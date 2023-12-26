Suç örgütlerinden ele geçirilen 23 lüks araç, emniyete teslim edildi

İstanbul Organize suç örgütlerine yapılan operasyonlar sonucunda ele geçirilen 23 araç mahkeme kararıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne verildi.

"23 ARAÇ ARTIK SUÇ ÖRGÜTLERİNİN DEĞİL MİLLETİMİZİN HİZMETİNDE"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren bizden hep şu sözü duydunuz: Türkiye'nin Huzuru… İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün organize suç örgütlerine karşı gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sonucu 23 araç ele geçirilmişti. Mahkeme kararınca da bu araçlar emniyetimize verildi.

Artık bundan böyle bu araçlar, suç örgütlerinin değil; polisimizin emrinde, Milletimizin hizmetinde olacaktır! Ülkemizin huzuru için canla başla çalışan kahraman polislerimizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Birliğimiz, beraberliğimiz ve huzurumuz daim olsun" ifadelerini kullandı.