1 kilometrelik yol 70 kilometreye çıktı! Köylülerin tek isteği var

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Sivas'ta merkeze bağlı Yaramış köyünde üretim yapan çiftçiler, tarlalarına ulaşmak için 70 kilometre daha fazla yol gidiyor. Kar sularının erimesiyle birlikte debisi yükselen Kızılırmak'tan geçemeyen çiftçiler, Kızılırmak üzerine köprü yapılmasın talep ediyor.

ÇİFTÇİLER YOL İSTİYOR

Çiftçilerin arazilerine ulaşmak için 1 kilometrelik mesafeyi kat etmek yerine 70 kilometrelik alternatif yolları tercih etmeleri şikayet konusu oldu. Çiftçiler, köprü yapılmasıyla birlikte arazilerine ulaşımın kolaylaşacağını ve tarımsal faaliyetlerini daha verimli bir şekilde gerçekleştirebileceklerini ifade ederek yetkililerden bu konuda kendilerine yardımcı olmalarını bekliyor.

GİDİŞ-DÖNÜŞ 140 KİLOMETRELİK YOL KATEDİYORLAR

Konuyla ilgili konuşan çiftçi Yasin Çınar, "Burası bizim 'öte geçe' dediğimiz bir bölge. Burada bin 800 dönüm arazimiz var. Bu araziyi biz sulu tarım olarak kullanamıyoruz. Hep kıraç kullanıyoruz. Kıraç kullandığımızdan dolayı da hem devlete hem bizim bütçemize zarar ettiriyor. Buraya yapılması gereken tek bir şey var o da köprü. Köprüyü de yapmalarını istiyoruz. Biz buradaki arazimizi işlemek için ırmağa kadar geliyoruz. Burada kalıyoruz ve geri dönüyoruz. Arazimize gidebilmek için Ankara yolu- sıcak çermik- Kalın köyüne güzergahını kullanıyoruz. Kalın köyünden tekrar arazi yoluna giriyoruz. Aynı istikametten tekrar köyümüze dönüyoruz.

Arazimize gitmek için 70 km bir yol gidiyoruz 70 km de dönüş yolumuz. Toplamda 140 kilometrelik bir yol katediyoruz. Bu da hem bizim bütçemize hem de devletimize bir zarardır. Devletin yetkililerinin bize yardım etmelerini istiyoruz" şeklinde konuştu.

"ARAZİMİZE ULAŞMAK İÇİN 3 BİN LİRALIK YAKIT MASRAFI ÇIKIYOR"

Yine köyün çiftçilerinden olan Halim Keskin, "Arazilerimize yaz döneminde geçmemiz imkansızlaşıyor. Irmak çok yükseliyor. Gidip gelebilmek için 140 kilometre yol gidiyoruz. Bu da arazide işleyeceğimiz mazotun aşağı yukarı 3 katını yakmamıza sebep oluyor. Bundan dolayı biz buraya bir köprü talep ediyoruz ama sesimizi duyan yok. Devletimiz buraya bir çare bulsun istiyoruz. Bizim arazimize ulaşabilmemiz için yaklaşık üç bin liralık yakıt masrafımız çıkıyor. Tabii sadece ulaşım masrafı. Bir de bu araziye işlem yapıyoruz ve toplamda yakıt masrafımız beş - altı bin lira civarına çıkıyor" dedi.