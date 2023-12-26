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Suç örgütlerinden ele geçirilen 23 lüks araç, emniyete teslim edildi - Son Dakika
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Suç örgütlerinden ele geçirilen 23 lüks araç, emniyete teslim edildi

Suç örgütlerine yapılan operasyonlar sonucunda ele geçirilen 23 lüks araç mahkeme kararıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne verildi. Kararı duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, araçların videosunu yayınlayarak "Bu araçlar suç örgütlerinin değil; polisimizin emrinde milletimizin hizmetinde olacaktır" ifadelerini kullandı.

26.12.2023 - 08:35,
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İstanbul Organize suç örgütlerine yapılan operasyonlar sonucunda ele geçirilen 23 araç mahkeme kararıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne verildi.

"23 ARAÇ ARTIK SUÇ ÖRGÜTLERİNİN DEĞİL MİLLETİMİZİN HİZMETİNDE"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren bizden hep şu sözü duydunuz: Türkiye'nin Huzuru… İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün organize suç örgütlerine karşı gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sonucu 23 araç ele geçirilmişti. Mahkeme kararınca da bu araçlar emniyetimize verildi.

SUÇ ÖRGÜTLERİNDEN ELE GEÇİRİLEN 23 ARAÇ İSTANBUL EMNİYETİNE VERİLDİ

Artık bundan böyle bu araçlar, suç örgütlerinin değil; polisimizin emrinde, Milletimizin hizmetinde olacaktır! Ülkemizin huzuru için canla başla çalışan kahraman polislerimizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Birliğimiz, beraberliğimiz ve huzurumuz daim olsun" ifadelerini kullandı.

SUÇ ÖRGÜTLERİNDEN ELE GEÇİRİLEN 23 ARAÇ İSTANBUL EMNİYETİNE VERİLDİ
Suç örgütlerinden ele geçirilen 23 lüks araç, emniyete teslim edildi
Kaynak: DHA
YORUMLAR (9)
  • Ali Dirali: El koyulması güzel. Lakin lüks aracı satıp 2 tane polis otosu alınabilirdi. Bunu yakıtı fazla yakar, bakımları parçaları çok pahalı. Bakımlarda toplu pazarlık şansı azalıyor. Matematik olarak iyi olmamış. Yanıtla 85 12
  • Ali Durmaz: içi boş şovdan başka bir şey değil. o araçları satıp ülkeye gelir sağlamak yerine zaten makam aracı çöplüğüne dönmüş ülkeye daha çok yük getirmekten başka bir işe yaramaz. yakıt masrafından tutunda, sigortası ve özellikle bakım maliyetleri korkunç para ister. bentley, porsche, ferrari gibi araçların bakım masraflarından bu kararı alanların haberi yok sanırım Yanıtla 60 15
  • Serkan Basar: yakışırrrrrrrrrrrrrr Yanıtla 61 8
  • Erdem Bağrıaçık: İnsan bir sormaz mı !!! Süleyman soylu bunca zaman ne yapmış!!! bunlar bunca zaman bu kadar nasıl çoğalıp cirit atabiliyorlar bu ülkede yerlisi yabancisi butun mafya baronlar Türkiye'de kaçakçısı Türkiye'de uyuşturucu Türkiye'de göçmenler Türkiye'de bizim ne işimiz var bu ülkede diye insan kendine sormaz mı!!! Bakan yerlikayanin yaptığını suleyman soylu niye yapmamış insan bir sormaz mı arkadaş.... Yanıtla 35 6
  • ramazan yazar: Helal olsun ibretlik karar..suç örgütlerine en güzel cevap ve ceza..kutlarım Ali Yerlikaya attiyi her adım yerinde ve adaletli..bu virüslerin pisliklerin halk düşmanlarının korkulu rüyası Ali Yerlikaya bakanım... Yanıtla 24 4
  • bülent C.: yollarda hız yapanların vayy haline Yanıtla 19 3
  • Levent Temel: Çok güzel bir iş yapmışsınız çeteyi cokertmissiniz ama sonunda elinize yüzünüze bulaştırmışsınız.Bu araçların yakıtını kim karşılayacak yazık günah değerinde satılsın hazineye aktarılsın vatan ve millet yararına harcansın.Muhalefet olsun diye yazmadım bir vatansever olarak söylüyorum inanın çok rahatsız oldum.Garip gurebanın yoksulluğunu düşkünlüğünü her defasında gözüne sokmayın bu arada hamdolsun gariban da değilim Yanıtla 12 8
  • Uğur RİZE: İyi yapmıslar fiyatlar düser polisler onları görevde hurdaya cevirir zuaaaa :)) Yanıtla 10 8
  • Talat Keskin: Memleket yol geçen hanına dönmüş ün kanıtı bu İçişleri bakanı görevinin hakkını veriyor ülke si adına çalışan tek bakandir Yanıtla 9 2

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İçişleri Bakanı, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

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