister bir şirket, ister bir vakıf, isterse bunların tamamının sorumlusu olan merkezi iktidar– biz onlarla mücadelemize devam edeceğiz."